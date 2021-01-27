Intel выпустила первую за многие годы дискретную видеокарту. Она несовместима почти ни с чем

Intel показала свою дискретную видеокарту Iris Xe для настольных ПК – первую за почти 20 лет. Она оказалась решением самого базового уровня, несовместимым с процессорами AMD и большинством чипов самой Intel. Карта сможет работать только на материнских платах с определенными чипсетами и со специальной прошивкой BIOS.

Возвращение Intel

Компания Intel вернулась к выпуску дискретных видеоускорителей для настольных ПК под своим брендом, анонсировав карту Iris Xe. Новинка выполнена в виде обычной видеокарты с подключением по PCI-Express, но вот заработает она далеко не в каждом компьютере.

Об ограничениях в работе новинки Intel сообщили специалисты профильного ресурса Legit Reviews. Они связались с представителями компании, и те рассказали, что к компьютеру пользователя будет предъявляться довольно длинный список требований.



Новая Iris Xe заработает только на компьютере определенной конфигурации, и главное требование к ПК – это полное отсутствие в них процессоров производства AMD, которые, как сообщал CNews, по итогам I квартала 2021 г. могут занять больше половины рынка десктопных CPU. Кроме того, карта поддерживает лишь некоторые процессоры самой Intel – это линейка Coffee Lake-S (девятое поколение), а также более современные Comet Lake-S.

Intel Iris Xe в исполнении Colorful

Не менее серьезные требования Intel предъявляет и к материнским платам. Чтобы Iris Xe смогла запуститься и работать, плата должна быть построена исключительно на чипсете Intel B460, H410, B365 или H310C – другие попросту не подойдут. В дополнение к перечисленному BIOS материнской платы должен иметь специализированную прошивку с поддержкой Iris Xe.

Ответ Intel на запрос Legit Reviews

Для работы новой карты в системном блоке обязательно соблюдение всех этих условий. Стоит добавить также, что саму видеокарту будут выпускать компании-партнеры – во время презентации новинки Intel показала ее версии от компаний Colorful и Asus. Карта от Colorful получила активную систему охлаждения с двумя вентиляторами, тогда как инженеры Asus обошлись пассивной, установив лишь небольших размеров радиатор и сделав саму карту, в отличие от версии Colorful, однослотовой.

Видеокарта не для видеоигр

Показав дискретную видеокарту Iris Xe, Intel раскрыла ее основные технические характеристики указала дату выхода – январь 2021 г. В сравнении с ближайшими конкурентами на чипах Nvidia и AMD это карта базового уровня – может не подойти для современных топовых видеоигр, в ряде случаев уступая даже Iris Xe Max, своей же мобильной модификации (Xe и Xe Max – это две версии чипа DG1).

Iris Xe от Asus c пассивным охлаждением

GPU в основе Iris Xe производится по 10-нанометровому техпроцессу. У него есть 80 исполнительных блоков против 96 у Iris Xe Max, а число потоковых процессоров у него – 640, тогда как у Iris Xe Max из 768. Пиковая частота графического процессора, по данным портала AnandTech, у десктопной Iris Xe составляет 1,65 ГГц, производительность – 2,11 TFLOPS. Объем памяти у Iris Xe равен 4 ГБ, и это не стандартная для современных видеокарт GDDR5 или более современная GDDR6 – это LPDDR4Х со 128-битной шиной.

Возможности Iris Xe (слева) в сравнении с интегрированными решениями Intel

Для сравнения, в ассортименте компании Asus есть видеокарта DUAL-GTX1070-O8G – одна из многочисленных модификаций ускорителей на базе Nvidia GeForce GTX 1070. Это карта начально-среднего уровня (по меркам 2021 г., когда у Nvidia есть карты 3000 серии).

Asus DUAL-GTX1070-O8G

Она укомплектована 8 ГБ памяти GDDR5 и шиной 256 бит, имеет активную систему охлаждения и частоту GPU от 1,582 ГГц в базе до 1,797 ГГц при заводском разгоне.

Iris Xe Max тоже разочаровала

Мобильную видеокарту Iris Xe Max Intel показала в конце октября 2020 г., но и ее производительность оказалась недостаточно высокой. CNews писал, что новинку Intel протестировали в популярных бенчмарках, в том числе и игровом 3DMark, в составе ноутбука Acer Swift S3x, одного из первых в мире с такой карточкой. В тесте 3DMark Time Spy Iris Xe Max набрала 1826 баллов, а в 3DMark Fire Strike – 6611 балл.

Показатели производительности Iris Xe Max в играх далеки от идеала

Итоговые результаты Iris Xe Max оказались сопоставимы с показателями видеокарт GeForce GTX 1050 Mobile и GTX 970M производства Nvidia. Это тоже базовые видеочипы. Также баллы Iris Xe Max схожи с теми, что получила бюджетная карта GeForce MX450. Ее дебют состоялся в конце августа 2020 г.

Вторая попытка Intel

Intel выпускала дискретные видеокарты и раньше – свой первый такой ускоритель она создала в 1998 г., назвав его i740. Он вышел с интерфейсами PCI и AGP для охвата максимально широкой аудитории и располагал весьма продвинутыми по тем временам возможностями.

Самая первая дискретная видеокарта Intel

Спустя год Intel укрепила свои позиции на рынке десктопных видеокарт, выпустив модели i752 и i754 с интерфейсами AGP 4X и AGP 2X соответственно. Однако в начале XXI века все ее внимание захватили интегрированные решения, и постепенно компания покинула рынок дискретных видеоускорителей, который тут же поделили между собой Nvidia и ATI. В 2006 г. не стало и ATI – ее купила AMD, главный конкурент Intel в сегменте процессоров.

Вернуться на рынок, на котором она так успешно стартовала, Intel решилась в декабре 2018 г., представив новый бренд Хе, но на тот момент никаких подробностей о будущих новинках она не раскрывала, указав лишь, что для производства графических чипов она задействует 10-нанометровые нормы. Это обещание компания в итоге сдержала.