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Бифит Митигатор Bifit Mitigator
Бифит Митигатор и организации, системы, технологии, персоны:
|Гольцов Александр 78 2
|Монахов Дмитрий 22 1
|Зинкевич Сергей 59 1
|Заикин Андрей 32 1
|Избаенков Артем 14 1
|Сюртукова Екатерина 10 1
|Андриянова Ольга 7 1
|Башарин Антон 5 1
|Хохлов Глеб 1 1
|Прибытков Степан 1 1
|Шуляев Николай 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147177 8
|Европа 21866 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43789 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17659 1
|Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2475 1
|Bloomberg 1307 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5940 1
|Gartner - Гартнер 3566 1
|Forrester Research 821 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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