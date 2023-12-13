Минцифры РФ Роскомнадзор РФ ГРЧЦ ФГУП Главный радиочастотный центр
- ФГУП «Главный радиочастотный центр» — отраслевой экспертный центр в области ИТ и телекоммуникаций, который работает на территории всей России. Выполняет задачи радиочастотной службы, а также сопровождает контроль-надзорные и регуляторные функции Роскомнадзора по основным направлениям его деятельности в сфере связи, СМИ и массовых коммуникаций. В структуру ФГУП «ГРЧЦ» входит Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде. Он работает во всех регионах страны и оказывает бесплатную юридическую помощь людям, которые столкнулись с незаконным использованием своих персональных данных в Интернете. Также эксперты Центра ведут просветительскую работу, направленную на повышение цифровой грамотности населения и соблюдению «цифровой гигиены».
- Создание Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП ФГУП «ГРЧЦ») предусмотрено Федеральным законом от 7 июля 2003 г. №126-ФЗ «О связи» в редакции Федерального закона от 1 мая 2019 г. №90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Цель функционирования ЦМУ ССОП — обеспечение организационно-технических мер, необходимых для реализации Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 7 июля 2003 г. №126-ФЗ «О связи». ЦМУ ССОП работает в составе Федерального государственного унитарного предприятия «Главный радиочастотный центр» и является его самостоятельным структурным подразделением.
|13.12.2023
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Роскомнадзор рекомендовал блокировать бота, собирающего данные для ChatGPT
Письмо хостинг-провайдерам Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомствен Роскомнадзору, разослал ряду хостинг-прова
|21.08.2023
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«Дочка» Роскомнадзора не смогла купить «железо» для контроля связи. На тендеры никто не пришел
Минус два тендера ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), подконтрольный Роскомнадзору, не смог найти подрядчика
|31.05.2023
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«Дочка» Роскомназдора устроит тотальный контроль над сотовыми операторами. Россиянам расскажут об истинном качестве сотовой связи, которая стремительно дорожает
Все как на ладони Подведомственный Роскомнадзору Государственный радиочастотный центр (ГРЧЦ) приступил к разработке системы тотальной слежки за качеством работы операторов сотовой
|15.05.2023
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«Дочка» Роскомнадзора потратит миллиарды на «спецжелезо», чтобы следить за беспилотниками и штрафовать операторов связи
Все идет по плану Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) одну из крупнейших сделок за все время своего существован
|04.05.2023
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«Дочку» Роскомнадзора оштрафовали за утечку персональных данных
Деньги в бюджет Подведомственный Роскомнадзору «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) был признан виновным в утечке персональных данных. Как п
|28.03.2023
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ГРЧЦ автоматизировал внутренние сервисные процессы с помощью комплексного решения Naumen Service Desk Pro
Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ») завершил внедрение единой системы управления внутрипроизводственными процессами на баз
|20.02.2023
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Роскомнадзор создал ПВО для интернета. Испытывается система обезвреживания инфобомб и хайпа
ПВО для интернета Подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) начал испытания системы обнаружения информационных бомб
|13.02.2023
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Роскомнадзор внедрил систему поиска запрещенных картинок и видео в интернете
кулус», сообщил представитель подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ФГУП ГРЧЦ), который выступал заказчиком по проекту. Как пишут «Ведомости», протестировали систему
|17.09.2021
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В России строят ИИ, который найдет в Сети незаконные карикатуры и фальсификацию истории и посоветует властям, как с ними быть
бря. Максимальная цена контракта — 10 млн руб. Заказчиком выступает подведомственный Роскомнадзору «Главный радиочастотный центр» (ГРЦЧ). Согласно тендерной документации, исполнитель в срок до
|16.09.2021
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Власти строят систему автоматического поиска запрещенки в Telegram, Facebook и на кондитерской фабрике
втоматического поиска запрещенной информации на просторах интернета. Создание такой системы заказал Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору. ГРЧЦ разместил на сайте
|27.08.2021
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Неторопливый государственный робот зайдет на каждый сайт Рунета в поисках нелегальных персональных данных
егальных персональных данных Как выяснил CNews, находящееся в ведении Роскомнадзора госпредприятие «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) готово потратить до 41,1 млн руб. на создание автоматизи
|30.07.2021
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Роскомнадзор закупает кроссоверы Renault, чтобы шпионить за публичным Wi-Fi
Французские четырехколесные шпионы на службе Роскомнадзора Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) планирует купить четыре автомобиля Renault Duster для сл
|12.07.2021
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ГРЧЦ проанализировал кибератаки на критическую информационную инфраструктуру
Научно-технический центр ФГУП «ГРЧЦ» провел исследование кибератак на критическую инфраструктуру в мире и в России на основе
|16.06.2021
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Власти собрались пускать россиян на порносайты через госуслуги
унета содержатся в исследовании Научно-технического центра (НТЦ) при Главном радиочастотном центре (ГРЧЦ, структура Роскомнадзора) о регулировании распространения порнографии, пишет «Коммерсант
|02.06.2021
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Власти хотят навесить на российских геймеров «закон Яровой». Игровая индустрия резко против
льзовательский трафик. С такой инициативой выступили представители Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ), подведомственного Роскомнадзору. Как пишет «Коммерсант», о распространении «закона Яро
|12.04.2021
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В радиочастотном центре Роскомнадзора новый глава. Дама-генерал уволилась
сполняющим обязанности генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Главный радиочастотный центр» (ФГУП «ГРЧЦ») – одной из структур «Роскомнадзора», отвечающей з
|29.12.2020
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Россияне показали рекордно низкую зависимость от зарубежных интернет-сервисов
айн-сервисов. В этом плане она уступает лишь США, Китаю и Сирии. К такому выводу пришли специалисты Научно-технического центра ФГУП «Главный радиочастотный центр России». Аналитики оценивали за
|08.09.2020
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Дама-генерал из Генпрокуратуры возглавила Радиочастотный центр Роскомнадзора
сполняющей обязанности генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Главный радиочастотный центр» (ФГУП «ГРЦ») – одной из структур «Роскомнадзора», отвечающей за
|22.03.2019
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Роскомнадзор строит систему слежки за VPN
VPN под контролем ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), подведомственное предприятие Роскомнадзора, разместило
|05.12.2018
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Закрыто уголовное дело пресс-секретаря Роскомнадзора, обвинявшегося в многомиллионной растрате
о, начальника правового управления этого же ведомства Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александра Весельчакова. Основанием для прекращения дела стало
|22.03.2017
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«Ростелеком» обеспечивает функционирование телеком-инфраструктуры «Радиочастотного центра ЦФО»
» оказывает комплексную услугу по обеспечению функционирования телекоммуникационной инфраструктуры «Радиочастотного центра Центрального федерального округа». В соответствии с договором телеком-
|30.05.2016
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Радиочастотный центр ЦФО назвал Tele2 лидером по скорости передачи данных в Москве
ператор Tele2 признан лидером по скорости передачи данных в Москве. К такому выводу пришли эксперты Радиочастотного центра Центрального федерального округа, подведомственного Роскомнадзору. С м
|25.02.2016
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Телевизионщикам разрешили мешать строительству 4G-сетей в Москве
я по иску компании «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») к Государственному радиочастотному центру (ГРЧЦ). «Вымпелком» судился за право работать на ранее выделенных ему под технологию четвертог
|16.10.2014
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4G-оператор обвинил судей в нечистоплотности
а Телеком» на решение апелляционной инстанции по иску компании к «Главному радиочастотному центру» (ГРЧЦ). В иске шла речь о принуждении ГРЧЦ дать положительные заключения по заявкам «Ос
|06.08.2013
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Leta внедрила систему контроля утечек данных Falcongaze в сети «Главного радиочастотного центра»
оекта по внедрению системы контроля утечек данных Falcongaze SecureTower в корпоративной сети ФГУП «Главный радиочастотный центр». Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный
|06.02.2013
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Роскомнадзор подробно объяснил необходимость приобретения ПО LS telcom
ставители Роскомнадзора после публикации CNews по результатам проверки в 2011 г. деятельности ФГУП «Главный радиочастотный центр» предоставили редакции расширенную позицию ведомства. По мнению
|05.02.2013
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Счетная палата: Роскомнадзор неэффективно потратил на ПО более 70 млн рублей
Счетная палата раскритиковала осуществленную государственным предприятием «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) закупку программного обеспечения немецкой компании LS Te
|13.09.2012
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Роскомнадзор совместно с ГРЧЦ изыскал радиочастотные каналы для третьего мультиплекса цифрового телевещания
Роскомнадзор совместно с подведомственным ФГУП «ГРЧЦ» изыскал радиочастотные каналы для обеспечения трансляции на территории России третьего
|20.04.2012
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«Код Безопасности:Инвентаризация» используется в ИС Радиочастотного центра Дальневосточного федерального округа
Программный продукт «Код Безопасности: Инвентаризация» внедрен в инфраструктуру «Радиочастотного центра Дальневосточного федерального округа» (ФГУП РЧЦ ДФО) для выполнения за
|16.03.2012
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Удостоверяющий центр ГРЧЦ начал выдавать сертификаты ключей ЭЦП
C 15 марта 2012 г. Удостоверяющий центр ФГУП «ГРЧЦ» («Главный радиочастотный центр») начинает предоставлять услугу выдачи сертификатов ключей ЭЦП,
|18.02.2011
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«Открытые Технологии» модернизировали ИТ-инфраструктуру и построили КСПД для Радиочастотного центра СФО
же внедрению системы мониторинга в ФГУП РЧЦ СФО (Федеральное государственное унитарное предприятие «Радиочастотный центр Сибирского федерального округа»). Началом совместной работы над проектом
|26.10.2010
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Назначен новый руководитель «Главного радиочастотного центра»
Глава Роскомнадзора Сергей Ситников назначил руководителем ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) Константина Черткова, ранее занимавшего должность генера
|27.09.2010
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«Главный радиочастотный центр» будет оказывать услуги в электронном виде
Во ФГУП «Главный радиочастотный центр» при участии компании «Корус Консалтинг» завершается масштабный
|15.07.2009
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Softline поставила Eset NOD32 для «Главного радиочастотного центра»
ne выполнила поставку лицензионного программного обеспечения Eset на 1080 рабочих станций для ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ). Перед ИТ-подразделением «Главного радиочастотного центр
|04.06.2009
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«Главный радиочастотный центр» запустил «кабинет заявителя»
ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) в режиме тестовой эксплуатации запустил «кабинет заявите
|05.02.2008
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«Лаборатория Касперского» защитила Радиочастотный центр СЗФО
а также низкая ресурсоемкость продукта. Теперь это антивирусное решение обеспечивает систему защиты Радиочастотного центра, а также проактивно оберегает корпоративную сеть от новых вредоносных
|26.07.2007
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ФАС: ГРЧЦ препятствовал предпринимательской деятельности «Бинтела»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) нарушившим ст.10 закона «О защите конкуренции» (злоупотр
|30.03.2006
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"Билайн" уличили в обмане
нформатизации, но оно, как говорит источник в «Вымпелкоме», потребовало проведения госпредприятием «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) «комплексных теоретических и натурных испытаний по высво
|03.02.2004
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Назначен исполняющий обязанности директора ФГУП "Главный радиочастотный центр"
Исполняющим обязанности директора ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЦ) назначен Валерий Наследников. Об этом РБК сообщили в прес
|28.01.2004
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"Информзащита" обеспечила безопасность информресурсов ФГУП "ГРЧЦ"
лектронных средств" (Единой информационной системы "Спектр") Главного радиочастотного центра (ФГУП "ГРЧЦ"). Разработка технического проекта подсистемы информационной безопасности (ПИБ), ввод ПИ
Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3012 19
|Медведев Дмитрий 1645 17
|Свердлов Денис 199 16
|Жаров Александр 174 12
|Рейман Леонид 1041 11
|Бескоровайный Андрей 49 11
|Сердюков Анатолий 83 8
|Ампелонский Вадим 31 7
|Щеголев Игорь 696 7
|Никифоров Николай 1134 7
|Ситников Сергей 77 7
|Хуторцев Сергей 8 6
|Ройтман Евгений 44 6
|Куровская Людмила 6 6
|Звягинцева Анастасия 6 6
|Весельчаков Александр 6 6
|Шойгу Сергей 87 6
|Иванов Олег 140 5
|Шадаев Максут 875 5
|Наследников Валерий 5 5
|Едидин Борис 12 5
|Мишустин Михаил 613 5
|Солонин Виталий 89 5
|Юсуфов Виталий 26 5
|Дудченко Владимир 22 4
|Катулевский Александр 12 4
|Рыбалко Станислав 9 4
|Митрофанов Дмитрий 7 4
|Галушко Дмитрий 15 4
|Казарян Карен 72 4
|Кулин Филипп 48 4
|Клишас Андрей 55 3
|Волин Алексей 119 3
|Лугов Андрей 32 3
|Богатов Антон 79 3
|Бокова Людмила 81 3
|Дворкович Виктор 5 3
|Проколов Роман 48 3
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