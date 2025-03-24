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Индексная книга (каталог) CNews*
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Максимова Ирина


24.03.2025 «Киберпротект» открыла представительство в Белоруссии 1
02.11.2024 «ЮKassa» и ритейлеры дали прогнозы на «День Холостяка» и «Черную Пятницу» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Максимова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

VK - YClients - УайКлаентс 42 1
RetailCRM 32 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 74 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 620 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 49 1
GFG - Lamoda - Купишуз 167 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7442 1
Аксессуары 3931 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67421 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19945 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7202 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5360 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12180 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 184 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29553 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5945 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1679 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 616 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 303 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5588 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4939 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24410 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1767 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 120 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348539, в очереди разбора - 762724.
Создано именных указателей - 171448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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