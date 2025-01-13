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Ferrum IT Group Феррум АйТи Групп

Ferrum IT Group - Феррум АйТи Групп

FERRUM IT Group – российский системный интегратор полного цикла и поставщик ИТ-услуг. Ferrum предлагает спектр ИТ-технологий, услуг по экспертизе и отраслевых решений для создания и развития конкурентных преимуществ заказчиков. Ключевые компетенции компании – инженерная инфраструктура, вычислительная инфраструктура, информационная безопасность, интеграция информационных систем, инжиниринг и автоматизация и др. Компания на рынке с 2022 года.


13.01.2025 Ferrum IT Group вступил в партнерскую программу «СберТеха» 1
28.11.2024 Ferrum IT Group и iRU оборудовали серверами 1 500 магазинов для одной из крупнейших торговых сетей 1
30.09.2024 10 простых шагов: как бизнесу перейти с Windows на Linux, включая почту, ВКС и офисные программы 1
26.08.2024 Интегратор Ferrum IT Group объединил 10 российских ИT-решений в единый ПАК 1
30.07.2024 Ferrum IT Group и Ippon внедрили систему бесперебойного питания для одного из крупнейших маркетплейсов России 1
25.06.2024 Ferrum IT Group получил статус партнера Yadro 1
03.04.2024 Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании 1
11.03.2024 Ferrum IT Group – новый игрок на рынке системной интеграции 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Ferrum IT Group и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 2
Microsoft Corporation 24624 2
TrueConf - ТруКонф 397 2
Крок - Croc 1777 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Merlion - Мерлион 793 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
Ростелеком 9700 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Diasoft - Диасофт 870 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Merlion Бюрократ 44 1
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 88 1
Парадигма 151 1
Ippon - Иппон Текнолоджи 29 1
8213 1
Merlion iRU - Деловой офис 301 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Альфа-Банк 1769 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6083 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
Нагрузочное тестирование - Load testing 525 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
Оцифровка - Digitization 4540 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 958 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 133 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 134 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Контроль исполнения - Execution control 875 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 2
Microsoft Windows 15656 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Ростех - РТ-Иридиум - DeepMail 11 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T 36 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
Linux OS 9936 1
Microsoft Exchange 1714 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации 41 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Ippon Back Power Pro - Ippon Back Basic - Ippon Back Office - Ippon Back Verso - серия ИБП 6 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Kintsugi 13 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
9-мм пистолет Макарова 6 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 59 1
Маковский Максим 14 3
Стрельников Антон 3 2
Машнин Сергей 1 1
Козлов Денис 9 1
Шарафатдинов Ален 5 1
Вишневецкая Кристина 2 1
Московкин Сергей 1 1
Парипа Дмитрий 1 1
Тятюшев Максим 97 1
Розов Григорий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Аудит - аудиторский услуги 2657 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 2
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
trusted advisor - концепция "доверенный советчик" 5 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 608 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
9to5Google 48 1
9to5Mac 70 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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