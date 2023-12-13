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Минцифры РФ Роскомнадзор РФ ГРЧЦ ФГУП Главный радиочастотный центр

Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр

  • ФГУП «Главный радиочастотный центр» — отраслевой экспертный центр в области ИТ и телекоммуникаций, который работает на территории всей России. Выполняет задачи радиочастотной службы, а также сопровождает контроль-надзорные и регуляторные функции Роскомнадзора по основным направлениям его деятельности в сфере связи, СМИ и массовых коммуникаций. В структуру ФГУП «ГРЧЦ» входит Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде. Он работает во всех регионах страны и оказывает бесплатную юридическую помощь людям, которые столкнулись с незаконным использованием своих персональных данных в Интернете. Также эксперты Центра ведут просветительскую работу, направленную на повышение цифровой грамотности населения и соблюдению «цифровой гигиены».
  • Создание Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП ФГУП «ГРЧЦ») предусмотрено Федеральным законом от 7 июля 2003 г. №126-ФЗ «О связи» в редакции Федерального закона от 1 мая 2019 г. №90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Цель функционирования ЦМУ ССОП — обеспечение организационно-технических мер, необходимых для реализации Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 7 июля 2003 г. №126-ФЗ «О связи». ЦМУ ССОП работает в составе Федерального государственного унитарного предприятия «Главный радиочастотный центр» и является его самостоятельным структурным подразделением.
     

13.12.2023 Роскомнадзор рекомендовал блокировать бота, собирающего данные для ChatGPT

Письмо хостинг-провайдерам Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомствен Роскомнадзору, разослал ряду хостинг-прова
21.08.2023 «Дочка» Роскомнадзора не смогла купить «железо» для контроля связи. На тендеры никто не пришел

Минус два тендера ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), подконтрольный Роскомнадзору, не смог найти подрядчика

31.05.2023 «Дочка» Роскомназдора устроит тотальный контроль над сотовыми операторами. Россиянам расскажут об истинном качестве сотовой связи, которая стремительно дорожает

Все как на ладони Подведомственный Роскомнадзору Государственный радиочастотный центр (ГРЧЦ) приступил к разработке системы тотальной слежки за качеством работы операторов сотовой

15.05.2023 «Дочка» Роскомнадзора потратит миллиарды на «спецжелезо», чтобы следить за беспилотниками и штрафовать операторов связи

Все идет по плану Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) одну из крупнейших сделок за все время своего существован
04.05.2023 «Дочку» Роскомнадзора оштрафовали за утечку персональных данных

Деньги в бюджет Подведомственный Роскомнадзору «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) был признан виновным в утечке персональных данных. Как п
28.03.2023 ГРЧЦ автоматизировал внутренние сервисные процессы с помощью комплексного решения Naumen Service Desk Pro

Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ») завершил внедрение единой системы управления внутрипроизводственными процессами на баз
20.02.2023 Роскомнадзор создал ПВО для интернета. Испытывается система обезвреживания инфобомб и хайпа

ПВО для интернета Подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) начал испытания системы обнаружения информационных бомб

13.02.2023 Роскомнадзор внедрил систему поиска запрещенных картинок и видео в интернете

кулус», сообщил представитель подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ФГУП ГРЧЦ), который выступал заказчиком по проекту. Как пишут «Ведомости», протестировали систему

17.09.2021 В России строят ИИ, который найдет в Сети незаконные карикатуры и фальсификацию истории и посоветует властям, как с ними быть

бря. Максимальная цена контракта — 10 млн руб. Заказчиком выступает подведомственный Роскомнадзору «Главный радиочастотный центр» (ГРЦЧ). Согласно тендерной документации, исполнитель в срок до

16.09.2021 Власти строят систему автоматического поиска запрещенки в Telegram, Facebook и на кондитерской фабрике

втоматического поиска запрещенной информации на просторах интернета. Создание такой системы заказал Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору. ГРЧЦ разместил на сайте

27.08.2021 Неторопливый государственный робот зайдет на каждый сайт Рунета в поисках нелегальных персональных данных

егальных персональных данных Как выяснил CNews, находящееся в ведении Роскомнадзора госпредприятие «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) готово потратить до 41,1 млн руб. на создание автоматизи
30.07.2021 Роскомнадзор закупает кроссоверы Renault, чтобы шпионить за публичным Wi-Fi

Французские четырехколесные шпионы на службе Роскомнадзора Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) планирует купить четыре автомобиля Renault Duster для сл
12.07.2021 ГРЧЦ проанализировал кибератаки на критическую информационную инфраструктуру

Научно-технический центр ФГУП «ГРЧЦ» провел исследование кибератак на критическую инфраструктуру в мире и в России на основе
16.06.2021 Власти собрались пускать россиян на порносайты через госуслуги

унета содержатся в исследовании Научно-технического центра (НТЦ) при Главном радиочастотном центре (ГРЧЦ, структура Роскомнадзора) о регулировании распространения порнографии, пишет «Коммерсант
02.06.2021 Власти хотят навесить на российских геймеров «закон Яровой». Игровая индустрия резко против

льзовательский трафик. С такой инициативой выступили представители Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ), подведомственного Роскомнадзору. Как пишет «Коммерсант», о распространении «закона Яро
12.04.2021 В радиочастотном центре Роскомнадзора новый глава. Дама-генерал уволилась

сполняющим обязанности генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Главный радиочастотный центр» (ФГУП «ГРЧЦ») – одной из структур «Роскомнадзора», отвечающей з
29.12.2020 Россияне показали рекордно низкую зависимость от зарубежных интернет-сервисов

айн-сервисов. В этом плане она уступает лишь США, Китаю и Сирии. К такому выводу пришли специалисты Научно-технического центра ФГУП «Главный радиочастотный центр России». Аналитики оценивали за
08.09.2020 Дама-генерал из Генпрокуратуры возглавила Радиочастотный центр Роскомнадзора

сполняющей обязанности генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Главный радиочастотный центр» (ФГУП «ГРЦ») – одной из структур «Роскомнадзора», отвечающей за
22.03.2019 Роскомнадзор строит систему слежки за VPN

VPN под контролем ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), подведомственное предприятие Роскомнадзора, разместило

05.12.2018 Закрыто уголовное дело пресс-секретаря Роскомнадзора, обвинявшегося в многомиллионной растрате

о, начальника правового управления этого же ведомства Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александра Весельчакова. Основанием для прекращения дела стало

22.03.2017 «Ростелеком» обеспечивает функционирование телеком-инфраструктуры «Радиочастотного центра ЦФО»

» оказывает комплексную услугу по обеспечению функционирования телекоммуникационной инфраструктуры «Радиочастотного центра Центрального федерального округа». В соответствии с договором телеком-
30.05.2016 Радиочастотный центр ЦФО назвал Tele2 лидером по скорости передачи данных в Москве

ператор Tele2 признан лидером по скорости передачи данных в Москве. К такому выводу пришли эксперты Радиочастотного центра Центрального федерального округа, подведомственного Роскомнадзору. С м
25.02.2016 Телевизионщикам разрешили мешать строительству 4G-сетей в Москве

я по иску компании «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») к Государственному радиочастотному центру (ГРЧЦ). «Вымпелком» судился за право работать на ранее выделенных ему под технологию четвертог
16.10.2014 4G-оператор обвинил судей в нечистоплотности

а Телеком» на решение апелляционной инстанции по иску компании к «Главному радиочастотному центру» (ГРЧЦ). В иске шла речь о принуждении ГРЧЦ дать положительные заключения по заявкам «Ос
06.08.2013 Leta внедрила систему контроля утечек данных Falcongaze в сети «Главного радиочастотного центра»

оекта по внедрению системы контроля утечек данных Falcongaze SecureTower в корпоративной сети ФГУП «Главный радиочастотный центр». Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный

06.02.2013 Роскомнадзор подробно объяснил необходимость приобретения ПО LS telcom

ставители Роскомнадзора после публикации CNews по результатам проверки в 2011 г. деятельности ФГУП «Главный радиочастотный центр» предоставили редакции расширенную позицию ведомства. По мнению

05.02.2013 Счетная палата: Роскомнадзор неэффективно потратил на ПО более 70 млн рублей

Счетная палата раскритиковала осуществленную государственным предприятием «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) закупку программного обеспечения немецкой компании LS Te
13.09.2012 Роскомнадзор совместно с ГРЧЦ изыскал радиочастотные каналы для третьего мультиплекса цифрового телевещания

Роскомнадзор совместно с подведомственным ФГУП «ГРЧЦ» изыскал радиочастотные каналы для обеспечения трансляции на территории России третьего

20.04.2012 «Код Безопасности:Инвентаризация» используется в ИС Радиочастотного центра Дальневосточного федерального округа

Программный продукт «Код Безопасности: Инвентаризация» внедрен в инфраструктуру «Радиочастотного центра Дальневосточного федерального округа» (ФГУП РЧЦ ДФО) для выполнения за
16.03.2012 Удостоверяющий центр ГРЧЦ начал выдавать сертификаты ключей ЭЦП

C 15 марта 2012 г. Удостоверяющий центр ФГУП «ГРЧЦ» («Главный радиочастотный центр») начинает предоставлять услугу выдачи сертификатов ключей ЭЦП,

18.02.2011 «Открытые Технологии» модернизировали ИТ-инфраструктуру и построили КСПД для Радиочастотного центра СФО

же внедрению системы мониторинга в ФГУП РЧЦ СФО (Федеральное государственное унитарное предприятие «Радиочастотный центр Сибирского федерального округа»). Началом совместной работы над проектом
26.10.2010 Назначен новый руководитель «Главного радиочастотного центра»

Глава Роскомнадзора Сергей Ситников назначил руководителем ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) Константина Черткова, ранее занимавшего должность генера
27.09.2010 «Главный радиочастотный центр» будет оказывать услуги в электронном виде

Во ФГУП «Главный радиочастотный центр» при участии компании «Корус Консалтинг» завершается масштабный

15.07.2009 Softline поставила Eset NOD32 для «Главного радиочастотного центра»

ne выполнила поставку лицензионного программного обеспечения Eset на 1080 рабочих станций для ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ). Перед ИТ-подразделением «Главного радиочастотного центр
04.06.2009 «Главный радиочастотный центр» запустил «кабинет заявителя»

ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) в режиме тестовой эксплуатации запустил «кабинет заявите
05.02.2008 «Лаборатория Касперского» защитила Радиочастотный центр СЗФО

а также низкая ресурсоемкость продукта. Теперь это антивирусное решение обеспечивает систему защиты Радиочастотного центра, а также проактивно оберегает корпоративную сеть от новых вредоносных

26.07.2007 ФАС: ГРЧЦ препятствовал предпринимательской деятельности «Бинтела»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) нарушившим ст.10 закона «О защите конкуренции» (злоупотр
30.03.2006 "Билайн" уличили в обмане

нформатизации, но оно, как говорит источник в «Вымпелкоме», потребовало проведения госпредприятием «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) «комплексных теоретических и натурных испытаний по высво
03.02.2004 Назначен исполняющий обязанности директора ФГУП "Главный радиочастотный центр"

Исполняющим обязанности директора ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЦ) назначен Валерий Наследников. Об этом РБК сообщили в прес
28.01.2004 "Информзащита" обеспечила безопасность информресурсов ФГУП "ГРЧЦ"

лектронных средств" (Единой информационной системы "Спектр") Главного радиочастотного центра (ФГУП "ГРЧЦ"). Разработка технического проекта подсистемы информационной безопасности (ПИБ), ввод ПИ

Публикаций - 238, упоминаний - 517

Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8107 53
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11315 53
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8511 52
Ростелеком 10901 43
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2767 35
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1447 25
Ростелеком - Связьинвест 1706 17
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3148 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4633 15
Telegram Group 1598 14
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 372 13
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1414 11
Yandex - Яндекс 6693 10
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 154 10
Корус Консалтинг ГК 1169 10
IT Vision 23 9
МКД 46 9
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 9
IT Vison 15 9
Meta Platforms - Facebook 4394 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3443 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1991 9
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1123 9
Основа Телеком 64 8
Антарес 33 7
Cisco Systems 5043 6
Intel Corporation 11986 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 957 6
VK - Mail.ru Group 3301 6
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 562 5
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 521 5
InfiNet Wireless - Инфинет 59 5
МегаФон - Синтерра - Synterra 792 5
Ланит - Comptek - Комптек 195 5
АйКомИнвест 20 5
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ 227 5
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 5
InfoWatch - Инфовотч 977 5
Huawei 3758 4
Telia Company - TeliaSonera 1025 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6748 13
Метиз завод 22 9
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 462 9
ЦУМ ТД - Торговый дом 66 9
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 112 7
Hyundai Motor Company 356 7
Arrival Group - Arrival Solutions - Charge R&D 45 7
UPS 198 6
Почта России ПАО 2040 6
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 36 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2685 5
Hyndai 16 5
РЖД - Российские железные дороги 1821 5
Газпром ПАО 1274 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 528 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 529 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 231 3
ОрдерКом 13 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1155 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1076 3
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 122 3
ГПБ - Газпромбанк 1039 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 289 2
Kinetik 20 2
Gemcorp - Гемкорп Коммодитис Трейдинг 2 2
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 33 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 774 2
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Центр аудиторских технологий и решений 99 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 569 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1058 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 243 2
Tesla Motors 377 2
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Сад-Ком НПФ - Научно-производственная организация 5 2
РАВИС 11 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 456 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 129 1
UFG Private Equity 35 1
РЖД КрасЖД - Красноярская железная дорога 13 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2597 140
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