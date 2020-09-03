Acer объявила о выпуске новых ноутбуков Swift 5 и Swift 3

Acer объявила о выпуске новых моделей ноутбуков Swift 5 и Swift 3, оснащенных новыми процессорами IntelCore одиннадцатого поколения с графикой Intel Xe.

Новый ноутбук Acer Swift 5 одним из первых в отрасли прошел тестирование в рамках инновационной программы Intel Project Athena. Устройство разработано на платформе Intel Evo , что обеспечивает невероятно высокую мобильную производительность и поддержку передовых технологий для создания эффекта присутствия, включая мгновенную активацию, графику Iris Xe, яркие дисплеи и новейшие возможности для сетевого подключения. Аккумулятор Swift 5 способен продержаться в автономном режиме весь день, а тридцатиминутной быстрой зарядки будет достаточно для того, чтобы устройство работало целых четыре часа.

Конструкции ноутбуков Acer Swift 3 являются частью инновационной программы Intel Project Athena и предназначены для дальнейшей настройки и тестирования на соответствие сертификату Intel Evo.

«Новые линейки ноутбуков Acer Swift — это большой шаг на пути повышения производительности, скорости отклика и удобства использования для наших клиентов, которые уникальным образом совмещают жизнь и работу, на ходу создавая интереснейшие проекты, — сказал Джеймс Лин (James Lin), генеральный директор подразделения ноутбуков и ИТ-продуктов компании Acer Inc. — Компания Acer позаботилась о том, чтобы все элементы конструкции соответствовали стандарту EVO, который обеспечивает максимальное удобство использования и помогает нашим клиентам добиться большего».





Ультратонкий и сверхлегкий ноутбук Acer Swift 5 (SF514-55) отличается дизайном и поддерживает передовые технологии, которые обеспечивают высочайшую производительность. Swift 5 оснащен процессорами IntelCore i5 и Core i7 одиннадцатого поколения и сертифицирован согласно стандарту Intel EVO. Устройство позволяет без проблем запускать множество приложений одновременно и обеспечивает до 17 часов работы в автономном режиме. Благодаря новой графике Intel Iris Xe ноутбук Swift 5 способен обрабатывать видеоматериалы и любые изображения на ходу.

Впечатляющие возможности Swift 5 подчеркивает изысканный внешний вид. Легкий и прочный высококачественный корпус выполнен из магний-литиевого и магний-алюминиевого сплавов. Устройство весит всего 1 кг. Специально сконструированное шарнирное соединение приподнимает ноутбук при открытии крышки. Это улучшает эргономику при наборе текста, обеспечивает эффективное охлаждение и позволяет пользователю сконцентрировать все свое внимание на ярком 14-дюймовом экране. Дисплей Full HD, который обладает яркостью 340 нит и 100-процентным охватом цветовой палитры sRGB, окружен тончайшими рамками. Благодаря такому решению соотношение площади экрана и корпуса составляет 90%, что обеспечивает эффект присутствия при просмотре и делает устройство более компактным.

Сенсорный экран Swift 5 покрыт слоем антимикробного стекла Corning Gorilla Glass —особого состава, предотвращающего размножение микроорганизмов, которые вызывают появление неприятных запахов и пятен. Кроме того, доступен вариант с антимикробным покрытием на сенсорной панели, клавиатуре и всех крышках.

Оба ноутбука из линейки Acer Swift 3 могут похвастаться идеальным балансом между дизайном и производительностью благодаря новым процессорам IntelCore i7 и Core i5 одиннадцатого поколения и являются частью инновационной программы Intel Project Athena. Ноутбуки Swift 3 в настоящее время проходят проверку на соответствие сертификату Intel Evo. Обе модели Swift 3 заключены в тонкий металлический корпус и поддерживают новейшие технологии, в том числе графику Iris Xe и порт Thunderbolt 4. Владельцы ноутбуков Swift 3 смогут оставаться на связи и работать над своими проектами в течение всего дня благодаря быстрому и надежному соединению Wi-Fi 6 (Gig +).

Новый ноутбук Acer Swift 3 (SF313-53) обеспечивает максимальное удобство просмотра благодаря высокой производительности и яркому 13,5-дюймовому дисплею с разрешением 2256x1504 пикс. и соотношением сторон 3:2. Увеличенный на 18% вертикальный угол обзора снижает необходимость использовать прокрутку. Кроме того, дисплей обладает яркостью 400 нит и 100-процентным охватом цветового диапазона sRGB. Аккумулятора Swift 3 хватает на 18 часов автономной работы — больше чем на день. Легкий и прочный корпус Swift 3 из магний-алюминиевого сплава позволяет носить ноутбук с собой, не беспокоясь о его повреждении. Толщина устройства составляет всего 15,95 мм, вес — 1,19 кг.

Acer Swift 3 (SF314-59) отличается изящным и стильным дизайном благодаря алюминиевому корпусу и подставке из магний-алюминиевого сплава. Рамки шириной всего 5 мм обеспечивают устройству максимальную компактность. Соотношение площади экрана и корпуса составляет 82,73%, что позволяет пользователю полностью сконцентрировать свое внимание на ярком 14-дюймовом дисплее Full HD. Swift 3 легко носить в руках, портфеле или рюкзаке, поскольку устройство весит всего 1,2 кг, а его толщина составляет 15,95 мм.

В новых моделях Swift 3 предусмотрена подсветка клавиатуры, оба устройства оснащены быстрым и надежным SSD-накопителем. В ноутбуки можно установить до 16 Гб оперативной памяти DDR4. Кроме того, новинки поддерживают технологию Windows Hello, которая позволяет просто и безопасно входить в систему с помощью сканера отпечатка пальца.

Ноутбуки Acer Swift 5 (SF514-55), Acer Swift 3 (SF313-53) и Acer Swift 3 (SF314-59) появятся в продаже в 4 квартале, о ценах будет сообщено позже.