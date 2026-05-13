SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи

«ДиалогНаука» провела оценку соответствия требованиям SWIFT CSP для МИБ Компания «ДиалогНаука», системный интегратор в области информационной безопасности, завершила проект по проведению оценки соответствия требованиям SWIFT Customer Security Programme в Международном инвестиционном банке. Международный инвестиционный банк (МИБ) – многосторонний институт развития, основанный в 1970 г. Членами банка являются С

«Яндекс» представил открытое решение на базе большой языковой модели для ускорения миграции iOS-кода на Swift Разработчики «Яндекса» выложили в открытый доступ первое решение на базе большой языковой модели (LLM) для автоматизации миграции iOS-проектов с Objective-C на Swift — современный язык программирования Apple. Оно решает проблему длительной миграции в крупных проектах, накопивших сотни тысяч строк устаревшего кода, ускоряя процесс в 2,5 раза и позволяя

Acer представила на российском рынке ультрабук Acer Swift Air: 16-дюймов OLED-экрана в металлическом корпусе весом всего 1.1 кг Компания Acer представила на российском рынке ультрабук Acer Swift Air 16 (SFA16-61M), который устанавливает новые стандарты мобильности для устройств с большой диагональю. Полноценный 16-дюймовый лэптоп с флагманским оснащением весит всего 1099 грамм, ч

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт Технические характеристики Модель Acer Swift Go 16 AI SFG16-74 Экран 16”, OLED (2048х1280), 120 Гц, 16:10, DCI-P3 100% Процессор Intel Core Ultra 7 (Series 2) 258V Графика Intel Arc Graphics (Intel Arc 140V) Оперативная память 32 ГБ

«ДиалогНаука» провела оценку соответствия требованиям SWIFT для КБ «Москоммерцбанк» ребованиям международной межбанковской системы передачи финансовой информации и совершения платежей SWIFT Customer Security Programme в КБ «Москоммерцбанк» (АО). Москоммерцбанк активно работает

Egar внедрила конвертер Swift-сообщений в инфраструктуру российского банка Компания Egar объявила об успешном завершении первого проекта по внедрению и интеграции конвертера Swift-сообщений «Смартконверт» в инфраструктуру российского банка. Проект реализован в ответ на глобальные изменения Swift по обязательному переходу участников финансового рынка на станд

Аpple безжалостно заблокировала профиль своего верного фаната, автора книг по программированию на Swift для iPhone. Его «отменили» за крошечную безобидную оплошность важно понимать, кем является этот ученый. Пэрис Баттфилд-Аддисон известен в первую очередь тем, что написал несколько десятков книг, многие из которых посвящены языкам программирования Objective-C и Swift. Оба языка имеют прямое отношение к Apple – Swift считается основным языком для разработки приложений под iOS, а Objective-C был таковым несколько лет назад. Также Баттфилд-Аддисон

На российском рынке стартовали продажи легких ноутбуков Acer Swift Lite На российском рынке стартовали продажи легких ноутбуков Acer Swift Lite, предназначенных для тех, кто ценит компактные габариты и сбалансированную начинку. Это тонкий и легкий 16‑дюймовый ультрабук в металлическом корпусе с акцентом на портативность, пра

Китай покусился на любимый россиянами язык программирования. Код языка Cangjie будет полностью открыт для конкуренции с Java ый код своего языка программирования Cangjie, который презентовала в июне 2024 г. По информации издания South China Morning Post, она откроет код 30 июля 2025 г., а ее цель – это конкуренция с Java и Swift. Java существует с конца XX века и очень любим российскими программистами. Swift появился в 2014 г., и за ним стоит компания Apple, которая мечтает заменить им JavaScript и заодно

Apple отказывается от Java в пользу языка программирования собственной разработки С Java на Swift Команда разработчиков из Apple переписала с нуля систему мониторинга паролей пользователей, использующую технологии Java, на языке программирования Swift, пишет DevClass. Система м

«ДиалогНаука» подтвердила статус SWIFT CSP Certified Assessor Компания «ДиалогНаука», системный интегратор в области информационной безопасности, продлила статус SWIFT CSP Certified Assessor. Наличие статуса подтверждает, что компания прошла специальную сертификацию и может проводить оценку соответствия требованиям программы безопасности пользователей <

Обзор Acer Swift Go 16: мощный ультрабук с искусственным интеллектом Технические характеристики Модель Acer Swift Go 16 SFG16-72-709R Экран 16", OLED, 3200 x 2000, 16:10, 120 Гц Процессор Intel Core Ultra 7 155H (6+8+2 ядра до 4,8 ГГц, TDP 28 Вт) Графика Intel Arc Graphics (8 ядер Xe) (128EUs @ 800 –

Обзор Acer Swift Edge 16: тонкий и легкий ноутбук премиум-класса Ryzen 7 8840U с частотой обновления 3,3 ГГц, со встроенной графикой AMD Radeon 780M, и оснащены внушительными 16 или 32 Гбайт памяти LPDDR5. Также актуализированы сетевые возможности: теперь ноутбуки Swift Edge 16 поддерживают современные стандарты Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3.Технические характеристики Модель Acer Swift Edge 16 (SFE16-44-R48X) Процессор AMD Ryzen 7 8840U Оперативная памя

Обзор Acer Swift X 14: мобильный ноутбук с дискретной графикой Type-C (Thunderbolt 4 / USB 4), 2х USB Type-А, HDMI 2.1, microSD, mini-jack, Wi-Fi b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 Размеры и масса 32,3 x 22,8 x 1,8 см, 1,5 кг Цена 216 000 рублей Дизайн и эргономика Acer Swift X 14, как и положено премиальным устройствам, полностью выполнен из металла. Толщина корпуса составляет 1,79 см. Да, большинство ультрабуков тоньше, но у них нет дискретной видеокарты, а

Тонкий и мощный: начались продажи нового ноутбука Acer Swift Edge 16 Российские ритейлеры начали продажу ноутбука Acer Swift Edge 16. Новинка получила 16-дюймовый экран и ультратонкий корпус 12,95 мм, при этом весит всего 1230 грамм. Ноутбук построен на платформе AMD с архитектурой Zen 4. Яркий OLED-экран и бол

«Киберплат» открывает архитектуру платформы CyberFT для IT-сообщества ансовыми и юридически значимыми документами. Платформа схожа, но превосходит по функционалу систему SWIFT, ее создатели рассчитывают, что, в первую очередь, она вызовет интерес у сообщества про

Центробанк придумал способ расплачиваться с заграницей без SWIFT с помощью цифрового рубля сграничные платежи независимо от третьих лиц. Основной целью нововведения является независимость от SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи). Россию отключили от SWI

Cloud4Y перевел в облако инфраструктуру Swift X Требовались виртуальные ресурсы для развертывания баз данных, обеспечения быстрого доступа к ним и повышения уровня отказоустойчивости. Swift X— аккредитованная ИТ-компания, специализирующаяся на проектировании, разработке и сопровождении цифровых решения для финансового сектора (FinTech). Swift X берет на себя управлени

Обзор ноутбука Acer Swift 3: надежный компаньон по бизнесу ителей компьютеров и электроники. В России компания давно завоевала любовь пользователей, предлагая устройства на любой вкус и бюджет. У нас на тесте один из актуальных ноутбуков производителя - Acer Swift 3 (SF316-51794V). Дизайн и эргономика Acer Swift 3 - это в первую очередь ноутбук для работы, поэтому и дизайн у него соответствующий. Корпус выполнен в строгом темно-сером цвете

Российские банки переходят на CIPS, китайский аналог SWIFT Кто уже перешел на CIPS Интеграцию с китайским аналогом SWIFT, системой CIPS начали Росбанк, Газпромбанк и Альфа-банк, пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники и представителей финансовых организаций. Росбанк планирует полноценное подключение

Против российской ИТ-компании ввели санкции за работу над заменой SWIFT истемный интегратор R-Style Softlab. Как говорится в сообщении британских властей, эта компания может помочь российский банкам обойти ограничение на работу с международной системой денежных переводов SWIFT. Компания участвует в модернизации Системы передачи финансовых сообщений, которую создал Центробанк в качестве российской альтернативе SWIFT. Под санкции Великобритании попал систе

В Центре технологий распределенных реестров СПбГУ началась разработка аналога системы SWIFT С 12 марта 2022 г. компания SWIFT отключила российские банки от глобальной системы обмена финансовыми сообщениями. Наличие регулирующей стороны, которая способна отключить от межбанковской коммуникации любую организацию,

«Платформа EDSmart» – решение компании «Кворум» для работы с сообщениями в формате SWIFT в CПФС боток, относящихся к процессам информационного обмена кредитных организаций с Системой передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), в том числе реализованы: новые алгоритмы сортировки сообщений SWIFT, которые используются при автоматическом формировании и последующей обработке ED503; специализированные интерфейсы мониторинга, предназначенные для пользователей, отвечающих за передачу и

Acer представила новые модели ноутбуков из линеек Swift, Spin и Aspire. Цены. Фото Acer представила новые ноутбуки из линеек Swift, Spin и Aspire, каждый из которых отличается повышенной производительностью за счет поддержки современных процессоров Intel Core 11-го поколения и видеокарт Intel Iris Xe. Обновленные уст

Acer объявила о выпуске новых ноутбуков Swift 5 и Swift 3 Acer объявила о выпуске новых моделей ноутбуков Swift 5 и Swift 3, оснащенных новыми процессорами IntelCore одиннадцатого поколения с графикой Intel Xe. Новый ноутбук Acer Swift 5 одним из первых в отрасли прошел тестирование в

Acer дополнила серию Swift двумя новыми ультратонкими ноутбуками Acer представила две новые модели в ультрапортативной серии ноутбуков Swift 3: 13,5-дюймовую модель SF313-52/G, оснащенную процессорами Intel Core десятого поколения, и 14-дюймовую модель SF314-42 на базе мобильных процессоров AMD Ryzen серии 4000. Серия Swift

Asus начинает продажи 65-дюймового игрового монитора ROG Swift PG65UQ Asus и бренд Republic of Gamers объявили о скором поступлении в продажу игрового монитора большого формата BFGD (Big Format Gaming Display) – ROG Swift PG65UQ. Модель оснащена 65-дюймовым экраном с разрешением 4K (3840 x 2160) и частотой обновления 144 Гц. Монитор поддерживает воспроизведение HDR контента и обладает широким цветовым охва

Acer представила ноутбуки Swift 3 и Swift 5, новые моноблоки. Фото, цены Acer представила новые ультрапортативные ноутбуки из линейки Swift и моноблок Aspire. Все новинки поддерживают современные процессоры Intel Core 10 поколения и работают под управлением ОС Windows 10. Ноутбуки Acer Swift 5 (SF514-54T/SF514-54GT) и

Венесуэла постучалась в Центробанк: Хочет перейти на «российский SWIFT» Россия спасет Центробанк Венесуэлы Венесуэла может перейти на российский аналог SWIFT в случае ввода против нее американских санкций, сообщило издание Bloomberg. Речь про от

Acer выпустила сверхтонкий и легкий ноутбук Swift 7. Цена Acer объявила о начале продаж обновленного ноутбука Swift 7. В первую очередь ноутбук привлекает внимание своими габаритами: толщина его корпуса составляет менее сантиметра, а рамки вокруг экрана настолько тонкие, что их почти не видно. Благодар

Игровой трон на экономическом форуме На Петербургском международном экономическом форуме компания Acer показала ультралёгкий ноутбук Swift 7 и игровую кабину Predator Thronos. Predator Thronos — это изолированная игровая кабина, которая позволяет полностью погрузиться в игровой процесс. Она состоит из кресла с кожаной обивко

Acer представила механизированное игровое кресло и сверхтонкий бизнес-ноутбук Acer на Петербургском международном экономическом форуме впервые в России продемонстрировала две эффектные новинки: ноутбук Swift 7 весом меньше килограмма и толщиной меньше сантиметра, и игровую кабину Predator Thronos с эффектом погружения. Петербургский международный экономический форум — одно из центральных собы

Acer выпустила сверхтонкий и ультралегкий ноутбук. Цена в России Практически невесомый ноутбук Компания Acer представила новый ноутбук Swift 7, главная отличительная черта которого – это сверхтонкий корпус и минимальный вес. Лэптоп ориентирован на международный рынок, в том числе и на Россию, где он выйдет в июле 2019 г. (точн

Acer представила новые модели ноутбуков Nitro 5 и Swift 3 с процессорами AMD Ryzen второго поколения. Цена Компания Acer анонсировала выпуск новых моделей игровых ноутбуков Nitro 5 и легких ноутбуков Swift 3. Новинки оснащены мобильными процессорами AMD Ryzen второго поколения и видеокартами Radeon Vega. Ноутбуки Nitro 5 оснащаются процессором AMD Ryzen 7 3750H второго поколения и видеокарт

Обзор ноутбука Acer Swift 5: сверхлегкий и мощный Дизайн Acer Swift 5 доказывает, что современный мощный ноутбук не должен быть большим и тяжелым. Это самый легкий ультрабук в мире*, который весит всего 970 грамм - легче, чем литровая бутылка воды! Лэптоп

Обзор ноутбука Acer Swift 5: сверхлегкий и мощный антный и мощный - ультрабук от Acer сочетает в себе все необходимое для комфортной работы в офисе и командировках. Рассказываем, на что способен один из лучших бизнес-ноутбуков 2019 года. Дизайн Acer Swift 5 доказывает, что современный мощный ноутбук не должен быть большим и тяжелым. Это компактная и легкая модель, которая весит всего 970 грамм - легче, чем литровая бутылка воды! Лэптоп удо

Сверхтонкий ноутбук, игровой трансформер на GeForce RTX 2080 и другие новинки Acer на CES 2019 Главным анонсом компании стал невероятно тонкий и легкий ультрабук Acer Swift 7. Acer удалось преодолеть психологическую отметку толщины ноутбуков – всего 9,9 мм, причем он тоньше даже некоторых смартфонов. Еще одной впечатляющей особенностью стал экран – компания

В России начались продажи «самого легкого в мире» ноутбука Самый легкий ноутбук в мире В России стартовали продажи ультрабука Acer Swift 5, который компания называет самым легким устройством среди ноутбуков с диагональю экрана 15,6 дюйма. Acer Swift 5 весит всего 990 г., производитель сравнивает его по габаритам с п

Acer начала российские продажи ультрабука Swift 5. Цены Acer начинает продажи ультралегкого ноутбука Swift 5 с 15-дюймовым экраном. Новинка оснащена 4-ядерным процессором Intel Core 8 поколения, IPS Full HD сенсорным экраном и емкой батареей, при этом вес составляет всего 990 грамм. Дополнител