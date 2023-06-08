Власти отняли у жителей Сочи мобильный интернет. Город вернулся в эпоху 2G

На юге России случилось массовое отключение мобильного интернета в сетях всех операторов. Официальная причина – работу по улучшению качества связи, но, как выяснилось, приказ поступил напрямую от властей. Об этом говорилось в письме Госрадиочастотного центра операторам связи.

Смартфоны превратились в «кирпич»

Жители и гости Сочи и Адлера стали массово жаловаться на отсутствие мобильного интернета, притом вне зависимости от оператора связи или домашнего региона (региона подключения). Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на операторов, приказ лишить россиян доступа в Сеть был спущен «сверху», хотя официальная причина совсем другая.

Находящихся в Сочи и Адлере россиян и гостей страны заверили, что столько массовые перебои в работе мобильного интернета стали следствием неких работ, которые проводятся с целью улучшения качества связи «в условиях проведения высокого летнего сезона». Об этом сообщил Муниципальный центр управления города Сочи в своем Telegram-канале, не уточнив, какие именно работы проводятся, какие операторы задействованы, и почему это нужно делать именно в начале туристического сезона, мешая сотням тысяч людей пользоваться привычными им сервисами.

Фото: wayhomestudio / FreePik Отсутствие возможности получить услугу, за которую заплачены деньги, никогда не приносит позитивные эмоции

При этом в сообщении ведомства есть сроки, в течение которых находящихся в Сочи и Адлере россиян будут ограничивать в доступе к Всемирной паутине со своих мобильных устройств. Это продлится вплоть до 9 июня 2023 г. (включительно или нет – не написано).

Неофициальная причина

По информации издания, отсутствие мобильного интернета наблюдается не только непосредственно в Сочи и Адлере, но и в аэропорту. Пытаясь найти истинную причину происходящего, россияне обсуждают это в пабликах в соцсети «Вконтакте», и некоторые пользователи уверены, что их лишили доступа в Сеть в связи с прилетом в Сочи ряда чиновников – премьер-министров нескольких стран.

В их числе – Михаил Мишустин (Россия), Роман Головченко (Белоруссия), Никол Пашинян (Армения) и Акылбек Жапаров (Кыргызстан). Они собрались на юге России, в том числе, для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

Приказ сверху

Как пишет «Коммерсант», принудительное лишение россиян мобильного интернета на одном из самых популярных курортов страны – это следствие приказа властей, в котором говорится, что в период с 7 по 9 июня 2023 г. операторы обязаны ограничить работу своего оборудования на частотах сетей LTE на «определенных территориях региона». Речь о части Краснодарского края – информацию издание нашло в письме Главного радиочастотного центра (подконтролен Роскомнадзору), которое было адресовано неназванному оператору связи. Документ датирован 3 июня 2023 г., и в нем сказано, что оператору нужно доложить о готовности выполнить поставленную задачу в управление по Краснодарскому краю и Республике Адыгея филиала ФГУП ГРЧЦ в ЮСКФО. Крайний срок отправки соответствующего уведомления – 6 июня 2023 г.

Операторы скрывают правду

Федеральные операторы сотовой связи из состава «большой четверки» («Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2), в большинстве своем, никак не объясняют происходящее в Сочи, Адлере и местном аэропорту. На запрос CNews представители Tele2 и «Мегафона» от комментариев отказались, в МТС на момент выхода материала ответить не смогли.

Причина сбоев, по версии МЦУ Сочи

И только представители техподдержки «Мегафона» подтвердили изданию, что в настоящее время гости и жители Сочи и Адлера действительно могут испытывать сложности с мобильным интернетом, но не только с ним, но также со звонками и SMS-сообщениями. По их словам, причины происходящего неизвестны.

Подобное уже случалось

Отключение мобильного интернета и в очень плохое качество работы мобильной связи в местах, где находятся высокопоставленные чиновники и политики, постепенно становится стандартной практикой в России. Один из последних подобных примеров – прибытие Президента России Владимира Путина в Волгоград в начале февраля 2023 г. на празднование 80-летия победы СССР в Сталинградской битве.

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В этот день мобильный интернет и навигация не работали в Краснооктябрьском, Центральном и Ворошиловском районах Волгограда, а также в части Дзержинского и Советского районов. Помимо этого, наблюдались перебои в работе обычной мобильной связи. Сотрудник редакции CNews находился тогда в Волгограде и испытал на себе временную неработоспособность сетей всех мобильных операторов.

Россияне в долгу не останутся

Подобные перебои в работе мобильной связи не добавляют популярности сотовым операторам. CNews писал, что в России наметился тренд на отказ россиян от мобильного интернета в пользу выхода в Сеть по Wi-Fi – из дома, офиса или в общественных местах через публичные точки доступа. Это позволяет им не только экономить трафик, который с недавних пор перестал быть безлимитным у всех крупных сотовых операторов, но и не тратить предоплаченные минуты – россияне могут звонить через мессенджеры, подключившись к Wi-Fi.