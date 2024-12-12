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ISO 20022 стандарт обмена электронными сообщениями между организациями финансовой отрасли



12.12.2024 Анна Кабанова, ПСБ: Нас ждет интенсивная гонка финансовых технологий 1
17.10.2024 Хакеры научились воровать наличные из банкоматов на Linux 1
12.04.2024 «Киберплат» открывает архитектуру платформы CyberFT для IT-сообщества 1
16.01.2023 Axenix представил сервис по оперативной смене платежного контрагента для бизнеса 1
29.11.2022 «Диасофт» поможет банкам перейти на современный стандарт обмена платежными сообщениями ISO 20022 1
22.06.2022 Обмен сообщениями по стандарту ISO 20022 доступен банкам Казахстана 1
06.06.2022 Выручка «Синимекс» превысила 2,7 млрд рублей по итогам 2021 года 1
02.03.2022 «Платформа EDSmart» – решение компании «Кворум» для работы с сообщениями в формате SWIFT в CПФС 2
15.11.2021 «Киберплат» расширяет поддержку российской цифровой платформы CyberFT 1
10.09.2021 Россия и Белоруссия отменят роуминг и соединят информационные системы 1
23.06.2021 «Синимекс» внедрила систему Host-to-Host в СИБУРе 1
17.05.2021 Компания «Синимекс» подвела итоги 2020 года 1
17.02.2021 Компания «Кворум» объявила о включении компонента «Обработка финансовых сообщений стандарта ISO 20022» в реестр российского ПО 1
26.10.2020 Центробанк России впервые стандартизировал открытые банковские API 1
06.10.2020 Компания «Кворум». Альбом ISO20022 для Платежной системы Банка России. Новые возможности модуля EDSmart 1
11.06.2020 Компания «Синимекс» подвела итоги 2019 года 1
14.03.2018 Изменения в валютном контроле требуют внедрения новых ИТ-решений в банках 1
13.03.2018 «Альфа-Банк» и «ЕВРАЗ» выстроили прямое соединение на базе CyberFT 1
13.12.2017 Waves Platform и «Крок» будут совместно продвигать блокчейн 1
14.06.2017 Выручка «Синимекс» увеличилась за год на 13% 1
23.01.2017 ICL-КПО ВС вошла в состав «Российской Национальной Ассоциации SWIFT» 1
07.06.2016 Совокупный оборот «Синимекс» по итогам 2015 года увеличился на 10,5% 2
29.04.2016 НРД протестировал прототип системы электронного голосования на основе блокчейна 1
20.03.2015 «Синимекс: Нost-To-Нost (H2H) Сервер» v.1.0 сертифицирован на совместимость с «1С:Предприятием» 1
27.02.2015 По интерфейсу встречают: как банки развивают ДБО? 1
03.02.2015 «Синимекс» вступила в «Российскую Национальную Ассоциацию SWIFT» 1
24.11.2014 «Турбо-секси банк»: ИТ-директора пытаются снискать любовь клиентов 1
21.04.2014 Как обмениваться документами с банком без систем «клиент-банк» 1
12.02.2014 «Газпромбанк» внедряет СЭД для обмена документами с клиентами своего Депозитарного центра 1
08.12.2010 Tieto предлагает услугу обмена электронными счетами с поддержкой нового стандарта ISO 20022 1

Публикаций - 30, упоминаний - 32

ISO 20022 и организации, системы, технологии, персоны:

Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 10
8213 9
Oracle Corporation 6688 7
IBM - International Business Machines Corp 9441 6
Quorum - Кворум - 126 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12554 3
SAP SE 5279 3
Red Hat 1305 2
Cinimex - Синимекс Дата Лаб 7 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8745 2
Microsoft Corporation 24625 2
Yandex - Яндекс 7340 2
GitHub 814 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 2
ГПБ Мобайл - Газпромбанк Мобайл 30 2
БИС - Банковские информационные системы 100 2
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 269 1
Амрусофт - Amrusoft 1 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
Voxys - LogiCall - ЛоджиКолл - контакт-центр 18 1
Крок - Croc 1777 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
Apple Inc 12101 1
Google LLC 11775 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Huawei 3933 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Alibaba Group 422 1
Commvault 172 1
SAS Institute 971 1
Hitachi - Хитачи 1464 1
Salesforce.com 427 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
Waves Protocol - Waves Platform 11 1
Cloudera 58 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 10
Альфа-Банк 1769 9
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 4
ВТБ - Почта Банк 466 4
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 3
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 45 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 3
ПСБ - Промсвязьбанк 851 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 3
Volkswagen Finance - Volkswagen Financial Services - Фольксваген финансовые услуги - Фольксваген Банк 14 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 2
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 2
X5 5Post - 5Пост 48 2
Citi - Citibank - Ситибанк 319 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 2
Благосостояние НПФ 51 2
НСПК - Национальная система платежных карт 813 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 2
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Bang&Bonsomer - Банг и Бонсомер 3 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
Почта России ПАО 2112 1
Visa International 1949 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11627 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5910 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 17 1
Союзное государство России и Белоруссии 51 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 10
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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