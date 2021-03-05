Выручка Merlion по итогам 2020 года впервые превысила 400 млрд рублей

Merlion подвела итоги 2020 г., которые показали позитивные результаты по всем ключевым направлениям бизнеса. Так, совокупная выручка компании выросла на 34% и составила 415 млрд руб. (по сравнению с 309,4 млрд руб. в 2019 календарном году). Количество товарных позиций в дистрибьюторском портфеле превысило 215 тыс. Общая численность сотрудников достигла 14,8 тыс. человек.

Доли дивизионов в совокупной выручке распределились следующим образом: дивизион ШПД (широкопрофильная дистрибуция) – 40,5%, «Ситилинк» – 33,4%, дивизион VAD – 25,2% (в него входят проектная дистрибуция ИТ-решений и различные бизнес-направления Merlion в сфере ИТ-услуг). Наибольший рост показал «Ситилинк» - 46,2%. Далее идут ШПД (33,2%) и VAD (22,7%). В структуре дистрибуции произошли изменения – весной 2020 г. был сформирован новый дивизион СТМ (собственные торговые марки) на базе дивизиона БТиЭ (бытовая техника и электроника). Теперь вся дистрибуция бытовой техники и потребительской электроники входит в дивизион ШПД, а дивизион СТМ отвечает за развитие собственных торговых марок, брендов с эксклюзивными дистрибьюторскими договорами, а также брендов канцелярской продукции.

Бизнес-проекты и дочерние компании также демонстрируют положительные результаты работы. Сеть магазинов электроники и бытовой техники «Ситилинк» расширила продуктовый портфель, преодолев отметку в 1 тыс. мировых брендов и 90 тыс. наименований товаров на сайте компании, активная работа над региональной экспансией дала возможность развить офлайн-представленность сети до более 800 магазинов и пунктов выдачи заказов по всей России. Производитель компьютерной техники компания iRU выпустила за год свыше 200 тыс. единиц продукции (ПК, серверы, ноутбуки), продолжая придерживаться фокуса на импортозамещение, стала одним из учредителей созданного в России консорциума производителей вычислительной техники. Merlioncloud начал сотрудничать с ритейлерами и сделал доступным свой каталог всем партнерам Merlion на b2b-портале. Франчайзинговая сеть магазинов электроники «Позитроника» увеличила количество офлайновых точек на 94 (полноформатных магазинов и пунктов выдачи) их общее количество достигло 264. «Бюрократ» стал первой российской компанией-производителем офисной мебели и канцелярских товаров, которая вышла на рынок Германии – продукция этой торговой марки представлена на крупных маркетплейсах, работающих в этом регионе, включая Amazon и eBay. Интернет-магазин для юридических лиц Buroshop.ru вышел в регионы и показал рост оборота год к году в три раза.

Дмитрий Виноградов, генеральный директор Merlion, сказал: «Мы смогли добиться отличных показателей роста бизнеса в первую очередь благодаря нашей команде, каждый сотрудник проявил себя наилучшим образом в этом году. Также стоит отметить такие факторы, как быстрый переход на формат гибридного офиса и ряд стратегических соглашений с крупнейшими партнерами. Мы также гордимся многолетним успешным сотрудничеством со многими мировыми вендорами. Наши совместные действия помогли избежать ощутимого дефицита по многим товарным категориям компьютерной техники и потребительской электроники в прошлом году».