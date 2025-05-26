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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сизов Виктор


УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 Versta.io и «Почта России» упростили жизнь корпоративным пользователям 1
25.06.2014 OneTwoTrip запускает услугу Price Reward 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сизов Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 281 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 50 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 157 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16182 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67956 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52734 1
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Россия - РФ - Российская федерация 148812 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5166 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6553 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 946 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
Создано именных указателей - 175312.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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