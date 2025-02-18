Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168972
ИКТ 13181
Организации 10320
Ведомства 1446
Ассоциации 973
Технологии 3389
Системы 25128
Персоны 72122
География 2748
Статьи 1508
Пресса 1183
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2574
Мероприятия 842

Лозовский Александр



18.02.2025 «Ситилинк» – официальный партнер Virtus.pro 1
16.08.2024 «Ситилинк» заморозил цены на товары для школы, бытовую технику и электронику 1
21.06.2024 «Ситилинк» открывает первый магазин с витринами 1
31.03.2023 Директором единого департамента закупок Merlion и «Ситилинк» назначен Олег Фоменко 1
02.11.2022 «Ситилинк» в один день сменил гендиректора и стратегию 2
02.11.2022 «Ситилинк» смещает фокус своей стратегии на онлайн и собственные торговые марки 2
10.08.2022 Александр Лозовский стал директором по закупкам «Ситилинка» 1
01.11.2018 «Ситилинк» объявил о реорганизации региональной структуры 1
29.12.2017 «Ситилинк» завершила год охватом последнего города-миллионника 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Лозовский Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 607 8
Merlion - Мерлион 810 4
Merlion Бюрократ 44 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 127 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12087 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24262 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10269 1
Управляемость - Manageability 1738 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1016 1
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 405 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12227 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3029 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7111 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11195 1
Аксессуары 3898 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 779 1
Освещение - яркость источника света 682 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14437 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1182 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1712 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5911 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7133 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12580 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30923 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1068 1
Славинский Михаил 13 5
Виноградов Дмитрий 74 2
Фоменко Олег 19 1
Панин Андрей 1 1
Федоров Алексей 118 1
Баранова Ирина 10 1
Пчельников Олег 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43372 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2758 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17470 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2981 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1015 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1486 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1120 1
Россия - СФО - Омская область 677 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 381 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 128 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 240 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13338 1
Кипр - Республика 556 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24229 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5554 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29266 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51346 2
Торговля розничная - Дискаунтер (магазин) - Аутлет - Outlet center 76 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 473 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14451 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3559 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1448 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 239 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4682 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3664 1
Сантехника - Plumbing - Санитарная техника - Sanitary equipment 55 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 118 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 34 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341496, в очереди разбора - 767410.
Создано именных указателей - 168972.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще