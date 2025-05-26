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Мажина Наталья


УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 Versta.io и «Почта России» упростили жизнь корпоративным пользователям 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Мажина Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 286 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 850 1
КСЭ - Курьер Сервис Экспресс 20 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 169 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 165 1
Почта России ПАО 2174 1
Сбер - СберЛогистика 65 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2646 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 327 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3748 1
Оповещение и уведомление - Notification 4942 1
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Россия - РФ - Российская федерация 150056 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3155 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 328 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6132 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8003 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7447 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 714 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367434, в очереди разбора - 750625.
Создано именных указателей - 177393.
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