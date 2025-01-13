Ferrum IT Group - Феррум АйТи Групп

FERRUM IT Group – российский системный интегратор полного цикла и поставщик ИТ-услуг. Ferrum предлагает спектр ИТ-технологий, услуг по экспертизе и отраслевых решений для создания и развития конкурентных преимуществ заказчиков. Ключевые компетенции компании – инженерная инфраструктура, вычислительная инфраструктура, информационная безопасность, интеграция информационных систем, инжиниринг и автоматизация и др. Компания на рынке с 2022 года.