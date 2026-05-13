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SWIFT Swift Pay Service Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи

SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи

SWIFT является кооперативным сообществом и поставщиком услуг обмена финансовыми сообщениями, доступа и интеграции, идентификации, анализа и соблюдения норм и стандартов регулирующих органов. Платформа обмена сообщениями, продуктов и услуг объединяет более 11 000 банковских организаций, участников рынка ценных бумаг, рыночных инфраструктур и корпоративных клиентов в более чем 200 странах и территориях. Международное руководство SWIFT осуществляется из штаб-квартиры в Бельгии.

СОБЫТИЯ

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13.05.2026 «ДиалогНаука» провела оценку соответствия требованиям SWIFT CSP для МИБ

Компания «ДиалогНаука», системный интегратор в области информационной безопасности, завершила проект по проведению оценки соответствия требованиям SWIFT Customer Security Programme в Международном инвестиционном банке. Международный инвестиционный банк (МИБ) – многосторонний институт развития, основанный в 1970 г. Членами банка являются С
05.05.2026 «Яндекс» представил открытое решение на базе большой языковой модели для ускорения миграции iOS-кода на Swift

Разработчики «Яндекса» выложили в открытый доступ первое решение на базе большой языковой модели (LLM) для автоматизации миграции iOS-проектов с Objective-C на Swift — современный язык программирования Apple. Оно решает проблему длительной миграции в крупных проектах, накопивших сотни тысяч строк устаревшего кода, ускоряя процесс в 2,5 раза и позволяя
15.04.2026 Acer представила на российском рынке ультрабук Acer Swift Air: 16-дюймов OLED-экрана в металлическом корпусе весом всего 1.1 кг

Компания Acer представила на российском рынке ультрабук Acer Swift Air 16 (SFA16-61M), который устанавливает новые стандарты мобильности для устройств с большой диагональю. Полноценный 16-дюймовый лэптоп с флагманским оснащением весит всего 1099 грамм, ч
05.03.2026 Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Технические характеристики Модель Acer Swift Go 16 AI SFG16-74 Экран 16”, OLED (2048х1280), 120 Гц, 16:10, DCI-P3 100% Процессор Intel Core Ultra 7 (Series 2) 258V Графика Intel Arc Graphics (Intel Arc 140V) Оперативная память 32 ГБ
27.01.2026 «ДиалогНаука» провела оценку соответствия требованиям SWIFT для КБ «Москоммерцбанк»

ребованиям международной межбанковской системы передачи финансовой информации и совершения платежей SWIFT Customer Security Programme в КБ «Москоммерцбанк» (АО). Москоммерцбанк активно работает
24.12.2025 Egar внедрила конвертер Swift-сообщений в инфраструктуру российского банка

Компания Egar объявила об успешном завершении первого проекта по внедрению и интеграции конвертера Swift-сообщений «Смартконверт» в инфраструктуру российского банка. Проект реализован в ответ на глобальные изменения Swift по обязательному переходу участников финансового рынка на станд
16.12.2025 Аpple безжалостно заблокировала профиль своего верного фаната, автора книг по программированию на Swift для iPhone. Его «отменили» за крошечную безобидную оплошность

важно понимать, кем является этот ученый. Пэрис Баттфилд-Аддисон известен в первую очередь тем, что написал несколько десятков книг, многие из которых посвящены языкам программирования Objective-C и Swift. Оба языка имеют прямое отношение к Apple – Swift считается основным языком для разработки приложений под iOS, а Objective-C был таковым несколько лет назад. Также Баттфилд-Аддисон
23.09.2025 На российском рынке стартовали продажи легких ноутбуков Acer Swift Lite

На российском рынке стартовали продажи легких ноутбуков Acer Swift Lite, предназначенных для тех, кто ценит компактные габариты и сбалансированную начинку. Это тонкий и легкий 16‑дюймовый ультрабук в металлическом корпусе с акцентом на портативность, пра
02.07.2025 Китай покусился на любимый россиянами язык программирования. Код языка Cangjie будет полностью открыт для конкуренции с Java

ый код своего языка программирования Cangjie, который презентовала в июне 2024 г. По информации издания South China Morning Post, она откроет код 30 июля 2025 г., а ее цель – это конкуренция с Java и Swift. Java существует с конца XX века и очень любим российскими программистами. Swift появился в 2014 г., и за ним стоит компания Apple, которая мечтает заменить им JavaScript и заодно

05.06.2025 Apple отказывается от Java в пользу языка программирования собственной разработки

С Java на Swift Команда разработчиков из Apple переписала с нуля систему мониторинга паролей пользователей, использующую технологии Java, на языке программирования Swift, пишет DevClass. Система м
12.03.2025 «ДиалогНаука» подтвердила статус SWIFT CSP Certified Assessor

Компания «ДиалогНаука», системный интегратор в области информационной безопасности, продлила статус SWIFT CSP Certified Assessor. Наличие статуса подтверждает, что компания прошла специальную сертификацию и может проводить оценку соответствия требованиям программы безопасности пользователей <
04.12.2024 Обзор Acer Swift Go 16: мощный ультрабук с искусственным интеллектом

Технические характеристики Модель Acer Swift Go 16 SFG16-72-709R Экран 16", OLED, 3200 x 2000, 16:10, 120 Гц Процессор Intel Core Ultra 7 155H (6+8+2 ядра до 4,8 ГГц, TDP 28 Вт) Графика Intel Arc Graphics (8 ядер Xe) (128EUs @ 800 –
29.08.2024 Обзор Acer Swift Edge 16: тонкий и легкий ноутбук премиум-класса

Ryzen 7 8840U с частотой обновления 3,3 ГГц, со встроенной графикой AMD Radeon 780M, и оснащены внушительными 16 или 32 Гбайт памяти LPDDR5. Также актуализированы сетевые возможности: теперь ноутбуки Swift Edge 16 поддерживают современные стандарты Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3.Технические характеристики Модель Acer Swift Edge 16 (SFE16-44-R48X) Процессор AMD Ryzen 7 8840U Оперативная памя
25.07.2024 Обзор Acer Swift X 14: мобильный ноутбук с дискретной графикой

Type-C (Thunderbolt 4 / USB 4), 2х USB Type-А, HDMI 2.1, microSD, mini-jack, Wi-Fi b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 Размеры и масса 32,3 x 22,8 x 1,8 см, 1,5 кг Цена 216 000 рублей Дизайн и эргономика Acer Swift X 14, как и положено премиальным устройствам, полностью выполнен из металла. Толщина корпуса составляет 1,79 см. Да, большинство ультрабуков тоньше, но у них нет дискретной видеокарты, а

22.05.2024 Тонкий и мощный: начались продажи нового ноутбука Acer Swift Edge 16

Российские ритейлеры начали продажу ноутбука Acer Swift Edge 16. Новинка получила 16-дюймовый экран и ультратонкий корпус 12,95 мм, при этом весит всего 1230 грамм. Ноутбук построен на платформе AMD с архитектурой Zen 4. Яркий OLED-экран и бол
12.04.2024 «Киберплат» открывает архитектуру платформы CyberFT для IT-сообщества

ансовыми и юридически значимыми документами. Платформа схожа, но превосходит по функционалу систему SWIFT, ее создатели рассчитывают, что, в первую очередь, она вызовет интерес у сообщества про
10.10.2023 Центробанк придумал способ расплачиваться с заграницей без SWIFT с помощью цифрового рубля

сграничные платежи независимо от третьих лиц. Основной целью нововведения является независимость от SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи). Россию отключили от SWI
29.06.2023 Cloud4Y перевел в облако инфраструктуру Swift X

Требовались виртуальные ресурсы для развертывания баз данных, обеспечения быстрого доступа к ним и повышения уровня отказоустойчивости. Swift X— аккредитованная ИТ-компания, специализирующаяся на проектировании, разработке и сопровождении цифровых решения для финансового сектора (FinTech). Swift X берет на себя управлени
01.11.2022 Обзор ноутбука Acer Swift 3: надежный компаньон по бизнесу

ителей компьютеров и электроники. В России компания давно завоевала любовь пользователей, предлагая устройства на любой вкус и бюджет. У нас на тесте один из актуальных ноутбуков производителя - Acer Swift 3 (SF316-51794V).  Дизайн и эргономика  Acer Swift 3 - это в первую очередь ноутбук для работы, поэтому и дизайн у него соответствующий. Корпус выполнен в строгом темно-сером цвете
12.07.2022 Российские банки переходят на CIPS, китайский аналог SWIFT

Кто уже перешел на CIPS Интеграцию с китайским аналогом SWIFT, системой CIPS начали Росбанк, Газпромбанк и Альфа-банк, пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники и представителей финансовых организаций. Росбанк планирует полноценное подключение

30.06.2022 Против российской ИТ-компании ввели санкции за работу над заменой SWIFT

истемный интегратор R-Style Softlab. Как говорится в сообщении британских властей, эта компания может помочь российский банкам обойти ограничение на работу с международной системой денежных переводов SWIFT. Компания участвует в модернизации Системы передачи финансовых сообщений, которую создал Центробанк в качестве российской альтернативе SWIFT. Под санкции Великобритании попал систе
12.04.2022 В Центре технологий распределенных реестров СПбГУ началась разработка аналога системы SWIFT

С 12 марта 2022 г. компания SWIFT отключила российские банки от глобальной системы обмена финансовыми сообщениями. Наличие регулирующей стороны, которая способна отключить от межбанковской коммуникации любую организацию,

02.03.2022 «Платформа EDSmart» – решение компании «Кворум» для работы с сообщениями в формате SWIFT в CПФС

боток, относящихся к процессам информационного обмена кредитных организаций с Системой передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), в том числе реализованы: новые алгоритмы сортировки сообщений SWIFT, которые используются при автоматическом формировании и последующей обработке ED503; специализированные интерфейсы мониторинга, предназначенные для пользователей, отвечающих за передачу и
23.10.2020 Acer представила новые модели ноутбуков из линеек Swift, Spin и Aspire. Цены. Фото

Acer представила новые ноутбуки из линеек Swift, Spin и Aspire, каждый из которых отличается повышенной производительностью за счет поддержки современных процессоров Intel Core 11-го поколения и видеокарт Intel Iris Xe. Обновленные уст
03.09.2020 Acer объявила о выпуске новых ноутбуков Swift 5 и Swift 3

Acer объявила о выпуске новых моделей ноутбуков Swift 5 и Swift 3, оснащенных новыми процессорами IntelCore одиннадцатого поколения с графикой Intel Xe. Новый ноутбук Acer Swift 5 одним из первых в отрасли прошел тестирование в
09.01.2020 Acer дополнила серию Swift двумя новыми ультратонкими ноутбуками

Acer представила две новые модели в ультрапортативной серии ноутбуков Swift 3: 13,5-дюймовую модель SF313-52/G, оснащенную процессорами Intel Core десятого поколения, и 14-дюймовую модель SF314-42 на базе мобильных процессоров AMD Ryzen серии 4000. Серия Swift
01.10.2019 Asus начинает продажи 65-дюймового игрового монитора ROG Swift PG65UQ

Asus и бренд Republic of Gamers объявили о скором поступлении в продажу игрового монитора большого формата BFGD (Big Format Gaming Display) – ROG Swift PG65UQ. Модель оснащена 65-дюймовым экраном с разрешением 4K (3840 x 2160) и частотой обновления 144 Гц. Монитор поддерживает воспроизведение HDR контента и обладает широким цветовым охва
04.09.2019 Acer представила ноутбуки Swift 3 и Swift 5, новые моноблоки. Фото, цены

Acer представила новые ультрапортативные ноутбуки из линейки Swift и моноблок Aspire. Все новинки поддерживают современные процессоры Intel Core 10 поколения и работают под управлением ОС Windows 10. Ноутбуки Acer Swift 5 (SF514-54T/SF514-54GT) и

17.07.2019 Венесуэла постучалась в Центробанк: Хочет перейти на «российский SWIFT»

Россия спасет Центробанк Венесуэлы Венесуэла может перейти на российский аналог SWIFT в случае ввода против нее американских санкций, сообщило издание Bloomberg. Речь про от
15.07.2019 Acer выпустила сверхтонкий и легкий ноутбук Swift 7. Цена

Acer объявила о начале продаж обновленного ноутбука Swift 7. В первую очередь ноутбук привлекает внимание своими габаритами: толщина его корпуса составляет менее сантиметра, а рамки вокруг экрана настолько тонкие, что их почти не видно. Благодар
07.06.2019 Игровой трон на экономическом форуме

На Петербургском международном экономическом форуме компания Acer показала ультралёгкий ноутбук Swift 7 и игровую кабину Predator Thronos. Predator Thronos — это изолированная игровая кабина, которая позволяет полностью погрузиться в игровой процесс. Она состоит из кресла с кожаной обивко
07.06.2019 Acer представила механизированное игровое кресло и сверхтонкий бизнес-ноутбук

Acer на Петербургском международном экономическом форуме впервые в России продемонстрировала две эффектные новинки: ноутбук Swift 7 весом меньше килограмма и толщиной меньше сантиметра, и игровую кабину Predator Thronos с эффектом погружения. Петербургский международный экономический форум — одно из центральных собы
07.06.2019 Acer выпустила сверхтонкий и ультралегкий ноутбук. Цена в России

Практически невесомый ноутбук Компания Acer представила новый ноутбук Swift 7, главная отличительная черта которого – это сверхтонкий корпус и минимальный вес. Лэптоп ориентирован на международный рынок, в том числе и на Россию, где он выйдет в июле 2019 г. (точн
24.05.2019 Acer представила новые модели ноутбуков Nitro 5 и Swift 3 с процессорами AMD Ryzen второго поколения. Цена

Компания Acer анонсировала выпуск новых моделей игровых ноутбуков Nitro 5 и легких ноутбуков Swift 3. Новинки оснащены мобильными процессорами AMD Ryzen второго поколения и видеокартами Radeon Vega. Ноутбуки Nitro 5 оснащаются процессором AMD Ryzen 7 3750H второго поколения и видеокарт
10.04.2019 Обзор ноутбука Acer Swift 5: сверхлегкий и мощный

Дизайн Acer Swift 5 доказывает, что современный мощный ноутбук не должен быть большим и тяжелым. Это самый легкий ультрабук в мире*, который весит всего 970 грамм - легче, чем литровая бутылка воды! Лэптоп
06.03.2019 Обзор ноутбука Acer Swift 5: сверхлегкий и мощный

антный и мощный - ультрабук от Acer сочетает в себе все необходимое для комфортной работы в офисе и командировках. Рассказываем, на что способен один из лучших бизнес-ноутбуков 2019 года. Дизайн Acer Swift 5 доказывает, что современный мощный ноутбук не должен быть большим и тяжелым. Это компактная и легкая модель, которая весит всего 970 грамм - легче, чем литровая бутылка воды! Лэптоп удо
11.01.2019 Сверхтонкий ноутбук, игровой трансформер на GeForce RTX 2080 и другие новинки Acer на CES 2019

Главным анонсом компании стал невероятно тонкий и легкий ультрабук Acer Swift 7. Acer удалось преодолеть психологическую отметку толщины ноутбуков – всего 9,9 мм, причем он тоньше даже некоторых смартфонов. Еще одной впечатляющей особенностью стал экран – компания

24.12.2018 В России начались продажи «самого легкого в мире» ноутбука

Самый легкий ноутбук в мире В России стартовали продажи ультрабука Acer Swift 5, который компания называет самым легким устройством среди ноутбуков с диагональю экрана 15,6 дюйма. Acer Swift 5 весит всего 990 г., производитель сравнивает его по габаритам с п
24.12.2018 Acer начала российские продажи ультрабука Swift 5. Цены

Acer начинает продажи ультралегкого ноутбука Swift 5 с 15-дюймовым экраном. Новинка оснащена 4-ядерным процессором Intel Core 8 поколения, IPS Full HD сенсорным экраном и емкой батареей, при этом вес составляет всего 990 грамм. Дополнител
19.12.2018 ВТБ подключился к сервису SWIFT Global Payment Innovation

Банк ВТБ завершил подготовительные работы и стал одним из первых российских пользователей инновационного сервиса в сфере международных расчетов SWIFT – Global Payment Innovation (GPI). Использование сервиса SWIFT GPI позволяет быстро и эффективно управлять трансграничными платежными потоками, отслеживать перевод средств по всей


Публикаций - 462, упоминаний - 507

SWIFT и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Acer Inc 2776 49
Apple Inc 13154 46
Microsoft Corporation 25775 31
Google LLC 12688 26
Intel Corporation 12811 26
Oracle Corporation 7074 26
Nvidia Corp 4002 23
IBM - International Business Machines Corp 9699 21
Diasoft - Диасофт 1144 19
Yandex - Яндекс 9216 18
Microsoft Corporation - GitHub 1075 16
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 15
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 13
Галактика - Корпорация 1545 12
SAP SE 5601 12
9594 12
AMD - Advanced Micro Devices 4641 12
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 11
Amazon Inc - Amazon.com 3277 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 10
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 89 9
Samsung Electronics 11064 9
Ростелеком 10948 9
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 9
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 8
X Corp - Twitter 2938 8
Huawei 4676 8
Lenovo Group 2446 8
VK - Mail.ru Group 3602 8
Red Hat 1378 8
Wileyfox 11 7
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 7
Broadcom - VMware 2610 7
МегаФон 10742 7
HP Inc. 5883 7
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 7
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 6
Quorum - Кворум - 134 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 30
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 30
Альфа-Банк 1979 19
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 16
Visa International 1993 16
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 13
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 11
МКБ - Московский кредитный банк 657 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 11
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 10
Росфинком - РОССВИФТ - Российская Национальная Ассоциация SWIFT 17 10
ГПБ - Газпромбанк 1273 10
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 9
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 8
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 7
Абсолют Банк 249 7
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 7
ПСБ - Промсвязьбанк 963 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 5
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 5
ПриватБанк - PrivatBank 197 5
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 5
ВТБ - Почта Банк 514 5
НСПК - Национальная система платежных карт 948 5
Совкомбанк ПАО 316 4
Ак Барс Банк 283 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 4
Bank of America - Банк Америки 271 4
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 4
Superjob - Суперджоб 858 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 102
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 14
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
Bangladesh Bank - Central Bank of Bangladesh - Центральный банк Бангладеш 9 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
Федеральное казначейство России 1949 7
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 4
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ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 3
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 3
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Судебная власть - Judicial power 2500 3
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
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ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
Apache Software Foundation - ASF 231 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
АБСЗ - Ассоциация банков Северо-Запада - АКБ СПб - Ассоциация коммерческих банков Санкт-Петербурга 4 2
Ассоциация кредитных организаций Тюменской области 2 2
Клуб руководителей банковских служб связей с общественностью и рекламы 2 2
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 9 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
ПАРТАД - Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 98
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 91
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 74
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 72
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 64
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 61
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 59
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 59
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 54
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 53
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 49
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 49
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 48
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 48
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 44
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 43
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 42
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 42
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 41
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 41
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 41
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 41
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 39
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 37
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 37
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 36
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 35
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 35
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 35
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 35
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 34
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 34
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 33
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1054 32
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 29
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 29
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 29
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 29
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 29
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 29
Acer Swift - Серия ноутбуков 85 52
Apple iOS 8583 52
Google Android 15243 48
Oracle Java - язык программирования 3469 43
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 41
Microsoft Windows 16882 39
C/C++ - Язык программирования 894 37
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 31
Linux OS 11533 29
JavaScript - JS - язык программирования 1425 29
JetBrains - Kotlin - язык программирования 132 26
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 25
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 23
ЦФ РФ - СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 31 20
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 19
Microsoft Windows 10 1938 19
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 18
Intel Core - Семейство процессоров 1251 18
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 18
Objective-C - компилируемый объектно-ориентированный язык программирования 54 16
Apple - App Store 3109 16
Microsoft Windows Hello 210 16
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 15
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 14
Apple macOS 2419 14
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 14
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 13
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 13
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 139 12
Apple iPad 4011 12
Microsoft Office 4170 12
Intel Core i - Cерия процессоров 534 12
Acer Predator 224 12
ЦБ РФ - ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 27 11
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 143 11
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 11
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 11
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 10
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 9
Волков Дмитрий 69 8
Моисеев Алексей 33 7
Путин Владимир 3454 6
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 5
Скоробогатова Ольга 60 5
Сыкулев Андрей 85 4
Дробышевский Михаил 53 4
Греф Герман 485 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Попов Сергей 166 3
Костин Андрей 68 3
Виноградов Игорь 18 3
Federighi Craig - Федериги Крейг 25 3
Свинцицкий Антон 6 3
Кабаков Ярослав 66 3
Щиров Илья 45 3
Чернов Роман 6 3
Сердюк Виктор 47 3
Рогальский Михаил 20 3
Алешкин Сергей 65 3
Саввина Юлия 4 3
Суровцев Владимир 18 3
Мазец Евгений 3 3
Язев Андрей 3 3
Касперская Наталья 319 3
Чернов Даниил 79 2
Земков Сергей 159 2
Мельникова Алиса 100 2
Lin James - Лин Джеймс 15 2
Золотых Кирилл 16 2
Кравченко Дмитрий 42 2
Плуготаренко Сергей 89 2
Мариничев Дмитрий 24 2
van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 14 2
Василенко Александр 99 2
Горяинов Александр 12 2
Кирьянова Александра 169 2
Фомичев Андрей 74 2
Агеев Андрей 13 2
Грибов Андрей 74 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 263
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 95
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 46
Европа 24964 43
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 28
Украина 7928 23
Азия - Азиатский регион 5920 21
Земля - планета Солнечной системы 10865 18
Солнечная система - Solar system 2569 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 17
Индия - Bharat 5869 17
Казахстан - Республика 6048 15
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 13
Бельгия - Королевство 1192 13
Германия - Федеративная Республика 13221 13
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 365 12
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 12
Япония 13807 12
Южная Корея - Республика 7052 11
Беларусь - Белоруссия 6289 11
Турция - Турецкая республика 2620 11
Нидерланды 3746 10
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 10
Канада 5081 10
Африка - Африканский регион 3641 10
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 9
Армения - Республика 2449 9
Польша - Республика 2031 9
Китай - Тайвань 4245 9
Иран - Исламская Республика Иран 1155 8
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 8
Великобритания - Лондон 2432 8
Испания - Королевство 3840 8
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 8
Узбекистан - Республика 2005 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 220
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 76
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 53
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 48
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 48
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 42
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 32
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 31
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 31
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 28
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 28
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 25
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 22
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 19
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 19
Астрономия - Космос - Космическое излучение - Gamma-Ray - GRB-вспышки - Gamma-ray bursts - Гамма-вспышки - Гамма-всплески - Космический мазер 138 19
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 18
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 18
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 18
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 17
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 15
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 14
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 14
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 13
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 13
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 13
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 13
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 13
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 11
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 11
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 11
Английский язык 7030 11
Платёжное поручение - Payment order 241 11
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 669 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 11
Bloomberg 1627 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 7
FT - Financial Times 1296 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 7
CNews RND - R&D.CNews 2274 6
Reddit 398 6
Ведомости 1466 6
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 63 5
Известия ИД 770 5
Hacker News 92 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
CNews - ZOOM.CNews 1866 4
Wikipedia - Википедия 650 4
The Register - The Register Hardware 1784 4
Nature 832 3
Space Daily 528 3
SpaceDaily - Space Daily 187 3
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 3
Forbes - Форбс 1002 3
ZDnet 663 3
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 3
NYT - The New York Times 1100 2
The Guardian - Британская газета 406 2
Fortune 211 2
IEEE Spectrum 16 2
Neowin 217 2
Phys.org 972 2
Times 661 2
Аналитический банковский журнал 14 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
РИА Новости 1033 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Liliputing 76 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
The Information 83 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 15
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 13
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 10
Gartner - Гартнер 3658 8
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 2
IBM Research 111 1
RiskIQ 9 1
CNews Инновация года - награда 155 1
MalwareHunterTeam 14 1
Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
IDC FinTech Ranking 8 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 17 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
Recorded Future - Записанное будущее 17 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
B2B International 50 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 19 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
Moody's Investors Service 136 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
Gartner - Giga Information Group 32 1
Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 26 1
INFOLine-Аналитика 78 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 24 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Fortune Global 500 295 1
Forrester Research 834 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 6
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 29 3
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 2
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 2
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 2
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 2
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 66 2
СПбГУ ЦТРР - Центр компетенций НТИ Центр технологий распределенных реестров 7 2
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
Т-Банк - Тинькофф Финтех Школа 3 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 1
КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 5 1
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 18
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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