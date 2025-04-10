«Главный радиочастотный центр» закупает российские средства защиты от DDoS-атак

«Главный радиочастотный центр» закупает по для защиты от DDoS-атак на сумму в 118,8 млн руб. Среди приобретаемого ПО: BIFIT Mitigator и «Гарда Периметр».



Защита от DDoS

Как выяснил CNews, Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный радиочастотный центр» (ФГУП ГРЧЦ) закупает по для защиты от DDoS-атак на общую сумму 118,8 млн руб.

Закупку ПО разделили на два отдельных тендера. Оба были опубликованы на сайте госзакупок 2 апреля 2025 г. Заявки на участие ГРЧЦ принимает до 18 апреля, итоги конкурсов также подведут в один день — 24 апреля 2025 г.

«Главный радиочастотный центр» — отраслевой экспертный центр, который входит в состав радиочастотной службы и находится в ведении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

FreePik «ГРЧЦ» закупает по для защиты от DDoS-атак

Ведомство осуществляет деятельность по следующим направлениям: экспертиза электромагнитной совместимости, международно-правовая защита частотных присвоений, контроль за излучениями радиоэлектронных средств (РЭС) и высокочастотных устройств (ВЧУ), проверка технических характеристик ввозимых на территорию России РЭС и ВЧУ, определение соответствия судовых радиостанций требованиям международных договоров России и законодательства в области связи.

Подробности закупок

Согласно закупочным документам, ведомство планирует закупку двух видов защитного ПО. А именно — BIFIT Mitigator и «Гарда Периметр». Оба ПО представляют из себя программно-аппаратные комплексы для защиты от DDoS-атак. CNews задал ГРЧЦ вопросы, чтобы уточнить почему закупается именно это ПО и ожидает ответов.

Согласно проведенному ГРЧЦ предварительному расчету цены, закупка лицензий BIFIT Mitigator обойдется ведомству в 54,4 млн руб. Из них 21,7 млн — это сама лицензия ПО, при этом в таблице указано, что закупается только одна единица, сроком на 12 месяцев. Остальные 32,6 млн выделены на закупку восьми лицензий на обновления BIFIT Mitigator.

«Гарда Периметр» же обойдется в 64,3 млн руб. В документе указано, что ПО закупается с лицензионными ограничениями: производительность анализа, flow в секунду: до 600 000; производительность фильтрации трафика, Гбит/с: до 200, reneval. Срок лицензии также 12 месяцев. При этом указано, что закупается всего одна единица ПО.

Ранее «ГРЧЦ» закупал «ловушки» для хакеров

В декабре 2024 г. CNews сообщал, что ГРЧЦ закупал лицензии специализированного программного обеспечения, которое создает и регистрирует фиктивные услуги, создает приманки, поддельные базы данных и серверы-ловушки для злоумышленников.

Компания, предоставляющая это решение, — ООО «Ангара Ассистанс», российский разработчик в области информационной безопасности.

Сообщалось, что сотрудники центра смогут использовать специализированное программное обеспечение в течение двенадцати месяцев. Как сообщил представитель Роскомнадзора, Hello Deception предназначен для обеспечения информационной безопасности организации.

Причиной покупки этого программного обеспечения могло стать событие, произошедшее в 2022 году, когда в компьютерную сеть ГРЧЦ проникли хакеры. Специалисты по информационной безопасности начали отслеживать одну из наиболее опасных попыток проникновения еще в начале осени.