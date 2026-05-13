Получите все материалы CNews по ключевому слову
SWIFT Swift Pay Service Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи
SWIFT является кооперативным сообществом и поставщиком услуг обмена финансовыми сообщениями, доступа и интеграции, идентификации, анализа и соблюдения норм и стандартов регулирующих органов. Платформа обмена сообщениями, продуктов и услуг объединяет более 11 000 банковских организаций, участников рынка ценных бумаг, рыночных инфраструктур и корпоративных клиентов в более чем 200 странах и территориях. Международное руководство SWIFT осуществляется из штаб-квартиры в Бельгии.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|13.05.2026
|
«ДиалогНаука» провела оценку соответствия требованиям SWIFT CSP для МИБ
Компания «ДиалогНаука», системный интегратор в области информационной безопасности, завершила проект по проведению оценки соответствия требованиям SWIFT Customer Security Programme в Международном инвестиционном банке. Международный инвестиционный банк (МИБ) – многосторонний институт развития, основанный в 1970 г. Членами банка являются С
|05.05.2026
|
«Яндекс» представил открытое решение на базе большой языковой модели для ускорения миграции iOS-кода на Swift
Разработчики «Яндекса» выложили в открытый доступ первое решение на базе большой языковой модели (LLM) для автоматизации миграции iOS-проектов с Objective-C на Swift — современный язык программирования Apple. Оно решает проблему длительной миграции в крупных проектах, накопивших сотни тысяч строк устаревшего кода, ускоряя процесс в 2,5 раза и позволяя
|15.04.2026
|
Acer представила на российском рынке ультрабук Acer Swift Air: 16-дюймов OLED-экрана в металлическом корпусе весом всего 1.1 кг
Компания Acer представила на российском рынке ультрабук Acer Swift Air 16 (SFA16-61M), который устанавливает новые стандарты мобильности для устройств с большой диагональю. Полноценный 16-дюймовый лэптоп с флагманским оснащением весит всего 1099 грамм, ч
|05.03.2026
|
Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт
Технические характеристики Модель Acer Swift Go 16 AI SFG16-74 Экран 16”, OLED (2048х1280), 120 Гц, 16:10, DCI-P3 100% Процессор Intel Core Ultra 7 (Series 2) 258V Графика Intel Arc Graphics (Intel Arc 140V) Оперативная память 32 ГБ
|27.01.2026
|
«ДиалогНаука» провела оценку соответствия требованиям SWIFT для КБ «Москоммерцбанк»
ребованиям международной межбанковской системы передачи финансовой информации и совершения платежей SWIFT Customer Security Programme в КБ «Москоммерцбанк» (АО). Москоммерцбанк активно работает
|24.12.2025
|
Egar внедрила конвертер Swift-сообщений в инфраструктуру российского банка
Компания Egar объявила об успешном завершении первого проекта по внедрению и интеграции конвертера Swift-сообщений «Смартконверт» в инфраструктуру российского банка. Проект реализован в ответ на глобальные изменения Swift по обязательному переходу участников финансового рынка на станд
|16.12.2025
|
Аpple безжалостно заблокировала профиль своего верного фаната, автора книг по программированию на Swift для iPhone. Его «отменили» за крошечную безобидную оплошность
важно понимать, кем является этот ученый. Пэрис Баттфилд-Аддисон известен в первую очередь тем, что написал несколько десятков книг, многие из которых посвящены языкам программирования Objective-C и Swift. Оба языка имеют прямое отношение к Apple – Swift считается основным языком для разработки приложений под iOS, а Objective-C был таковым несколько лет назад. Также Баттфилд-Аддисон
|23.09.2025
|
На российском рынке стартовали продажи легких ноутбуков Acer Swift Lite
На российском рынке стартовали продажи легких ноутбуков Acer Swift Lite, предназначенных для тех, кто ценит компактные габариты и сбалансированную начинку. Это тонкий и легкий 16‑дюймовый ультрабук в металлическом корпусе с акцентом на портативность, пра
|02.07.2025
|
Китай покусился на любимый россиянами язык программирования. Код языка Cangjie будет полностью открыт для конкуренции с Java
ый код своего языка программирования Cangjie, который презентовала в июне 2024 г. По информации издания South China Morning Post, она откроет код 30 июля 2025 г., а ее цель – это конкуренция с Java и Swift. Java существует с конца XX века и очень любим российскими программистами. Swift появился в 2014 г., и за ним стоит компания Apple, которая мечтает заменить им JavaScript и заодно
|05.06.2025
|
Apple отказывается от Java в пользу языка программирования собственной разработки
С Java на Swift Команда разработчиков из Apple переписала с нуля систему мониторинга паролей пользователей, использующую технологии Java, на языке программирования Swift, пишет DevClass. Система м
|12.03.2025
|
«ДиалогНаука» подтвердила статус SWIFT CSP Certified Assessor
Компания «ДиалогНаука», системный интегратор в области информационной безопасности, продлила статус SWIFT CSP Certified Assessor. Наличие статуса подтверждает, что компания прошла специальную сертификацию и может проводить оценку соответствия требованиям программы безопасности пользователей <
|04.12.2024
|
Обзор Acer Swift Go 16: мощный ультрабук с искусственным интеллектом
Технические характеристики Модель Acer Swift Go 16 SFG16-72-709R Экран 16", OLED, 3200 x 2000, 16:10, 120 Гц Процессор Intel Core Ultra 7 155H (6+8+2 ядра до 4,8 ГГц, TDP 28 Вт) Графика Intel Arc Graphics (8 ядер Xe) (128EUs @ 800 –
|29.08.2024
|
Обзор Acer Swift Edge 16: тонкий и легкий ноутбук премиум-класса
Ryzen 7 8840U с частотой обновления 3,3 ГГц, со встроенной графикой AMD Radeon 780M, и оснащены внушительными 16 или 32 Гбайт памяти LPDDR5. Также актуализированы сетевые возможности: теперь ноутбуки Swift Edge 16 поддерживают современные стандарты Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3.Технические характеристики Модель Acer Swift Edge 16 (SFE16-44-R48X) Процессор AMD Ryzen 7 8840U Оперативная памя
|25.07.2024
|
Обзор Acer Swift X 14: мобильный ноутбук с дискретной графикой
Type-C (Thunderbolt 4 / USB 4), 2х USB Type-А, HDMI 2.1, microSD, mini-jack, Wi-Fi b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 Размеры и масса 32,3 x 22,8 x 1,8 см, 1,5 кг Цена 216 000 рублей Дизайн и эргономика Acer Swift X 14, как и положено премиальным устройствам, полностью выполнен из металла. Толщина корпуса составляет 1,79 см. Да, большинство ультрабуков тоньше, но у них нет дискретной видеокарты, а
|22.05.2024
|
Тонкий и мощный: начались продажи нового ноутбука Acer Swift Edge 16
Российские ритейлеры начали продажу ноутбука Acer Swift Edge 16. Новинка получила 16-дюймовый экран и ультратонкий корпус 12,95 мм, при этом весит всего 1230 грамм. Ноутбук построен на платформе AMD с архитектурой Zen 4. Яркий OLED-экран и бол
|12.04.2024
|
«Киберплат» открывает архитектуру платформы CyberFT для IT-сообщества
ансовыми и юридически значимыми документами. Платформа схожа, но превосходит по функционалу систему SWIFT, ее создатели рассчитывают, что, в первую очередь, она вызовет интерес у сообщества про
|10.10.2023
|
Центробанк придумал способ расплачиваться с заграницей без SWIFT с помощью цифрового рубля
сграничные платежи независимо от третьих лиц. Основной целью нововведения является независимость от SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи). Россию отключили от SWI
|29.06.2023
|
Cloud4Y перевел в облако инфраструктуру Swift X
Требовались виртуальные ресурсы для развертывания баз данных, обеспечения быстрого доступа к ним и повышения уровня отказоустойчивости. Swift X— аккредитованная ИТ-компания, специализирующаяся на проектировании, разработке и сопровождении цифровых решения для финансового сектора (FinTech). Swift X берет на себя управлени
|01.11.2022
|
Обзор ноутбука Acer Swift 3: надежный компаньон по бизнесу
ителей компьютеров и электроники. В России компания давно завоевала любовь пользователей, предлагая устройства на любой вкус и бюджет. У нас на тесте один из актуальных ноутбуков производителя - Acer Swift 3 (SF316-51794V). Дизайн и эргономика Acer Swift 3 - это в первую очередь ноутбук для работы, поэтому и дизайн у него соответствующий. Корпус выполнен в строгом темно-сером цвете
|12.07.2022
|
Российские банки переходят на CIPS, китайский аналог SWIFT
Кто уже перешел на CIPS Интеграцию с китайским аналогом SWIFT, системой CIPS начали Росбанк, Газпромбанк и Альфа-банк, пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники и представителей финансовых организаций. Росбанк планирует полноценное подключение
|30.06.2022
|
Против российской ИТ-компании ввели санкции за работу над заменой SWIFT
истемный интегратор R-Style Softlab. Как говорится в сообщении британских властей, эта компания может помочь российский банкам обойти ограничение на работу с международной системой денежных переводов SWIFT. Компания участвует в модернизации Системы передачи финансовых сообщений, которую создал Центробанк в качестве российской альтернативе SWIFT. Под санкции Великобритании попал систе
|12.04.2022
|
В Центре технологий распределенных реестров СПбГУ началась разработка аналога системы SWIFT
С 12 марта 2022 г. компания SWIFT отключила российские банки от глобальной системы обмена финансовыми сообщениями. Наличие регулирующей стороны, которая способна отключить от межбанковской коммуникации любую организацию,
|02.03.2022
|
«Платформа EDSmart» – решение компании «Кворум» для работы с сообщениями в формате SWIFT в CПФС
боток, относящихся к процессам информационного обмена кредитных организаций с Системой передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), в том числе реализованы: новые алгоритмы сортировки сообщений SWIFT, которые используются при автоматическом формировании и последующей обработке ED503; специализированные интерфейсы мониторинга, предназначенные для пользователей, отвечающих за передачу и
|23.10.2020
|
Acer представила новые модели ноутбуков из линеек Swift, Spin и Aspire. Цены. Фото
Acer представила новые ноутбуки из линеек Swift, Spin и Aspire, каждый из которых отличается повышенной производительностью за счет поддержки современных процессоров Intel Core 11-го поколения и видеокарт Intel Iris Xe. Обновленные уст
|03.09.2020
|
Acer объявила о выпуске новых ноутбуков Swift 5 и Swift 3
Acer объявила о выпуске новых моделей ноутбуков Swift 5 и Swift 3, оснащенных новыми процессорами IntelCore одиннадцатого поколения с графикой Intel Xe. Новый ноутбук Acer Swift 5 одним из первых в отрасли прошел тестирование в
|09.01.2020
|
Acer дополнила серию Swift двумя новыми ультратонкими ноутбуками
Acer представила две новые модели в ультрапортативной серии ноутбуков Swift 3: 13,5-дюймовую модель SF313-52/G, оснащенную процессорами Intel Core десятого поколения, и 14-дюймовую модель SF314-42 на базе мобильных процессоров AMD Ryzen серии 4000. Серия Swift
|01.10.2019
|
Asus начинает продажи 65-дюймового игрового монитора ROG Swift PG65UQ
Asus и бренд Republic of Gamers объявили о скором поступлении в продажу игрового монитора большого формата BFGD (Big Format Gaming Display) – ROG Swift PG65UQ. Модель оснащена 65-дюймовым экраном с разрешением 4K (3840 x 2160) и частотой обновления 144 Гц. Монитор поддерживает воспроизведение HDR контента и обладает широким цветовым охва
|04.09.2019
|
Acer представила ноутбуки Swift 3 и Swift 5, новые моноблоки. Фото, цены
Acer представила новые ультрапортативные ноутбуки из линейки Swift и моноблок Aspire. Все новинки поддерживают современные процессоры Intel Core 10 поколения и работают под управлением ОС Windows 10. Ноутбуки Acer Swift 5 (SF514-54T/SF514-54GT) и
|17.07.2019
|
Венесуэла постучалась в Центробанк: Хочет перейти на «российский SWIFT»
Россия спасет Центробанк Венесуэлы Венесуэла может перейти на российский аналог SWIFT в случае ввода против нее американских санкций, сообщило издание Bloomberg. Речь про от
|15.07.2019
|
Acer выпустила сверхтонкий и легкий ноутбук Swift 7. Цена
Acer объявила о начале продаж обновленного ноутбука Swift 7. В первую очередь ноутбук привлекает внимание своими габаритами: толщина его корпуса составляет менее сантиметра, а рамки вокруг экрана настолько тонкие, что их почти не видно. Благодар
|07.06.2019
|
Игровой трон на экономическом форуме
На Петербургском международном экономическом форуме компания Acer показала ультралёгкий ноутбук Swift 7 и игровую кабину Predator Thronos. Predator Thronos — это изолированная игровая кабина, которая позволяет полностью погрузиться в игровой процесс. Она состоит из кресла с кожаной обивко
|07.06.2019
|
Acer представила механизированное игровое кресло и сверхтонкий бизнес-ноутбук
Acer на Петербургском международном экономическом форуме впервые в России продемонстрировала две эффектные новинки: ноутбук Swift 7 весом меньше килограмма и толщиной меньше сантиметра, и игровую кабину Predator Thronos с эффектом погружения. Петербургский международный экономический форум — одно из центральных собы
|07.06.2019
|
Acer выпустила сверхтонкий и ультралегкий ноутбук. Цена в России
Практически невесомый ноутбук Компания Acer представила новый ноутбук Swift 7, главная отличительная черта которого – это сверхтонкий корпус и минимальный вес. Лэптоп ориентирован на международный рынок, в том числе и на Россию, где он выйдет в июле 2019 г. (точн
|24.05.2019
|
Acer представила новые модели ноутбуков Nitro 5 и Swift 3 с процессорами AMD Ryzen второго поколения. Цена
Компания Acer анонсировала выпуск новых моделей игровых ноутбуков Nitro 5 и легких ноутбуков Swift 3. Новинки оснащены мобильными процессорами AMD Ryzen второго поколения и видеокартами Radeon Vega. Ноутбуки Nitro 5 оснащаются процессором AMD Ryzen 7 3750H второго поколения и видеокарт
|10.04.2019
|
Обзор ноутбука Acer Swift 5: сверхлегкий и мощный
Дизайн Acer Swift 5 доказывает, что современный мощный ноутбук не должен быть большим и тяжелым. Это самый легкий ультрабук в мире*, который весит всего 970 грамм - легче, чем литровая бутылка воды! Лэптоп
|06.03.2019
|
Обзор ноутбука Acer Swift 5: сверхлегкий и мощный
антный и мощный - ультрабук от Acer сочетает в себе все необходимое для комфортной работы в офисе и командировках. Рассказываем, на что способен один из лучших бизнес-ноутбуков 2019 года. Дизайн Acer Swift 5 доказывает, что современный мощный ноутбук не должен быть большим и тяжелым. Это компактная и легкая модель, которая весит всего 970 грамм - легче, чем литровая бутылка воды! Лэптоп удо
|11.01.2019
|
Сверхтонкий ноутбук, игровой трансформер на GeForce RTX 2080 и другие новинки Acer на CES 2019
Главным анонсом компании стал невероятно тонкий и легкий ультрабук Acer Swift 7. Acer удалось преодолеть психологическую отметку толщины ноутбуков – всего 9,9 мм, причем он тоньше даже некоторых смартфонов. Еще одной впечатляющей особенностью стал экран – компания
|24.12.2018
|
В России начались продажи «самого легкого в мире» ноутбука
Самый легкий ноутбук в мире В России стартовали продажи ультрабука Acer Swift 5, который компания называет самым легким устройством среди ноутбуков с диагональю экрана 15,6 дюйма. Acer Swift 5 весит всего 990 г., производитель сравнивает его по габаритам с п
|24.12.2018
|
Acer начала российские продажи ультрабука Swift 5. Цены
Acer начинает продажи ультралегкого ноутбука Swift 5 с 15-дюймовым экраном. Новинка оснащена 4-ядерным процессором Intel Core 8 поколения, IPS Full HD сенсорным экраном и емкой батареей, при этом вес составляет всего 990 грамм. Дополнител
|19.12.2018
|
ВТБ подключился к сервису SWIFT Global Payment Innovation
Банк ВТБ завершил подготовительные работы и стал одним из первых российских пользователей инновационного сервиса в сфере международных расчетов SWIFT – Global Payment Innovation (GPI). Использование сервиса SWIFT GPI позволяет быстро и эффективно управлять трансграничными платежными потоками, отслеживать перевод средств по всей
SWIFT и организации, системы, технологии, персоны:
|Волков Дмитрий 69 8
|Моисеев Алексей 33 7
|Путин Владимир 3454 6
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 5
|Скоробогатова Ольга 60 5
|Сыкулев Андрей 85 4
|Дробышевский Михаил 53 4
|Греф Герман 485 4
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
|Попов Сергей 166 3
|Костин Андрей 68 3
|Виноградов Игорь 18 3
|Federighi Craig - Федериги Крейг 25 3
|Свинцицкий Антон 6 3
|Кабаков Ярослав 66 3
|Щиров Илья 45 3
|Чернов Роман 6 3
|Сердюк Виктор 47 3
|Рогальский Михаил 20 3
|Алешкин Сергей 65 3
|Саввина Юлия 4 3
|Суровцев Владимир 18 3
|Мазец Евгений 3 3
|Язев Андрей 3 3
|Касперская Наталья 319 3
|Чернов Даниил 79 2
|Земков Сергей 159 2
|Мельникова Алиса 100 2
|Lin James - Лин Джеймс 15 2
|Золотых Кирилл 16 2
|Кравченко Дмитрий 42 2
|Плуготаренко Сергей 89 2
|Мариничев Дмитрий 24 2
|van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 14 2
|Василенко Александр 99 2
|Горяинов Александр 12 2
|Кирьянова Александра 169 2
|Фомичев Андрей 74 2
|Агеев Андрей 13 2
|Грибов Андрей 74 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.