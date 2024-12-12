ISO 20022 стандарт обмена электронными сообщениями между организациями финансовой отрасли
ISO 20022 и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 10
|ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
|АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
|Сыкулев Андрей 84 6
|Кирьянова Александра 135 2
|Никушин Илья 8 2
|Лаврентьев Александр 2 1
|Рязанов Павел 7 1
|Скурятина Елена 20 1
|Кацоев Алексей 17 1
|Ломоносов Алексей 4 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Иванов Александр 101 1
|Путин Владимир 3171 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Путятинский Сергей 86 1
|Реймер Денис 54 1
|Прохоров Фёдор 83 1
|Закрепин Евгений 60 1
|Соколов Михаил 29 1
|Головченко Роман 3 1
|Шилов Станислав 9 1
|Леушев Андрей 73 1
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 1
|Висящев Андрей 64 1
|Матюнин Роман 7 1
|Патешман Виталий 42 1
|Евдокимов Максим 27 1
|Рудковский Михаил 7 1
|Новиков Александр 35 1
|Шестаков Александр 38 1
|Затуловский Аркадий 16 1
|Пирогов Алексей 29 1
|Пухов Евгений 12 1
|Пиляр Елена 21 1
|Шилов Сергей 91 1
|Каримов Ринат 35 1
|Махаёва Ольга 2 1
|Меднов Сергей 124 1
|Дубровский Юрий 9 1
|Серегин Валерий 3 1
|Фролов Валерий 5 1
|Чирков Георгий 3 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 1
|Bloomberg 1286 1
|Wikipedia - Википедия 502 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|Gartner - Гартнер 3556 1
|Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 73 1
|НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 77 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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