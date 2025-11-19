Дешевых видеокарт больше не будет. Nvidia и AMD откажутся от бюджетных моделей из-за жадных производителей памяти

Nvidia и AMD вместе со своими крупнейшими партнерами могут поставить на паузу выпуск недорогих видеокарт. Всему виной дефицит памяти, который спровоцировала индустрия нейросетей – вендоры чипов переключились на выпуск необходимой для ИИ-отрасли памяти и отвернулись от пользовательского рынка.

Видеокарта становится роскошью

Компании AMD и Nvidia могут прекратить выпуск бюджетных игровых видеокарт из-за роста цен на память, пишет портал Notebook Check. Цены на память за последние недели астрономически выросли из-за высокого спроса со стороны индустрии искусственного интеллекта.

Для примера, оперативная память актуальных стандартов DDR4 и DDR5 подорожала в два и более раза по сравнению с историческими минимумами.

Масло в огонь подливают и производители памяти. Сначала они искусственно урезали объемы выпуска памяти с целью создания искусственного дефицита и роста цен, а теперь, по мере того, как мир захватывают нейросети, они отдают все больше мощностей под выпуск специализированной памяти для ИИ.

Фото: Elias Gamez / Pexels Падение цен на видеокарты в обозримом будущем не ожидается

Аналитики предполагали, что рост цен на память повлечет за собой лишь корректировку расценок на видеокарты. Однако теперь, похоже, AMD и Nvidia рассматривают возможность принятия радикальных мер для снижения влияния роста цен на видеопамять GDDR.

Кто пострадает

Решение AMD и Nvidia затронет мировой рынок видеокарт, поскольку эти компании – почти единственные его участники. Изменения, если до них действительно дойдет, затронут в первую очередь бюджетные карты AMD Radeon RX 9060 XT, а также Nvidia GeForce RTX 5060, RTX 5060 Ti и ряд других схожих с ними моделей, в том числе из предыдущих поколений.

Причина здесь не в том, что AMD и Nvidia выгоднее продавать пользователям только дорогие видеокарты. С учетом роста цен на память производители карт Radeon и GeForce не могут получить доступ к чипам GDDR6 по разумным ставкам. Следовательно, держать стоимость видеокарт начального уровня на прежних значениях они уже не в состоянии.

Цепочка событий

Но потенциальный временный дефицит бюджетных видеоускорителей – не единственное, что ждет потребителей. 18 ноября 2025 г. стало известно, что AMD готовится повысить цены на все видеокарты линейки RX 9000, и именно в связи с ростом стоимости памяти.

Казалось бы, решение здесь простое – достаточно не покупать новенькую Radeon и переключиться на GeForce, но не все так просто. Notebook Check пишет, что Nvidia обязательно последует примеру своего конкурента, что приведет к удорожанию всех карт GeForce RTX 5000.

Можно утверждать, что потребитель, выбирающий игровую видеокарту верхнего среднего или высокого класса стоимостью более $500 или $600, может позволить себе дополнительную стоимость видеопамяти. Однако в случае с ускорителями начального уровня пользователи гораздо более чувствительны даже к небольшим изменениям цен.

Для примера, повышение цены видеокарты за $300 долларов, в том числе AMD Radeon RX 9060 XT, на 10% или 20% будет гораздо более болезненным для геймера с ограниченным бюджетом, чем для геймера, выбирающего видеокарты за $700 и более, например, Nvidia GeForce RTX 5070 Ti.

Беда не приходит одна

Дефицит бюджетных видеокарт и рост цен на доступные в рознице ускорители – лишь часть фактов, указывающих на деградацию рынка. Свою лепту внесут и фактические производители карт, поскольку AMD и Nvidia отвечают только за разработку графических чипов.

По информации издания Korea Economic Daily, фактические вендоры видеоускорителей, в том числе и бежавшая из России тайваньская Asus, рассматривают возможность сокращения конфигураций памяти. Это означает, что выбор крат может дополнительно сильно сократиться.

История повторяется

Глобальный рынок видеокарт уже сталкивался с потрясениями такого рода, притом сравнительно недавно. Пандемия COVID-19 ударила по нему в полную силу, вызвав невероятных масштабов дефицит не только памяти, но и других чипов и микросхем.

Следом за ним пришла эра сверхприбыльного майнинга. «Криптошахтеры» стали скупать все доступные видеокарты, вследствие чего обычные потребители видели пустые полки в магазинах и в реальном времени могли наблюдать рост цен на остатки.

Возможный лучик надежды

По итогам II квартала 2025 г. (1 апреля – 30 июня) глобальный рынок видеокарт, с учетом округления, на 100% принадлежал Nvidia и AMD. У первой было 94%, у второй – 6% (Juniper Research).

Но с января 2021 г. дискретную графику выпускает и компания Intel. За пять лет ей так и не удалось занять даже 1% рынка, но, с другой стороны, ее карты продаются во многих странах мира. К тому же Intel пока не заявляла ни о повышении цен, ни о прекращении производства своих бюджетных ускорителей.