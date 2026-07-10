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Индексная книга (каталог) CNews*
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Головченко Роман

СОБЫТИЯ


10.07.2026 Россия поставит Белоруссии 100 автономных грузовиков для запуска первого беспилотного автопарка 1
06.11.2024 Россия и Белоруссия отменят плату за роуминг 1 марта 2025 года 1
08.06.2023 Власти отняли у жителей Сочи мобильный интернет. Город вернулся в эпоху 2G 1
10.09.2021 Россия и Белоруссия отменят роуминг и соединят информационные системы 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Головченко Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
МегаФон 10742 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Ростелеком 10948 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Turkcell - Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 95 1
Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии 96 1
beCloud - Белорусские облачные технологии 13 1
Evocargo - Эвокарго 45 1
Союзное государство России и Белоруссии 56 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Совет Министров Республики Беларусь - Минсвязи Белоруссии - Министерство связи и информатизации Республики Беларусь - БелГИЭ - Государственная инспекция по электросвязи 30 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 1
Пропускная способность - Bandwidth 1907 1
Электронный документ - Electronic document 1579 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 361 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 1
Управляемость - Manageability 2271 1
Оповещение и уведомление - Notification 5943 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 614 1
Мобильная связь - голосовые услуги 323 1
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 973 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1154 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2081 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 1
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 372 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 1
ISO 20022 - стандарт обмена электронными сообщениями между организациями финансовой отрасли 37 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 1
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FreePik 1841 1
Evocargo N1 21 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 1
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Лукашенко Александр 104 1
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Евразия - Евразийский континент 643 1
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 1
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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