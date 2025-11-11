Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в банках Техника Искусственный интеллект
|

«ГигаЧат» в iPhone: Сбербанк выпустил ИИ-приложение для владельцев iOS-устройств

Нейросетью «ГигаЧат» от Сбербанка теперь могут пользоваться владельцы iOS-устройств с помощью удобного приложения G8AI. Оно работает без V** и не требует сложных настроек. В банке рекомендуют как можно быстрее скачать приложение, пока его не удалили из магазина приложений. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

«ГигаЧат» – это бесплатная нейросеть от Сбербанка, которая ищет и структурирует информацию, анализирует файлы, переводит тексты и генерирует различный контент высокого качества: тексты, картинки, видео и даже музыку. Также «ГигаЧат» поможет в создании презентаций. Нейросеть подготовит материал, сформирует емкие тезисы, выстроит структуру презентации и распределит контент по слайдам, а также сгенерирует уникальные иллюстрации.

Особого внимания заслуживает возможность «позвонить» нейросети и пообщаться с ней голосом, как с живым человеком. Функция позволяет не просто формулировать запросы, а вести полноценный разговор — обсуждать задачи, отрепетировать публичное выступление или просто поболтать на интересные темы. Можно выбрать женский или мужской голос, перебивать модель в процессе диалога, а также получить текстовую транскрипцию разговора по его окончании.

Также пользователям доступе режим рассуждений (reasoning), который разбивает сложные задачи на понятные этапы. Модель подробно объясняет ход своих мыслей, как если бы это делал человек. Еще одна функция, пересказ видео, сообщает ключевые идеи и выводы из любого ролика с Rutube или VK. А опция «Глубокое исследование» анализирует множество интернет-источников и формирует развернутый экспертный ответ.

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Цифровизация

С тем же функционалом «ГигаЧат» доступен в приложении на Android и веб-версии. История чата синхронизируется: можно начать общение на ноутбуке, а продолжить на смартфоне, не теряя контекста. ИИ-помощником удобно пользоваться в телеграм-боте, соцсетях («ВКонтакте» и «Одноклассники») и мессенджере Max.

Инструкции, примеры, обзоры промптов для генерации текста, изображений, работы с кодом с помощью нейросети «ГигаЧат» доступны в базе знаний.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Ковалев, «БФТ-Холдинг»: Система управления имущественными активами – инструмент для повышения эффективности юридических служб

Илон Маск потребовал у сотрудниц xAI предоставить внешность и голоса для обучения чат-бота

Операционные CRM для финансового сектора

Ozon впервые в истории выплатит дивиденды

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках

Осужденный российский хакер сломал систему: Ему собираются вернуть роскошную квартиру в центре Москвы

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Российские межсетевые экраны NGFW 2025
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/