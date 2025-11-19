Дешевых видеокарт больше не будет. Nvidia и AMD откажутся от бюджетных моделей из-за жадных производителей памяти
Nvidia и AMD вместе со своими крупнейшими партнерами могут поставить на паузу выпуск недорогих видеокарт. Всему виной дефицит памяти, который спровоцировала индустрия нейросетей – вендоры чипов переключились на выпуск необходимой для ИИ-отрасли памяти и отвернулись от пользовательского рынка.
Видеокарта становится роскошью
Компании AMD и Nvidia могут прекратить выпуск бюджетных игровых видеокарт из-за роста цен на память, пишет портал Notebook Check. Цены на память за последние недели астрономически выросли из-за высокого спроса со стороны индустрии искусственного интеллекта.
Для примера, оперативная память актуальных стандартов DDR4 и DDR5 подорожала в два и более раза по сравнению с историческими минимумами.
Масло в огонь подливают и производители памяти. Сначала они искусственно урезали объемы выпуска памяти с целью создания искусственного дефицита и роста цен, а теперь, по мере того, как мир захватывают нейросети, они отдают все больше мощностей под выпуск специализированной памяти для ИИ.
Аналитики предполагали, что рост цен на память повлечет за собой лишь корректировку расценок на видеокарты. Однако теперь, похоже, AMD и Nvidia рассматривают возможность принятия радикальных мер для снижения влияния роста цен на видеопамять GDDR.
Кто пострадает
Решение AMD и Nvidia затронет мировой рынок видеокарт, поскольку эти компании – почти единственные его участники. Изменения, если до них действительно дойдет, затронут в первую очередь бюджетные карты AMD Radeon RX 9060 XT, а также Nvidia GeForce RTX 5060, RTX 5060 Ti и ряд других схожих с ними моделей, в том числе из предыдущих поколений.
Причина здесь не в том, что AMD и Nvidia выгоднее продавать пользователям только дорогие видеокарты. С учетом роста цен на память производители карт Radeon и GeForce не могут получить доступ к чипам GDDR6 по разумным ставкам. Следовательно, держать стоимость видеокарт начального уровня на прежних значениях они уже не в состоянии.
Цепочка событий
Но потенциальный временный дефицит бюджетных видеоускорителей – не единственное, что ждет потребителей. 18 ноября 2025 г. стало известно, что AMD готовится повысить цены на все видеокарты линейки RX 9000, и именно в связи с ростом стоимости памяти.
Казалось бы, решение здесь простое – достаточно не покупать новенькую Radeon и переключиться на GeForce, но не все так просто. Notebook Check пишет, что Nvidia обязательно последует примеру своего конкурента, что приведет к удорожанию всех карт GeForce RTX 5000.
Можно утверждать, что потребитель, выбирающий игровую видеокарту верхнего среднего или высокого класса стоимостью более $500 или $600, может позволить себе дополнительную стоимость видеопамяти. Однако в случае с ускорителями начального уровня пользователи гораздо более чувствительны даже к небольшим изменениям цен.
Для примера, повышение цены видеокарты за $300 долларов, в том числе AMD Radeon RX 9060 XT, на 10% или 20% будет гораздо более болезненным для геймера с ограниченным бюджетом, чем для геймера, выбирающего видеокарты за $700 и более, например, Nvidia GeForce RTX 5070 Ti.
Беда не приходит одна
Дефицит бюджетных видеокарт и рост цен на доступные в рознице ускорители – лишь часть фактов, указывающих на деградацию рынка. Свою лепту внесут и фактические производители карт, поскольку AMD и Nvidia отвечают только за разработку графических чипов.
По информации издания Korea Economic Daily, фактические вендоры видеоускорителей, в том числе и бежавшая из России тайваньская Asus, рассматривают возможность сокращения конфигураций памяти. Это означает, что выбор крат может дополнительно сильно сократиться.
История повторяется
Глобальный рынок видеокарт уже сталкивался с потрясениями такого рода, притом сравнительно недавно. Пандемия COVID-19 ударила по нему в полную силу, вызвав невероятных масштабов дефицит не только памяти, но и других чипов и микросхем.
Следом за ним пришла эра сверхприбыльного майнинга. «Криптошахтеры» стали скупать все доступные видеокарты, вследствие чего обычные потребители видели пустые полки в магазинах и в реальном времени могли наблюдать рост цен на остатки.
Возможный лучик надежды
По итогам II квартала 2025 г. (1 апреля – 30 июня) глобальный рынок видеокарт, с учетом округления, на 100% принадлежал Nvidia и AMD. У первой было 94%, у второй – 6% (Juniper Research).
Но с января 2021 г. дискретную графику выпускает и компания Intel. За пять лет ей так и не удалось занять даже 1% рынка, но, с другой стороны, ее карты продаются во многих странах мира. К тому же Intel пока не заявляла ни о повышении цен, ни о прекращении производства своих бюджетных ускорителей.