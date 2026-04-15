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Acer Swift Серия ноутбуков
СОБЫТИЯ
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|15.04.2026
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Acer представила на российском рынке ультрабук Acer Swift Air: 16-дюймов OLED-экрана в металлическом корпусе весом всего 1.1 кг
Компания Acer представила на российском рынке ультрабук Acer Swift Air 16 (SFA16-61M), который устанавливает новые стандарты мобильности для устройст
|05.03.2026
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Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт
Технические характеристики Модель Acer Swift Go 16 AI SFG16-74 Экран 16”, OLED (2048х1280), 120 Гц, 16:10, DCI-P3 100% Процессо
|04.02.2026
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Флагманская линейка ультрабуков Acer Swift Go AI пополнилась новыми моделями
Линейка Acer Swift Go AI пополнилась новыми моделями. Модельный ряд представлен несколькими конфигура
|23.09.2025
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На российском рынке стартовали продажи легких ноутбуков Acer Swift Lite
На российском рынке стартовали продажи легких ноутбуков Acer Swift Lite, предназначенных для тех, кто ценит компактные габариты и сбалансированную на
|20.02.2025
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Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM
Acer Swift Edge 16 Acer Swift Edge 16 — стильный ноутбук, который смело можно назвать лидером среди ультрапортат
|04.12.2024
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Обзор Acer Swift Go 16: мощный ультрабук с искусственным интеллектом
Технические характеристики Модель Acer Swift Go 16 SFG16-72-709R Экран 16", OLED, 3200 x 2000, 16:10, 120 Гц Процессор Intel Co
|29.08.2024
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Обзор Acer Swift Edge 16: тонкий и легкий ноутбук премиум-класса
dge 16 поддерживают современные стандарты Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3.Технические характеристики Модель Acer Swift Edge 16 (SFE16-44-R48X) Процессор AMD Ryzen 7 8840U Оперативная память 32 Гбайт LP
|25.07.2024
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Обзор Acer Swift X 14: мобильный ноутбук с дискретной графикой
Bluetooth 5.3 Размеры и масса 32,3 x 22,8 x 1,8 см, 1,5 кг Цена 216 000 рублей Дизайн и эргономика Acer Swift X 14, как и положено премиальным устройствам, полностью выполнен из металла. Толщи
|22.05.2024
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Тонкий и мощный: начались продажи нового ноутбука Acer Swift Edge 16
Российские ритейлеры начали продажу ноутбука Acer Swift Edge 16. Новинка получила 16-дюймовый экран и ультратонкий корпус 12,95 мм, при эт
|01.11.2022
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Обзор ноутбука Acer Swift 3: надежный компаньон по бизнесу
агая устройства на любой вкус и бюджет. У нас на тесте один из актуальных ноутбуков производителя - Acer Swift 3 (SF316-51794V). Дизайн и эргономика Acer Swift 3 - это в первую очередь
|03.09.2020
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Acer объявила о выпуске новых ноутбуков Swift 5 и Swift 3
Acer объявила о выпуске новых моделей ноутбуков Swift 5 и Swift 3, оснащенных новыми процессорами IntelCore одиннадцатого поколения с графико
|09.01.2020
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Acer дополнила серию Swift двумя новыми ультратонкими ноутбуками
5 (802.11ac), благодаря чему работа в интернете становится более плавной и комфортной. 14-дюймовый Acer Swift 3 (SF314-42) — это современный ноутбук в легком металлическом корпусе, который отл
|04.09.2019
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Acer представила ноутбуки Swift 3 и Swift 5, новые моноблоки. Фото, цены
ременные процессоры Intel Core 10 поколения и работают под управлением ОС Windows 10. Ноутбуки Acer Swift 5 (SF514-54T/SF514-54GT) и Swift 3 (SF314-57/SF314-57G) созданы, чтобы обеспечивать мак
|15.07.2019
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Acer выпустила сверхтонкий и легкий ноутбук Swift 7. Цена
в комплекте обеспечивают пользователям удобство в дороге. Обновленная версия ультратонкого ноутбука Acer Swift 7 Ноутбук Swift 7 оснащен двумя портами Type-C с поддержкой Thunderbolt 3, что поз
|07.06.2019
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Игровой трон на экономическом форуме
а ПК Predator Orion 9000 в топовой конфигурации составит 2 499 000 рублей. На данный момент ноутбук Acer Swift 7 является одним из самых тонких и легких ноутбуков в мире: его масса составляет 8
|07.06.2019
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Acer представила механизированное игровое кресло и сверхтонкий бизнес-ноутбук
ПК Predator Orion 9000 в топовой конфигурации и комплект периферии, составит 2 499 000 руб. Ноутбук Acer Swift 7 является одним из самых тонких и легких ноутбуков в мире: его вес составляет 890
|07.06.2019
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Acer выпустила сверхтонкий и ультралегкий ноутбук. Цена в России
Россию, где он выйдет в июле 2019 г. (точную дату производитель не сообщает). В российской рознице Acer Swift 7 будет доступен в двух классических цветах металлического корпуса – черном и бело
|27.05.2019
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Acer показала ноутбуки на AMD Ryzen в Тайбее.
рое поколение процессоров AMD Ryzen 7 3700U и видеокарты Radeon Vega стали основой системы ноутбука Acer Swift 3. Новинка весит всего 1,45 кг и имеет толщину 17,99 мм. Ноутбук выполнен в алюмин
|24.05.2019
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Acer представила новые модели ноутбуков Nitro 5 и Swift 3 с процессорами AMD Ryzen второго поколения. Цена
ти. Ноутбуки Acer Nitro 5 появятся в продаже в России осенью 2019 г. по цене от 50 тыс. руб. Лэптоп Acer Swift 3, оснащенный процессорами AMD Ryzen 7 3700U второго поколения и видеокартой Radeo
|10.04.2019
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Обзор ноутбука Acer Swift 5: сверхлегкий и мощный
Дизайн Acer Swift 5 доказывает, что современный мощный ноутбук не должен быть большим и тяжелым. Это самы
|06.03.2019
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Обзор ноутбука Acer Swift 5: сверхлегкий и мощный
командировках. Рассказываем, на что способен один из лучших бизнес-ноутбуков 2019 года. Дизайн Acer Swift 5 доказывает, что современный мощный ноутбук не должен быть большим и тяжелым. Это комп
|11.01.2019
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Сверхтонкий ноутбук, игровой трансформер на GeForce RTX 2080 и другие новинки Acer на CES 2019
Главным анонсом компании стал невероятно тонкий и легкий ультрабук Acer Swift 7. Acer удалось преодолеть психологическую отметку толщины ноутбуков – всего 9,9 м
|25.12.2018
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Мощным ультрабуком быть легко!
В продажу поступает сверхлёгкий ультрабук Acer Swift 5 с экраном с диагональю 15 дюймов. Для создания лёгкого и прочного шасси Acer (с массо
|24.12.2018
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В России начались продажи «самого легкого в мире» ноутбука
Самый легкий ноутбук в мире В России стартовали продажи ультрабука Acer Swift 5, который компания называет самым легким устройством среди ноутбуков с диагональю экра
|24.12.2018
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Acer начала российские продажи ультрабука Swift 5. Цены
Acer начинает продажи ультралегкого ноутбука Swift 5 с 15-дюймовым экраном. Новинка оснащена 4-ядерным процессором Intel Core 8 поколения,
|08.06.2018
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Самый тонкий ноутбук скоро можно будет купить в России
Толщина корпуса нового ноутбука Acer Swift 7, поступающего на российский рынок, составляет менее 9 миллиметров. Цельнометалли
|06.02.2018
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Acer представила легкий ноутбук Swift 5 в России. Цены
Acer объявила старт российских продаж нового ультратонкого ноутбука Swift 5. Новинка отличается сверхмалым весом (970 грамм), оснащена 4-ядерным процессором Inte
|28.04.2017
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Acer представила два новых ультратонких ноутбука Swift
нении линейки ноутбуков Swift двумя новыми моделями под управлением Windows 10 — Swift 3 и Swift 1. Acer Swift 3 — это ультратонкие, ультрамобильные ноутбуки с высокопроизводительной начинкой,
|31.03.2017
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Меньше, но лучше - девиз Acer Swift 5
Новый ультрабук Acer Swift 5 с 14-дюймовым дисплеем обладает минимальными габаритами и охраняет доступ к важной ин
|24.03.2017
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В России стартовали продажи ультратонкого ноутбука Acer Swift 5
В России начались продажи ультратонкого ноутбука Acer Swift 5. Отличительной чертой Swift 5 является его 14-дюймовый FullHD IPS дисплей, кот
|01.09.2016
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Acer Swift: от одного до семи
indows 10 и используют новые и новейшие процессоры Intel. Вершиной линейки стал флагманский ноутбук Acer Swift 7 – самая тонкая на сегодня модель на рынке с дисплеем диагональю 13,3 дюйма. Толщ
Acer Swift и организации, системы, технологии, персоны:
|VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
|OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 9
|VideoCardz 44 2
|AnandTech 73 1
|DigiTimes - Издание 1331 1
|Liliputing 76 1
|Neowin 217 1
|GizmoChina 171 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|The Verge - Издание 619 1
|ITHome 46 1
|NYT - The New York Times 1100 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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