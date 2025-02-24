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Merlion Бюрократ

Merlion Бюрократ

СОБЫТИЯ

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24.02.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж товаров российских брендов бытовой техники и электроники до 164% на рынке России в 2024 году 1
03.04.2024 Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании 1
20.03.2024 Директором дивизиона СТМ Группы компаний Merlion назначен Евгений Заходнов 1
02.11.2022 «Ситилинк» смещает фокус своей стратегии на онлайн и собственные торговые марки 1
11.09.2022 Лучшие компьютерные кресла до 30 000 рублей: выбор ZOOM 1
10.08.2022 Александр Лозовский стал директором по закупкам «Ситилинка» 1
13.04.2022 Merlion – официальный дистрибьютор Utinet 2
31.03.2022 Модельный ряд офисной периферии от Acer пополнился сразу одиннадцатью новыми решениями 2
23.03.2022 ОЭЗ «Технополис Москва» обеспечит регионы интерактивным оборудованием отечественного производства 2
17.03.2022 Merlion запустил новый сайт об импортозамещении в ИТ 2
21.12.2021 HTC Wildfire E2 Plus: смартфоны с экраном с защитой от подглядывания 1
20.08.2021 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: спрос на игровые ноутбуки вырос на 27% за последний год 1
05.03.2021 Выручка Merlion по итогам 2020 года впервые превысила 400 млрд рублей 2
24.12.2020 Merlion станет предустанавливать приложения Сбербанка в свои ПК и гаджеты 1
11.02.2019 Знаменитая компания iRU начала выпускать «умные» камеры Panasonic 1
12.12.2018 Merlion запускает онлайн-магазин Buroshop.ru для корпоративных клиентов 2
29.11.2018 В России впервые за много лет будут продавать мобильники Panasonic. Пока очень дешевые 1
29.05.2018 Крупнейший российский дистрибьютор электроники Merlion начал торговать кофе 1
05.07.2017 Dassault Systèmes и TOPS Consulting будут развивать российский рынок инновационных решений для промышленности 1
23.12.2016 Merlion сменил гендиректора из-за «развития бизнеса» 1
24.07.2014 Информатизация медицины: за чем дело стало? 1
14.07.2014 Merlion поглотил дистрибутора кабелей для ЦОДов 1
26.05.2014 В «Бюрократе» внедрена система Ortems для оптимизации производства 1
01.10.2013 Merlion поглотил крупного дистрибутора Canon и Epson 1
02.08.2013 Merlion поглотил одного из крупнейших дистрибуторов офисных товаров 1
02.08.2013 Merlion и «Бюрократ» договорились о слиянии 1
15.02.2013 Harman обрадовал российскую розницу переходом на прямые продажи 1
14.06.2012 Китайский производитель печатающей техники Seine Technology пришел в Россию 1
20.01.2012 СЭД «ИВК Бюрократ» теперь поддерживает электронную подпись 1
19.12.2011 Система защищенного электронного документооборота «ИВК Бюрократ» теперь поддерживает все аспекты управленческой деятельности 1
02.08.2010 ИВК «научила» iPhone работать с СЭД «ИВК Бюрократ» 1
30.06.2010 ИВК создала комплексную систему защищенного электронного документооборота «ИВК Бюрократ» 1
08.08.2008 iriver выходит на новый этап развития бизнеса в России 1
26.06.2008 Verbatim вернулся в Россию 1
19.03.2008 10 апреля откроется HDI Show 2008 1
28.02.2008 Ultra отдаст акции и недвижимость за долги 1
10.09.2007 iriver U20 и X20 — лучшие флэш-плееры для видео 1
11.10.2006 "Бюрократ" оптимизировал ассортиментную политику 1
27.03.2006 iRU движется по спирали 1

Публикаций - 46, упоминаний - 52

Merlion Бюрократ и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 23
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 14
Merlion iRU - Деловой офис 352 13
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 11
Merlion - Сеть компьютерных клиник 44 9
Samsung Electronics 11065 5
AnalyticsHub - Analytics Hub - АналитиксХаб 16 5
ОТР ГК - ЭнергоТех - High Energy 26 5
Merlion Engineering 11 4
iRiver 182 4
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 128 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 4
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 4
ОТР ГК - ОТР 2000 227 4
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 3
Defender 159 3
Western Digital Corporation - WDC 589 3
Apple Inc 13156 3
HP Inc. 5883 3
Kingston Technology 218 3
Acer Group - Acer Inc 2776 3
Sony 6739 3
SVEN - Oy Sven Scandinavia Ltd - SVEN Audio 49 2
JVC Kenwood 422 2
Ortems 17 2
Merlion - Verysell Distribution - Вериселл Дистрибуция 96 2
Mirex - Мирекс - УЭЗ - Уральский электронный завод 18 2
KYE Systems - Kung Ying Enterprises 4 2
Microsoft Corporation 25775 2
Oracle Corporation 7074 2
Canon 1439 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 2
Seiko Epson Corporation 908 2
Transcend Information 82 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 1
Samsung Group - Samsung Corporation 85 1
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 44 1
Hanwha Techwin - Samsung Techwin - Hanwha Vision 36 1
VAIO 475 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 164 1
Белый Ветер 365 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 1
Groupe SEB - Tefal 108 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 1
Nescafé 6 1
Raimbek Bottlers 5 1
Квинта 7 1
Сеспель 2 1
Теплант - Teplant 2 1
Нордпласт 1 1
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии - Петрозаводскмаш - Тяжбуммаш 10 1
ТФП - Тверская фабрика печати 2 1
Эликор 2 1
Bork - Борк-Ритейл 45 1
eBay Inc 1640 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Альфа-Банк 1979 1
Tesla Motors 461 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 1
Евросеть 1421 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 16
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 15
Аксессуары 4282 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 6
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 6
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 318 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Middleware - AIM - Application Infrastructure and Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 195 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 4
Наушники - Headphones 4479 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 4
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 3
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 785 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 3
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 3
Моноблок - Monoblock PC 1115 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 2
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 455 2
Merlion - MerliOnCloud 41 5
ИВК БюрократЪ СЭД 13 4
ИВК Юпитер Крипто 32 4
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 3
A4tech Bloody - игровая периферия 81 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Google Android 15244 2
Apple iOS 8583 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Panasonic KX IP-АТС UC-платформа - Panasonic SIP-телефоны 108 2
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 89 1
Сбер - СберПрайм 68 1
Mozilla Gecko - браузерный движок 68 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 116 1
VK - Mail.ru - Одноклассники - OK Live 16 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 1
Logitech G - Logitech G PRO X - Logitech Gaming - Logitech G Gamepad 46 1
Acer OKW - Acer OKR - серия клавиатур 7 1
Минцифры РФ AppList 3 1
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 1
Apple iPod nano 215 1
SmartNLP - платформа процессинга естественного языка 4 1
Weissgauff - Вайссгауфф Рус - Гауф Рус 20 1
Бизнес Навигатор - Monitor CRM 25 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 193 1
НП ПСС - Развитие российских светодиодных технологий - Технологическая платформа 6 1
Merlion iRU Ergo - Merlion iRU Brava - Merlion iRU City - Merlion iRU Corp - настольный ПК 21 1
iRiver E 9 1
iRiver Clix - iRiver U 28 1
Defender CT 1 1
Sony CLIE - creativity, lifestyle, innovation, emotion - communication, link, information and entertainment 54 1
Bosch Tassimo - Bosch TIS - Bosch TАS - Bosch CTL - Bosch VeroSelection - Bosch Private collection - Bosch TKA - Bosch TCA - Bosch Solitaire - кофеварки - кофемашина 22 1
ИВК InEx 3 1
Samsung Pleomax 3 1
Merlion - Citilink - SunWind 14 1
Dassault Systemes - Delmia 31 1
Merlion iRU Stilo - Merlion iRU Tactio - Merlion iRU Planio - Merlion iRU Novia - Merlion iRU Intro - Merlion iRU Ultralight - Merlion iRU Ultraslim - Merlion iRU Patriot - серия ноутбуков 67 1
Apple iPad 4012 1
Виноградов Дмитрий 74 7
Андреев Валерий 25 3
Расколов Сергей 43 3
Ачкасов Евгений 45 2
Котов Иван 12 2
Лозовский Александр 10 2
Славинский Михаил 13 2
Абрамов Алексей 54 2
Левин Борис 57 1
Сазонов Александр 13 1
Поликарпов Иван 8 1
Горянский Павел 31 1
Симоненко Вячеслав 44 1
Карчев Олег 37 1
Мангутов Владислав 34 1
Королев Игорь 65 1
Островский Владимир 25 1
Орлов Сергей 29 1
Козлов Денис 12 1
Зезюлинский Николай 23 1
Пантелеев Антон 26 1
Луканин Виктор 17 1
Шеховцова Ирина 10 1
Лукьянов Антон 5 1
Аверьянов Андрей 3 1
Толкачев Сергей 1 1
Доронин Вадим 1 1
Kaczyna Gabriele - Качина Габриэла 1 1
Ahmadinejad Nima - Ахмадинеджад Нима 1 1
Фоменко Олег 23 1
Жажков Александр 2 1
Заходнов Евгений 1 1
Машнин Сергей 1 1
Стрельников Антон 3 1
Cortez Elias - Кортез Элиас 1 1
Davis Gray - Девис Грей 6 1
Левин Леонид 134 1
Хасис Лев 105 1
Дегтев Геннадий 271 1
Голодец Ольга 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 7
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 7
Россия - СФО - Новосибирск 4876 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 5
Южная Корея - Республика 7052 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Европа 24964 3
Япония 13807 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 262 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 1
Донбасс 68 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Индия - Bharat 5870 1
Европа Восточная 3138 1
Америка - Американский регион 2206 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
США - Калифорния 4829 1
Нидерланды 3746 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
Иран - Исламская Республика Иран 1155 1
Чехия - Прага 207 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 129 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 15
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 13
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
Торговля розничная - Дискаунтер (магазин) - Аутлет - Outlet center - Дрогери - die Drogerie - магазин-дискаунтер в формате самообслуживания 119 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Ergonomics - Эргономика 1755 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 3
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
VAD - Value Added Distribution 141 3
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 2
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