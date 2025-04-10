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Бифит Митигатор Bifit Mitigator



10.04.2025 «Главный радиочастотный центр» закупает российские средства защиты от DDoS-атак 2
04.10.2024 ДИТ Москвы закупает софт компании Positive Technologies и платформы визуализации. Поставщики уже выбраны 1
07.12.2023 «Крок облачные сервисы» поможет компаниям защитить свою облачную инфраструктуру 1
25.07.2023 Без защиты web-приложений все эшелоны защиты инфраструктуры неэффективны 1
13.04.2023 Резидент «Сколково» отразил рекордную по длительности и мощности DDoS-атаку 1
19.12.2022 Екатерина Сюртукова, «РТК-Солар»: Сейчас как никогда предприятиям необходимо системно подходить к вопросам киберзащиты 1
18.01.2022 ТТК увеличил емкость центра фильтрации трафика в сервисе «Защита от DDoS-атак» 1
09.11.2020 Александр Гольцов, АМТ-ГРУП -

Высокие нагрузки и дефицит кадров вынуждают бизнес автоматизировать ИБ-процессы

 1
13.10.2020 Александр Гольцов, АМТ-ГРУП -

Заказчики всерьез подошли к вопросу обеспечения защиты КИИ

 1
29.09.2020 ТТК представил обновленный продукт «Защита от DDoS-атак» 3
26.06.2012 Check Point представила новую линейку устройств DDoS Protector для защиты от DDoS-атак 1

Публикаций - 11, упоминаний - 14

Бифит Митигатор и организации, системы, технологии, персоны:

Бифит - Bifit 84 5
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 139 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2053 2
R-Vision - Р-Вижн 165 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 329 2
Check Point Software Technologies 767 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 204 1
Broadcom - VMware 2393 1
Cisco Systems 5138 1
AMT Group - АМТ-Груп 358 1
Skybox Security 29 1
AlgoSec 8 1
Tufin 9 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4989 1
Крок - Croc 1782 1
К2Тех - К2 Кибербезопасность 26 1
АйТи Бастион - IT Bastion 104 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 641 1
K2 - К2РУ - SourceCode 96 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1251 1
VisionLabs - ВижнЛабс 223 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 971 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 462 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 459 1
Visiology - Визиолоджи 74 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 392 1
Код Безопасности 638 1
АйТи 1376 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 309 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 105 1
Vocord - Вокорд 183 1
Zabbix SIA - Заббикс 106 1
Arbor Networks 58 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 1
ЦРТ Инновации 70 1
Radware 59 1
Beorg - Биорг 114 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 173 1
Sangfor Technologies 11 1
EdgeЦентр - ЭджЦентр 21 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7477 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 445 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 87 1
ЯКласс 68 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 29 1
Рапид Био 101 1
Гепатера - Hepatera 46 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4287 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1918 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1395 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1373 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3087 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 257 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3189 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28431 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20158 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67858 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11241 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30236 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10288 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12755 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16212 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11301 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17266 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31408 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21574 3
UDP - User Datagram Protocol 164 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1926 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 465 2
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20929 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6879 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13522 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11785 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1278 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 400 2
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 199 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25768 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15996 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2299 2
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 496 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2244 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 612 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 930 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 778 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 792 1
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 201 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1504 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 240 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 350 1
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 149 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1077 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4084 1
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 63 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4613 2
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 149 1
Cisco SecureX 10 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 54 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1111 1
Microsoft Windows 15822 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3273 1
Amazon VPC - Amazon Virtual Private Cloud 44 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Check Point Smart-1 - Check Point SmartDashboard - Check Point SmartEvent - Check Point SmartLog - Check Point SmartView Tracker 59 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургский ИВЦ СП ГВЦ - Электронный Екатеринбург - Муниципальная программа 8 1
Check Point DDoS Protector 1 1
ИКС - Гарда Периметр АПК 3 1
Гольцов Александр 78 2
Монахов Дмитрий 22 1
Зинкевич Сергей 59 1
Заикин Андрей 32 1
Избаенков Артем 14 1
Сюртукова Екатерина 10 1
Андриянова Ольга 7 1
Башарин Антон 5 1
Хохлов Глеб 1 1
Прибытков Степан 1 1
Шуляев Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147177 8
Европа 21866 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43789 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17659 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2475 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51986 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3686 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14768 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48754 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7081 2
Аудит - аудиторский услуги 2755 2
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Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 791 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2461 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 247 1
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4967 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24508 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4923 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11118 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2184 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5166 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1399 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18953 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 226 1
NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 27 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7153 1
Аренда 2459 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2780 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 398 1
Bloomberg 1307 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5940 1
Gartner - Гартнер 3566 1
Forrester Research 821 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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