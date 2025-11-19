На рынок вышли первые телевизоры Sber с голосовым управлением без пульта и интеграцией возможностей «ГигаЧат»

Представлены модели телевизоров Sber серии 7000 — первые телевизоры в линейке с возможностью голосового управления без пульта и полноценной интеграцией с ИИ-помощником «ГигаЧат». Генеративный искусственный интеллект позволяет сделать телевизор более персонализированным и облегчить поиск контента. Пользователю больше не нужно переключаться из приложения в приложение или искать фильм за фильмом — любые вопросы можно обсудить с «ГигаЧат» в одном окне и сразу приступить к просмотру без лишних движений. А еще нейросеть понимает и запоминает предпочтения пользователя, и предлагает релевантный контент. Об этом CNews сообщили представители SberDevices.

Пульт больше не нужен

Новые телевизоры Sber оснащены технологией Farfield, позволяющей управлять устройством голосовыми командами без использования пульта. Четыре встроенных сверхчувствительных микрофона улавливают команды, даже если они произнесены шепотом, а дальность распознавания достигает пяти метров.

Телевизор может использоваться как колонка: в спящем режиме доступна функция включения музыки или управления умным домом без включения экрана благодаря быстрому пробуждению. Дополнительно можно включить режим приватности, который позволит отключить голосовое управление в любой момент.

Телевизоры Sber также научились выполнять быстрые команды без активации ассистента по фразе «Салют». Изменить громкость или остановить фильм можно одним словом, например, сказать «громкость 50» или «пауза».

«ГигаЧат» на борту

Телевизоры Sber работают на операционной системе Салют ТВ, которая теперь полностью интегрирована с ИИ–помощником «ГигаЧат».

«ГигаЧат» ведет живой диалог с пользователем на понятном ему языке, удерживая контекст разговора. Его можно расспросить о любых фильмах, актерах или режиссерах и сразу же перейти к просмотру понравившихся вариантов в любом кинотеатре.

«ГигаЧат» анализирует экран телевизора, благодаря чему во время просмотра можно уточнить детали фильма или при просмотре телепрограмм узнать, что идет сейчас на канале и что будет дальше.

«ГигаЧат» поможет найти фильм по описанию или составить подборку, когда пользователь не знает, что именно хочется посмотреть. Например, ИИ-помощника можно попросить подобрать фильм по настроению или найти похожие картины.

Забывчивым пользователям достаточно просто описать сюжет, и «ГигаЧат» предложит подходящие варианты.

Комфорт от просмотра

Технология QLED в новой линейке обеспечивает максимально детализированное, качественное и контрастное изображение. Дополнительная функция MEMС позволяет создавать плавное и четкое изображение даже при быстрых движениях, что особенно важно для динамичных сцен. Интеллектуальная обработка изображения — функция AI Picture Quality — позволяет улучшить цвета, контрастность и детализацию картинки.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Мы первые в России, кто полностью перевел под управление искусственным интеллектом умные колонки, умный дом и теперь полностью интегрировали «ГигаЧат» с телевизорами Sber. Это позволит теперь создавать еще более комфортную среду дома, когда рутинные задачи забирает на себя искусственный интеллект и остается больше времени на семью. Отмечу, что ТВ–направление остается одной из ключевых задач нашего бизнеса, где внимание сосредоточено на разработке новых моделей и развитии операционной системы Салют ТВ. С момента запуска в апреле 2023 г. телевизоров под собственным брендом Sber было продано уже свыше 1 млн устройств. Мы постепенно наращиваем долю рынка и видим стабильный рост год к году, так в 2025 г. продажи телевизоров в штуках увеличились на 22% по сравнению с 2024 г.».

Цены и доступность

Новая линейка телевизоров серии 7000 будет представлена в диагоналях от 43 до 65 дюймов. Цены на модели телевизоров Sber с голосовым управлением стартуют с 27 990 руб. Модели с диагональю 43 и 55 дюйма уже доступны к покупке в официальном интернет-магазине SberDevices, на маркетплейсах и в розничных каналах продаж ретейлеров-партнеров.