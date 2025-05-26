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Мажина Наталья
УПОМИНАНИЯ
|26.05.2025
|Versta.io и «Почта России» упростили жизнь корпоративным пользователям 1
Мажина Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|КСЭ - Курьер Сервис Экспресс 20 1
|Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 169 1
|СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 165 1
|Почта России ПАО 2174 1
|Сбер - СберЛогистика 65 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150056 1
|Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3155 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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