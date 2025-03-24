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Максимова Ирина
|24.03.2025
|«Киберпротект» открыла представительство в Белоруссии 1
|02.11.2024
|«ЮKassa» и ритейлеры дали прогнозы на «День Холостяка» и «Черную Пятницу» 1
Максимова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - YClients - УайКлаентс 42 1
|RetailCRM 32 1
|Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 74 1
|Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 620 1
|Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 49 1
|GFG - Lamoda - Купишуз 167 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7442 1
|Кармишин Дмитрий 26 1
|Бороздин Дмитрий 5 1
|Галимов Роман 1 1
|Смелянский Иван 1 1
|Конторина Елена 1 1
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