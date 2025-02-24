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Merlion Бюрократ
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 46, упоминаний - 52
Merlion Бюрократ и организации, системы, технологии, персоны:
|Виноградов Дмитрий 74 7
|Андреев Валерий 25 3
|Расколов Сергей 43 3
|Ачкасов Евгений 45 2
|Котов Иван 12 2
|Лозовский Александр 10 2
|Славинский Михаил 13 2
|Абрамов Алексей 54 2
|Левин Борис 57 1
|Сазонов Александр 13 1
|Поликарпов Иван 8 1
|Горянский Павел 31 1
|Симоненко Вячеслав 44 1
|Карчев Олег 37 1
|Мангутов Владислав 34 1
|Королев Игорь 65 1
|Островский Владимир 25 1
|Орлов Сергей 29 1
|Козлов Денис 12 1
|Зезюлинский Николай 23 1
|Пантелеев Антон 26 1
|Луканин Виктор 17 1
|Шеховцова Ирина 10 1
|Лукьянов Антон 5 1
|Аверьянов Андрей 3 1
|Толкачев Сергей 1 1
|Доронин Вадим 1 1
|Kaczyna Gabriele - Качина Габриэла 1 1
|Ahmadinejad Nima - Ахмадинеджад Нима 1 1
|Фоменко Олег 23 1
|Жажков Александр 2 1
|Заходнов Евгений 1 1
|Машнин Сергей 1 1
|Стрельников Антон 3 1
|Cortez Elias - Кортез Элиас 1 1
|Davis Gray - Девис Грей 6 1
|Левин Леонид 134 1
|Хасис Лев 105 1
|Дегтев Геннадий 271 1
|Голодец Ольга 23 1
|Forbes - Форбс 1002 4
|FT - Financial Times 1296 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.