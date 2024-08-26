Интегратор Ferrum IT Group объединил 10 российских ИT-решений в единый ПАК

Интегратор Ferrum IT Group совместно с российскими производителями создал новый гиперконвергентный программно-аппаратный комплекс, нацеленный на создание безопасной рабочей среды. В состав решения вошли продукты: Nerpa, ПК СВ «Брест», система виртуализации «Иридиум», Termidesk VDI, служба каталогов ALD Pro, ОС AstraLinux, DeepMail, eXpress, TrueConf, «Р-7 Офис». Об этом CNews сообщили представители Ferrum IT Group.

Особенностью нового комплексного решения является возможность бесшовного перехода с Windows на ОС AstraLinux с последующим переносом пользовательских данных почтовых клиентов, ВКС и мессенджеров.

Ключевые преимущества решения: все продукты российских производителей протестированы на совместимость; переезд на новую платформу без потерь данных; замена ПО без потерь данных; миграция без остановки бизнес-процессов; пилотный запуск проекта осуществляется в течение 1-2 дней.

В состав стенда вошло серверное, сетевое оборудование и СХД. На данном оборудовании создано 2 различные среды виртуализации – ПК СВ «Брест» и «Иридиум». На платформе ПК СВ «Брест» функционирует среда доставки пользовательских десктопов, а также приложения DeepMail, TrueConf, eXpress, «Р-7 Офис». Все это реализовано в рамках единого пользовательского пространства, построенного на базе связки ALD Pro и Microsoft.

Новый продукт поможет осуществить гибкое импортозамещение тем организациям, которые обязаны сделать это в силу законодательных требований, в том числе организации госсектора и телекома, банкам. А также всем бизнес-заказчикам, которые не хотят сталкиваться с проблемой лицензирования зарубежного ПО.

Благодаря новому ПАК бизнес экономит финансовые ресурсы и, избегая крупных затрат, сможет оценить различные решения и выбрать наиболее удобное для конечных пользователей. Таким образом обеспечивается не только безопасность предприятия, но и создается максимально комфортная рабочая среда, закрывающая все привычные ожидания в результативности ПО и максимальный функционал.

В решении уже заложены пользовательские сценарии, а сервис интегратора включает обучение по продукту ещё на этапе внедрения, что позволяет быстро все запустить, закрыв требование регулятора и начать пользоваться основным функционалом. Все последующее обучение сотрудников тонкостям использования можно проводить планомерно на основе поставляемых вместе с решением методических материалов.

Дмитрий Парипа, системный архитектор Ferrum IT Group: «Интегратор Ferrum IT Group плотно сотрудничает с производителями, которые учитывая пожелания нашей команды изучают особенности совместимости, выпускают патчи и новые версии, дорабатывают код. Созданный нами ПАК открывает заказчикам свободу выбора ИT-решений, которые войдут в программно-аппаратный комплекс. У сотрудников предприятий могут быть свои привычки и предпочтения и наш ПАК дает большую гибкость в выборе решений. При формировании решения мы всегда смотрим на продукт с точки зрения конечного заказчика, поэтому способны непредвзято оценивать особенности каждого продукта в составе ПАК, обеспечивая конечному пользователю максимальный результат».