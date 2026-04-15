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Acer Swift Серия ноутбуков

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15.04.2026 Acer представила на российском рынке ультрабук Acer Swift Air: 16-дюймов OLED-экрана в металлическом корпусе весом всего 1.1 кг

Компания Acer представила на российском рынке ультрабук Acer Swift Air 16 (SFA16-61M), который устанавливает новые стандарты мобильности для устройст
05.03.2026 Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Технические характеристики Модель Acer Swift Go 16 AI SFG16-74 Экран 16”, OLED (2048х1280), 120 Гц, 16:10, DCI-P3 100% Процессо
04.02.2026 Флагманская линейка ультрабуков Acer Swift Go AI пополнилась новыми моделями

Линейка Acer Swift Go AI пополнилась новыми моделями. Модельный ряд представлен несколькими конфигура
23.09.2025 На российском рынке стартовали продажи легких ноутбуков Acer Swift Lite

На российском рынке стартовали продажи легких ноутбуков Acer Swift Lite, предназначенных для тех, кто ценит компактные габариты и сбалансированную на
20.02.2025 Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM

Acer Swift Edge 16 Acer Swift Edge 16 — стильный ноутбук, который смело можно назвать лидером среди ультрапортат
04.12.2024 Обзор Acer Swift Go 16: мощный ультрабук с искусственным интеллектом

Технические характеристики Модель Acer Swift Go 16 SFG16-72-709R Экран 16", OLED, 3200 x 2000, 16:10, 120 Гц Процессор Intel Co
29.08.2024 Обзор Acer Swift Edge 16: тонкий и легкий ноутбук премиум-класса

dge 16 поддерживают современные стандарты Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3.Технические характеристики Модель Acer Swift Edge 16 (SFE16-44-R48X) Процессор AMD Ryzen 7 8840U Оперативная память 32 Гбайт LP
25.07.2024 Обзор Acer Swift X 14: мобильный ноутбук с дискретной графикой

Bluetooth 5.3 Размеры и масса 32,3 x 22,8 x 1,8 см, 1,5 кг Цена 216 000 рублей Дизайн и эргономика Acer Swift X 14, как и положено премиальным устройствам, полностью выполнен из металла. Толщи
22.05.2024 Тонкий и мощный: начались продажи нового ноутбука Acer Swift Edge 16

Российские ритейлеры начали продажу ноутбука Acer Swift Edge 16. Новинка получила 16-дюймовый экран и ультратонкий корпус 12,95 мм, при эт
01.11.2022 Обзор ноутбука Acer Swift 3: надежный компаньон по бизнесу

агая устройства на любой вкус и бюджет. У нас на тесте один из актуальных ноутбуков производителя - Acer Swift 3 (SF316-51794V).  Дизайн и эргономика  Acer Swift 3 - это в первую очередь
03.09.2020 Acer объявила о выпуске новых ноутбуков Swift 5 и Swift 3

Acer объявила о выпуске новых моделей ноутбуков Swift 5 и Swift 3, оснащенных новыми процессорами IntelCore одиннадцатого поколения с графико
09.01.2020 Acer дополнила серию Swift двумя новыми ультратонкими ноутбуками

5 (802.11ac), благодаря чему работа в интернете становится более плавной и комфортной. 14-дюймовый Acer Swift 3 (SF314-42) — это современный ноутбук в легком металлическом корпусе, который отл
04.09.2019 Acer представила ноутбуки Swift 3 и Swift 5, новые моноблоки. Фото, цены

ременные процессоры Intel Core 10 поколения и работают под управлением ОС Windows 10. Ноутбуки Acer Swift 5 (SF514-54T/SF514-54GT) и Swift 3 (SF314-57/SF314-57G) созданы, чтобы обеспечивать мак
15.07.2019 Acer выпустила сверхтонкий и легкий ноутбук Swift 7. Цена

в комплекте обеспечивают пользователям удобство в дороге. Обновленная версия ультратонкого ноутбука Acer Swift 7 Ноутбук Swift 7 оснащен двумя портами Type-C с поддержкой Thunderbolt 3, что поз
07.06.2019 Игровой трон на экономическом форуме

а ПК Predator Orion 9000 в топовой конфигурации составит 2 499 000 рублей. На данный момент ноутбук Acer Swift 7 является одним из самых тонких и легких ноутбуков в мире: его масса составляет 8
07.06.2019 Acer представила механизированное игровое кресло и сверхтонкий бизнес-ноутбук

ПК Predator Orion 9000 в топовой конфигурации и комплект периферии, составит 2 499 000 руб. Ноутбук Acer Swift 7 является одним из самых тонких и легких ноутбуков в мире: его вес составляет 890
07.06.2019 Acer выпустила сверхтонкий и ультралегкий ноутбук. Цена в России

Россию, где он выйдет в июле 2019 г. (точную дату производитель не сообщает). В российской рознице Acer Swift 7 будет доступен в двух классических цветах металлического корпуса – черном и бело
27.05.2019 Acer показала ноутбуки на AMD Ryzen в Тайбее.

рое поколение процессоров AMD Ryzen 7 3700U и видеокарты Radeon Vega стали основой системы ноутбука Acer Swift 3. Новинка весит всего 1,45 кг и имеет толщину 17,99 мм. Ноутбук выполнен в алюмин
24.05.2019 Acer представила новые модели ноутбуков Nitro 5 и Swift 3 с процессорами AMD Ryzen второго поколения. Цена

ти. Ноутбуки Acer Nitro 5 появятся в продаже в России осенью 2019 г. по цене от 50 тыс. руб. Лэптоп Acer Swift 3, оснащенный процессорами AMD Ryzen 7 3700U второго поколения и видеокартой Radeo
10.04.2019 Обзор ноутбука Acer Swift 5: сверхлегкий и мощный

Дизайн Acer Swift 5 доказывает, что современный мощный ноутбук не должен быть большим и тяжелым. Это самы
06.03.2019 Обзор ноутбука Acer Swift 5: сверхлегкий и мощный

командировках. Рассказываем, на что способен один из лучших бизнес-ноутбуков 2019 года. Дизайн Acer Swift 5 доказывает, что современный мощный ноутбук не должен быть большим и тяжелым. Это комп
11.01.2019 Сверхтонкий ноутбук, игровой трансформер на GeForce RTX 2080 и другие новинки Acer на CES 2019

Главным анонсом компании стал невероятно тонкий и легкий ультрабук Acer Swift 7. Acer удалось преодолеть психологическую отметку толщины ноутбуков – всего 9,9 м
25.12.2018 Мощным ультрабуком быть легко!

В продажу поступает сверхлёгкий ультрабук Acer Swift 5 с экраном с диагональю 15 дюймов. Для создания лёгкого и прочного шасси Acer (с массо
24.12.2018 В России начались продажи «самого легкого в мире» ноутбука

Самый легкий ноутбук в мире В России стартовали продажи ультрабука Acer Swift 5, который компания называет самым легким устройством среди ноутбуков с диагональю экра
24.12.2018 Acer начала российские продажи ультрабука Swift 5. Цены

Acer начинает продажи ультралегкого ноутбука Swift 5 с 15-дюймовым экраном. Новинка оснащена 4-ядерным процессором Intel Core 8 поколения,
08.06.2018 Самый тонкий ноутбук скоро можно будет купить в России

Толщина корпуса нового ноутбука Acer Swift 7, поступающего на российский рынок, составляет менее 9 миллиметров. Цельнометалли
06.02.2018 Acer представила легкий ноутбук Swift 5 в России. Цены

Acer объявила старт российских продаж нового ультратонкого ноутбука Swift 5. Новинка отличается сверхмалым весом (970 грамм), оснащена 4-ядерным процессором Inte
28.04.2017 Acer представила два новых ультратонких ноутбука Swift

нении линейки ноутбуков Swift двумя новыми моделями под управлением Windows 10 — Swift 3 и Swift 1. Acer Swift 3 — это ультратонкие, ультрамобильные ноутбуки с высокопроизводительной начинкой,

31.03.2017 Меньше, но лучше - девиз Acer Swift 5

Новый ультрабук Acer Swift 5 с 14-дюймовым дисплеем обладает минимальными габаритами и охраняет доступ к важной ин
24.03.2017 В России стартовали продажи ультратонкого ноутбука Acer Swift 5

В России начались продажи ультратонкого ноутбука Acer Swift 5. Отличительной чертой Swift 5 является его 14-дюймовый FullHD IPS дисплей, кот
01.09.2016 Acer Swift: от одного до семи

indows 10 и используют новые и новейшие процессоры Intel. Вершиной линейки стал флагманский ноутбук Acer Swift 7 – самая тонкая на сегодня модель на рынке с дисплеем диагональю 13,3 дюйма. Толщ

Публикаций - 85, упоминаний - 284

Acer Swift и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Acer Inc 2776 62
Intel Corporation 12811 38
Nvidia Corp 4002 31
Lenovo Group 2447 20
AMD - Advanced Micro Devices 4641 20
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 15
Apple Inc 13156 13
HP Inc. 5883 13
Dell EMC 5180 11
Huawei 4677 9
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 9
Samsung Electronics 11065 8
Xiaomi - Сяоми 2232 8
LG Electronics 3735 8
Microsoft Corporation 25775 6
Google LLC 12690 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 4
Sharp Corporation 1062 3
Razer Inc 88 3
Fujitsu 2105 3
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 164 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 2
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 2
AMD Graphics Product Group - ATI 973 2
Sharp Dynabook - Toshiba Dynabook 29 2
Wacom 143 2
Bang&Olufsen - B&O 148 2
Infinix Mobile - Infinix Mobility 218 2
Colorful 11 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
МегаФон 10742 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 2
Lenovo Motorola 3566 2
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
Samsung Display Corporation - SDC - Samsung Visual Display Business 63 1
PUBG Corporation 55 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 132 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
TÜV Rheinland Group 181 1
Superjob - Суперджоб 858 1
Верный - торговая сеть 326 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Porsche Design GmbH 23 1
Экспофорум - Expoforum - ЭФ-Интернэшнл - ЭкспоФорум Интернэшнл - Конгрессно-выставочный центр 15 1
Beko - Beko Electronics 83 1
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
BMW Group 482 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 81
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 67
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 63
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 54
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 52
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