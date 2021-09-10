Россия и Белоруссия отменят роуминг и соединят информационные системы

Россия и Белоруссия планируют объединить свои государственные информационные системы, отменить роуминг между странами и «гармонизировать» использование электронных документов и получение госуслуг для россиян и белорусов. Соглашения об этом были достигнуты в ходе заседания Совета Министров Союзного государства. Помимо прочего, страны планируют ввести единые правила доступа к госзакупкам и объединить финансовые и энергетические рынки двух стран.

На пути Союзного государства

Россия и Белоруссия на пути к созданию Союзного государства планируют интегрироваться на уровне государственных информационных систем, отменить роуминг и создать инструменты для «гармоничного» использования электронных документов и получения госуслуг для граждан двух стран. Об этом по итогам заседания Совета Министров Союзного государства договорились председатель Правительства Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, говорится на сайте Правительства России.

По итогам заседания на период с 2021 г. по 2023 г. были одобрены 28 программ, которые направлены на углубление интеграционных процессов между двумя странами, сообщил накануне Президент России Владимир Путин. Они предполагают стандартизацию законодательства двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков, а также создание единого транспортного пространства между Россией и Белоруссией.

На сайте Правительства разные направления объединений двух стран именуются «гармонизацией». Все эти усилия направлены на препятствие деструктивным, противоречащим международному праву действиям ряда западных государств и структур, считают участники заседания. Стороны также отметили твердое намерение не останавливаться на достигнутом.

Интеграция информационных систем

Среди программ по части информационных технологий числятся согласованность подходов по информационной безопасности стран, а также интеграция различных государственных информационных систем (ИС). Речь идет об объединении российских и белорусских ИС прослеживаемости товаров для контроля за их оборотом. В том числе, стороны планируют интегрировать ИС по маркировке товаров. Для этого страны стандартизируют механизмы по регулированию и сопровождению данного рынка и будут автоматически обмениваться информацией о нем. Напомним, в России обязательной маркировке подлежат сигареты, обувь, напитки, лекарства и т.д.

Россия и Белоруссия объединяют информационные системы и финансовые рынки двух стран

Россия и Белоруссия также планируют объединить ИС транспортного контроля. Стороны разработают ПО для обмена данными по результатам транспортного контроля на территории двух государств, что, по мнению участников заседания, повысит прозрачность и безопасность автомобильных перевозок. Страны планируют объединить ИС госорганов в части ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля (имеется в виду животноводческая и продукция растительного происхождения), говорится на сайте Правительства.

Россия и Белоруссия, в том числе, договорились прийти к единым подходам по обеспечению информационной безопасности (ИБ), созданию механизма взаимного признания результатов аудита в области ИБ, а также применению средств трансграничного контроля целостности и подтверждения подлинности при обмене электронной информацией, говорится на сайте Правительства.



Единый рынок связи

В январе 2021 г. CNews писал о продлении льготного роуминга между Россией и Белоруссией до конца 2021 г. Он был введен 1 ноября 2020 г., тогда операторы договорились о снижении ставки интерконнекта (межсетевого взаимодействия) в 20 раз: с $0,3 до $0,015 за минуту. Теперь стороны планируют вовсе отказаться от роуминга, о чем также было заявлено на сайте Правительства. Помимо этого, российская и белорусская стороны планируют разработать соглашения, которые приведут к общей инфраструктуре сетей связи.

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Также по итогам заседания Мишустин и Головченко договорились создать «гармоничные» условия для использования электронных документов и электронной подписи, а также для предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам двух стран.

Соглашения по финансовому рынку

Помимо прочего, до декабря 2022 г. стороны планируют заключить соглашение между ЦБ и Национальным банком Белоруссии о принципах и механизмах гармонизации денежно-кредитной политики двух стран.

Также страны решили ввести единые правила доступа к госзаказу и госзакупкам. Речь идет, в том числе, об использовании при госзакупках в России банковские гарантии, выданные белорусскими банками. Стороны также договорились о «гармонизации» правил открытия банковских счетов резидентами в банках-нерезидентах и проведения валютных операций. Работа будет направлена на достижение сопоставимого низкого уровня инфляции, а также создание схожих финансовых условий для субъектов хозяйствования двух стран.

Помимо этого, Россия и Белоруссия планируют объединение платежных систем в области национальных систем платежных карт, а также систем передачи финансовых сообщений и расчетов. В том числе страны рассчитывают внедрить международный стандарт финансовых сообщений (ISO 20022), интегрировать системы быстрых платежей и совместно развить финансовые технологии в области надзора и наблюдения за платежными системами.