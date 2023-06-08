Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

Власти отняли у жителей Сочи мобильный интернет. Город вернулся в эпоху 2G

На юге России случилось массовое отключение мобильного интернета в сетях всех операторов. Официальная причина – работу по улучшению качества связи, но, как выяснилось, приказ поступил напрямую от властей. Об этом говорилось в письме Госрадиочастотного центра операторам связи.

Смартфоны превратились в «кирпич»

Жители и гости Сочи и Адлера стали массово жаловаться на отсутствие мобильного интернета, притом вне зависимости от оператора связи или домашнего региона (региона подключения). Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на операторов, приказ лишить россиян доступа в Сеть был спущен «сверху», хотя официальная причина совсем другая.

Находящихся в Сочи и Адлере россиян и гостей страны заверили, что столько массовые перебои в работе мобильного интернета стали следствием неких работ, которые проводятся с целью улучшения качества связи «в условиях проведения высокого летнего сезона». Об этом сообщил Муниципальный центр управления города Сочи в своем Telegram-канале, не уточнив, какие именно работы проводятся, какие операторы задействованы, и почему это нужно делать именно в начале туристического сезона, мешая сотням тысяч людей пользоваться привычными им сервисами.

sot600.jpg

Фото: wayhomestudio / FreePik
Отсутствие возможности получить услугу, за которую заплачены деньги, никогда не приносит позитивные эмоции

При этом в сообщении ведомства есть сроки, в течение которых находящихся в Сочи и Адлере россиян будут ограничивать в доступе к Всемирной паутине со своих мобильных устройств. Это продлится вплоть до 9 июня 2023 г. (включительно или нет – не написано).

Неофициальная причина

По информации издания, отсутствие мобильного интернета наблюдается не только непосредственно в Сочи и Адлере, но и в аэропорту. Пытаясь найти истинную причину происходящего, россияне обсуждают это в пабликах в соцсети «Вконтакте», и некоторые пользователи уверены, что их лишили доступа в Сеть в связи с прилетом в Сочи ряда чиновников – премьер-министров нескольких стран.

В их числе – Михаил Мишустин (Россия), Роман Головченко (Белоруссия), Никол Пашинян (Армения) и Акылбек Жапаров (Кыргызстан). Они собрались на юге России, в том числе, для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

Приказ сверху

Как пишет «Коммерсант», принудительное лишение россиян мобильного интернета на одном из самых популярных курортов страны – это следствие приказа властей, в котором говорится, что в период с 7 по 9 июня 2023 г. операторы обязаны ограничить работу своего оборудования на частотах сетей LTE на «определенных территориях региона». Речь о части Краснодарского края – информацию издание нашло в письме Главного радиочастотного центра (подконтролен Роскомнадзору), которое было адресовано неназванному оператору связи. Документ датирован 3 июня 2023 г., и в нем сказано, что оператору нужно доложить о готовности выполнить поставленную задачу в управление по Краснодарскому краю и Республике Адыгея филиала ФГУП ГРЧЦ в ЮСКФО. Крайний срок отправки соответствующего уведомления – 6 июня 2023 г.

Операторы скрывают правду

Федеральные операторы сотовой связи из состава «большой четверки» («Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2), в большинстве своем, никак не объясняют происходящее в Сочи, Адлере и местном аэропорту. На запрос CNews представители Tele2 и «Мегафона» от комментариев отказались, в МТС на момент выхода материала ответить не смогли.

sot601.jpg

Причина сбоев, по версии МЦУ Сочи

И только представители техподдержки «Мегафона» подтвердили изданию, что в настоящее время гости и жители Сочи и Адлера действительно могут испытывать сложности с мобильным интернетом, но не только с ним, но также со звонками и SMS-сообщениями. По их словам, причины происходящего неизвестны.

Подобное уже случалось

Отключение мобильного интернета и в очень плохое качество работы мобильной связи в местах, где находятся высокопоставленные чиновники и политики, постепенно становится стандартной практикой в России. Один из последних подобных примеров – прибытие Президента России Владимира Путина в Волгоград в начале февраля 2023 г. на празднование 80-летия победы СССР в Сталинградской битве.

Экспертиза: как организовать омниканальные бизнес-коммуникации
Телеком

В этот день мобильный интернет и навигация не работали в Краснооктябрьском, Центральном и Ворошиловском районах Волгограда, а также в части Дзержинского и Советского районов. Помимо этого, наблюдались перебои в работе обычной мобильной связи. Сотрудник редакции CNews находился тогда в Волгограде и испытал на себе временную неработоспособность сетей всех мобильных операторов.

Россияне в долгу не останутся

Подобные перебои в работе мобильной связи не добавляют популярности сотовым операторам. CNews писал, что в России наметился тренд на отказ россиян от мобильного интернета в пользу выхода в Сеть по Wi-Fi – из дома, офиса или в общественных местах через публичные точки доступа. Это позволяет им не только экономить трафик, который с недавних пор перестал быть безлимитным у всех крупных сотовых операторов, но и не тратить предоплаченные минуты – россияне могут звонить через мессенджеры, подключившись к Wi-Fi.

Георгий Дорофеев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России блокируют VPN. Проблема массовая, решения пока нет

«Дочка» Роскомназдора устроит тотальный контроль над сотовыми операторами. Россиянам расскажут об истинном качестве сотовой связи, которая стремительно дорожает

Россия сделает ставку на древний тип связи, чтобы сеть ловила повсюду

Россияне вводят санкции против своих мобильных операторов в ответ на рост тарифов. В стране массовый отказ от мобильного интернета в пользу Wi-Fi

Операторов связи оштрафуют на миллиарды за отказ помогать спецслужбам

ГЛОНАСС строит особого сотового оператора для чиновников

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Вместо игр и YouTube: полезные приложения для детей

10 способов применения NFC: от бесконтактных платежей до медицины

Складные смартфоны, которые можно купить в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили самые древние чертежи — им около 8000 лет

Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?

Межзвездные облака — истинный источник жизни на Земле?
Показать еще