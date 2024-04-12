«Киберплат» открывает архитектуру платформы CyberFT для IT-сообщества

Компания «Киберплат», создатель российской системы электронных платежей CyberPlat, открывает для всех заинтересованных разработчиков исходный программный код оригинальной ИТ-платформы CyberFT, обеспечивающей защищенный обмена финансовыми и юридически значимыми документами. Платформа схожа, но превосходит по функционалу систему SWIFT, ее создатели рассчитывают, что, в первую очередь, она вызовет интерес у сообщества программистов из России и дружественных стран. Программный комплекс выложен на платформах github.com и gitflic.ru, где уже доступен всем авторизованным пользователям, заинтересованным в разработке дополнений и увеличении его функционала. Об этом CNews сообщили представители «Киберплат».

«Киберплат» рассчитывает, что взаимодействие с ИТ-сообществом государств, в том числе являющихся стратегическими партнерами России, таких, как Индия и Китай, позволит ускорить внедрение CyberFT в качестве альтернативной SWIFT системы международных межбанковских расчетов, защищенной от санкционного давления со стороны недружественных стран. При этом компания сохраняет авторские лицензионные права для коммерческого использования на исходный код платформы CyberFT, разработкой и внедрением которой она занимается с 2014 г. В «Киберплат» рассчитывают, что на горизонте 10-15 месяцев ряд дополнений, внесенных внешними разработчиками и верифицированных специалистами компании на предмет безопасности и стабильности работы, позволят создать «коробочную» версию CyberFT Exchange Server для дальнейшей коммерциализации программного комплекса. Внедрение программного комплекса в систему взаиморасчетов между дружественными банками, уже в среднесрочной перспективе, позволит, по оценкам компании, обезопасить платежи на десятки миллиардов долларов, выведя из под риска санкций.

«После того, как реализовался предсказанный нами еще в 2014 г. риск отключения финансовых учреждений России от контролируемой США системы защищенной финансовой связи SWIFT, в России так и не была полноценно внедрена равнозначная альтернатива. Существует система передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ, но мы видим в ней серьезные недоработки. CyberFT превосходит SWIFT и СПФС по своей архитектуре, по функциональным возможностям и техническим характеристикам, а главное – по лицензионной и патентной независимости», – сказал Андрей Грибов, генеральный директор ООО «Киберплат».

Ранее CyberFT прошла опытную эксплуатацию и работала с более чем 120 банками – клиентами системы CyberPlat. В основе платформы CyberFT заложены повышение устойчивости отечественной финансовой информационной инфраструктуры и укрепление независимости финансовой системы страны в условиях текущих и возможных санкций со стороны США и ЕС. CyberFT полностью соответствует критериям национальной безопасности и лицензирован Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны Федеральной службы безопасности России, для разработки систем защиты информации и для работы с гостайной.

В «Киберплат» отмечают риск того, что действующая сейчас СПФС может перестать работать на очередном этапе санкций, так как использует базу данных американской компании Oracle, и аппаратное обеспечение американской компании IBM. На контрасте, архитектура CyberFT обладает 100% лицензионной чистотой: платформа реализована на открытом программном обеспечении с использованием базы данных Postgres, может работать на открытой ОС Linux и поддерживается отечественным оборудованием МЦСТ «Эльбрус» и «Байкал-Т1».

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«Киберплат» – система электронных платежей, функционировавшей более 20 лет, до момента отзыва лицензии у банка «Платина» в 2021 г.. За это время была создана сеть из более 600 тыс. точек онлайнового приема мелких платежей по всей территории страны. Только в России группа «Киберплат» выполняла более 1 млн было и больше онлайновых транзакций в сутки по оплате услуг связи, ЖКХ, электричества, водоснабжения, газификации и т.д. и т.п. в пользу более чем 6000 провайдеров услуг. За 20 лет функционирования Киберплат провел более 13 млрд транзакций.

CyberFT представляет собой универсальный продукт, обеспечивающий защищенный электронный обмен финансовыми данными и юридически значимыми документами между пользователями, которыми могут быть физические и юридические лица, кредитные и финансовые организации, органы государственной власти. Платформа поддерживает сервисы SWIFT InterAct, SWIFT FileAct и SWIFT Fin (все документы категории МТ), документы по стандарту ISO20022, а также комплект документов в форматах Банка России, необходимый для оказания услуг дистанционного банковского обслуживания и обеспечения юридически значимого защищенного документооборота. CyberFT позволяет обмениваться структурированными и неструктурированными договорами, актами, счетами фактурами и другими типами документов в рамках сквозного электронного документооборота, а также заключать сделки в электронном виде в соответствии с действующим законодательством. Также на базе CyberFT реализован для корпораций функционал host-2-host, который позволяет унифицировать информационный обмен для казначейств корпораций в режиме «единого окна» со всеми обслуживающими их бизнес банками, а кроме этого осуществлять межбанковский cash pooling и другие современные казначейские функции.