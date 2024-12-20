СалютДевайсы - GigaChat

В «СберБанк Онлайн» интегрировали искусственный интеллект GigaChat поиска — и ответ за несколько секунд сгенерирует самая мощная и умная нейросетевая модель в линейке GigaChat — GigaChat MAX. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Привычная нав

GigaChat поможет КАПИТАЛ LIFE трансформировать рынок страхования жизни и создать новые стандарты обслуживания клиентов ргей Крылов подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере применения искусственного интеллекта, направленное на совместную реализацию практических кейсов применения нейросетевой модели GigaChat на российском рынке страхования жизни. В рамках стратегического партнёрства планируется интеграция сервиса GigaChat с цифровой платформой КАПИТАЛ LIFE. Нейросетевая модель будет

GigaChat усилил SIEM-систему KUMA «Лаборатории Касперского» Новая функциональность на основе GigaChat — Kaspersky Investigation and Response Assistant (KIRA) — позволит компаниям повысить эффективность команды безопасности «Лаборатория Касперского» добавила в SIEM-систему Kaspersky Uni

GigaChat научился создавать музыку и вокал по текстовым запросам «Сбер» представил новую функцию GigaChat: теперь искусственный интеллект способен создавать музыкальные композиции. С GigaChat процесс написания музыки или песен становится доступным для широкой аудитории, включая пред

Сбербанк выложил в открытый доступ свои ИИ-технологии: код и веса теперь доступны всем пользователям В открытом доступе появились базовая и инструктивная версии самой быстрой модели GigaChat Lite и самая сильная, согласно бенчмарку ruMTEB, модель на русском языке GigaEmbeddi

Абитуриенты, студенты и преподаватели вузов получат быстрые и точные ответы благодаря GigaChat ИИ-помощник. Умный Telegram-бот создан на базе самой мощной и точной нейросетевой модели Сбербанка GigaChat MAX в партнерстве с российскими высшими учебными. Доступ к модели открыт для компани

Россиянам поможет заботиться о здоровье ИИ-помощник на базе GigaChat от Сбербанка огию разработали ученые института AIRI и компания «СберМедИИ» на базе нейросетевой модели Сбербанка GigaChat. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. В настоящее время решение пилотируе

GigaChat усилил SIEM-систему KUMA «Лаборатории Касперского» alysis Platform (KUMA) возможность анализировать события безопасности с помощью нейросетевой модели GigaChat «Сбера». Новая функциональность получила название KIRA — Kaspersky Investigation and

книги билайн представили рекомендательную систему на базе GigaChat книги билайн внедрили интеллектуальную рекомендательную систему на основе нейросетевой модели GigaChat от Сбера. Теперь пользователи сервиса могут получить рекомендации конкретных книг, подобранных по таким параметрам, как атмосфера произведения, сюжетные линии, сходство с другими книга

«Книги Билайн» представили рекомендательную систему на базе GigaChat «Книги Билайн» внедрили интеллектуальную рекомендательную систему на основе нейросетевой модели GigaChat от Сбербанка. Теперь пользователи сервиса могут получить рекомендации конкретных книг, подобранных по таким параметрам, как атмосфера произведения, сюжетные линии, сходство с другими к

GigaChat будет обучен удмуртскому языку В России 150 национальных языков, некоторые из которых находятся на грани исчезновения. Сохранить их помогут технологии искусственного интеллекта. Нейросетевая модель GigaChat начнёт обучаться удмуртскому языку. Соглашение о сотрудничестве в этой сфере заключили «Сбер» и Министерство национальной политики Удмуртской Республики. Документ был подписан в День у

Предприниматели смогут улучшить свои бизнес-показатели благодаря рекомендациям GigaChat редприниматели смогут улучшить показатели бизнеса благодаря ИИ-рекомендациям от нейросетевой модели GigaChat. Советы бесплатны и построены на основе аналитики. Эта полезная опция уже доступна п

Искусственный интеллект усовершенствовал работу системы информационной безопасности SC SIEM чик и производитель прогрессивных продуктов в сфере комплексных систем безопасности, связи и мониторинга инженерного оборудования «Инновационные Технологии в Бизнесе» интегрировал нейросетевую модель GigaChat для бизнеса в свою систему мониторинга и корреляции событий информационной безопасности (ИБ) Security Capsule SIEM. Новая функциональность позволила сократить время реагирования на инц

Искусственный интеллект усовершенствовал работу системы информационной безопасности SC SIEM чик и производитель прогрессивных продуктов в сфере комплексных систем безопасности, связи и мониторинга инженерного оборудования «Инновационные Технологии в Бизнесе» интегрировал нейросетевую модель GigaChat для бизнеса в свою систему мониторинга и корреляции событий информационной безопасности (ИБ) Security Capsule SIEM. Новая функциональность позволила сократить время реагирования на инц

«Сбер» внедрил GigaChat в контактный центр для корпоративных клиентов У операторов контактного центра «Сбера» появился персональный ИИ-помощник на основе нейросетевой модели GigaChat для бизнеса. Он анализирует общение с предпринимателями, быстро находит нужные материалы в базе знаний SberHelp, саммаризирует информацию и даёт подсказки оператору. В среднем специали

Пользователям устройств под управлением «Салют ТВ» стал доступен поиск с искусственным интеллектом GigaChat SberDevices в текущем обновлении операционной системы для телевизоров больше внимания уделяет интеграции с нейросетевой моделью GigaChat. В платформе стали доступны Giga-поиск, агрегированный рейтинг от искусственного интеллекта, новый опыт взаимодействия с онлайн-кинотеатрами и другие функции, улучшающие пользовательск

Использовать искусственный интеллект GigaChat для бизнеса стало проще В личном кабинете для работы с нейросетевой моделью GigaChat для бизнеса появился новый раздел – Playground. Он позволит разным командам, даже бе

Сбербанк представляет GigaChat MAX — персональный помощник, собеседник, соавтор и консультант для каждого Новая версия нейросетевой модели Сбербанка GigaChat — более многофункциональная. Воспользоваться GigaChat MAX уже сегодня может л

В приложении для артистов «Звук Студио» появился SMM-ассистент на базе GigaChat Теперь у музыкантов будет больше времени для творчества — в приложении «Звук Студио» стал доступен SMM-ассистент, который с помощью нейросетевой модели GigaChat пишет посты для социальных сетей, адаптируя их под стилистику аккаунта артиста. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Звук». Настроить SMM-ассистента можно в приложении «Звук С

«Домклик» запустил подбор недвижимости с искусственным интеллектом GigaChat Сервис недвижимости «Домклик» запустил новую бесплатную услугу подбора недвижимости с применением нейросетевой модели GigaChat. Благодаря этой возможности пользователи смогут подбирать объекты недвижимости для покупки. Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно набрать в поисковой строке на главной странице т

GigaChat научилась распознавать изображения Нейросетевая модель GigaChat Pro обрела новую модальность. Теперь в качестве запроса пользователь может отправить

«МойОфис» провел тестирование функциональности на основе GigaChat в мобильном приложении Офис», ведущий российский производитель офисного ПО, завершил тестирование функциональности на базе GigaChat API в мобильном приложении «МойОфис Документы». С 15 июля по 31 августа 2024 г. реше

Решение «СберТеха» поможет ритейлу создавать контент для продуктовых каталогов в два раза быстрее с помощью GigaChat Российский разработчик программного обеспечения «СберТех» (входит в группу Сбербанка) интегрировал GigaChat для бизнеса в систему Platform V Product 360 для централизованного управления большими массивами данных о товарах. Новая функциональность позволит автоматически заполнять товарные карт

GigaChat возрождает второй том «Мертвых душ» со старыми героями и узнать новых персонажей, какими их мог видеть великий писатель. Это будет первый в мире роман, который воссоздала нейросеть. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Чтобы GigaChat смог написать сюжетные линии и образы гоголевских героев, он прошел обучение у лучших экспертов — историков, литераторов и биографов. Они познакомили систему искусственного интеллекта

ИT-стартап Slider AI внедрил в свой продукт нейросетевую модель GigaChat зработчик онлайн-редактора по созданию презентаций, интегрировал в свое решение нейросетевую модель GigaChat для автоматической генерации текстов и изображений. Благодаря использованию генерати

Сбербанк представил новые умные колонки SberBoom Home и SberBoom Mini 2 с искусственным интеллектом GigaChat редставил обновление в линейке умных колонок Sber – SberBoom Home с встроенным Zigbee-модулем и LED-дисплеем, а также второе поколение модели SberBoom Mini. Благодаря возможностям нейросетевой модели GigaChat владельцы умных колонок могут решать множество творческих задач — придумать поздравление, новый рецепт, шутку или название, составить пошаговую инструкцию или план тренировок, а дети —

Бизнесу стала доступна предоплатная система подключения сервиса GigaChat У юридических лиц и индивидуальных предпринимателей появилась возможность использовать GigaChat API, программный интерфейс доступа к нейросетевой модели GigaChat от Сбербанк

GigaChat стал помощником фармацевта в «Сбер Еаптеке» омощник фармацевта», разработанный центром индустрии здоровья Сбербанка на базе нейросетевой модели GigaChat. Сервис позволит клиентам «Сбер Еаптеки» получать поддержку по фармацевтическим вопр

«МойОфис» запустил тестирование функциональности на основе GigaChat в мобильном приложении «МойОфис», российский производитель офисного ПО, внедрил в мобильное приложение «МойОфис Документы» GigaChat API для быстрой и эффективной работы с текстовым контентом. До 31 августа 2024 г. фу

Directum встроил нейросетевую модель GigaChat в свои решения чик программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами, использовал GigaChat API, программный интерфейс доступа к нейросетевой модели GigaChat от Сбербанк

GigaChat расширил возможности чат-платформы Jivo мниканальный бизнес-мессенджер Jivo получил два новых модуля, созданных на базе нейросетевой модели GigaChat от Сбербанка. Решения позволяют бизнесу автоматизировать до 85% общения с клиентами

Сбербанк разрабатывает мультимодального медицинского диагностического ассистента на базе GigaChat Лаборатории искусственного интеллекта и Центра индустрии здоровья Сбербанка приступили к созданию GigaPevt — мультимодального медицинского диагностического ассистента на базе большой языковой модели GigaChat. В основе новой технологии — применение бесконтактных методов измерения медицинских параметров в сочетании с диалоговыми возможностями современных больших языковых моделей. Об этом CNe

«БСГ» представила голосовую систему управления дождевальными машинами на базе технологий SberDevices авления техникой на базе речевых технологий SaluteSpeech от SberDevices и нейросетевой модели Сбера GigaChat. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Теперь управлять сотнями машин «БСГ

На «Домклик» можно быстро и бесплатно создать описание объекта для продажи с помощью GigaChat я интеграции сервиса недвижимости «Домклик» с программным интерфейсом доступа к нейросетевой модели GigaChat — GigaChat API, пользователи платформы теперь за несколько секунд могут соста

В систему управления знаниями «Плюс7 МаяК» интегрировали ИИ-сервис GigaChat Компания «Дата Инновации» интегрировала нейросетевую модель GigaChat в систему для централизованного управления знаниями «Плюс7 МаяК». Пользователи могут

GigaChat станет студентом Санкт-Петербургского медицинского университета им. Павлова ии большой языковой модели Сбербанка подписали директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов и ректор университета Сергей Багненко. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. В вузе GigaChat будет получать специализированные знания по отдельным медицинским специальностям. Специалисты Сбербанка и университета также изучат возможности прикладного применения модели в образова

Акселератор Sber500 и GigaChat начали принимать заявки в новый трек для ИИ-стартапов Сбербанк запускает отдельный трек международного акселератора Sber500 для стартап-команд и индивидуальных участников, которые готовы внедрить нейросетевую модель GigaChat в свои решения для повышения эффективности бизнеса или создать на его основе новые продукты. Лучшие кейсы будут представлены на международной конференции по искусственному интеллекту A

«Сбер» обучит GigaChat понимать арабский и узбекский языки Искусственный интеллект «Сбера» GigaChat станет первой публичной большой языковой моделью, которая будет специально обучена п

Клиентам платформы SaluteBot стали доступны новые возможности создания чат-ботов на базе GigaChat Интеграция с программным интерфейсом GigaChat API расширила возможности платформы для автоматизации общения с клиентами SaluteBot.