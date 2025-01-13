Ferrum IT Group Феррум АйТи Групп
FERRUM IT Group – российский системный интегратор полного цикла и поставщик ИТ-услуг. Ferrum предлагает спектр ИТ-технологий, услуг по экспертизе и отраслевых решений для создания и развития конкурентных преимуществ заказчиков. Ключевые компетенции компании – инженерная инфраструктура, вычислительная инфраструктура, информационная безопасность, интеграция информационных систем, инжиниринг и автоматизация и др. Компания на рынке с 2022 года.
Ferrum IT Group и организации, системы, технологии, персоны:
|ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
|Альфа-Банк 1769 1
|Маковский Максим 14 3
|Стрельников Антон 3 2
|Машнин Сергей 1 1
|Козлов Денис 9 1
|Шарафатдинов Ален 5 1
|Вишневецкая Кристина 2 1
|Московкин Сергей 1 1
|Парипа Дмитрий 1 1
|Тятюшев Максим 97 1
|Розов Григорий 3 1
|9to5Google 48 1
|9to5Mac 70 1
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