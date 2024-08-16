«Ситилинк» заморозил цены на товары для школы, бытовую технику и электронику

Онлайн-ритейлер «Ситилинк», как и в 2023 г., поддержал предложение ФАС России и снизил цены на 160 позиций из 60 категорий из своего ассортимента. В список вошли канцелярские принадлежности, офисная мебель, техника и электроника. Например, средняя стоимость принтеров и МФУ снижена до 27%, планшетных компьютеров – до 20%, ноутбуков – до 19%, компьютерных столов – до 24%, офисных полок – до 49%, художественных красок – до 41%, тетрадей и блокнотов – до 35%, ручек – до 15%, офисных кресел – до 23%. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

«Как крупный игрок на рынке и эксперт в технике, мы понимаем, насколько важно повышать доступность электронных устройств для образовательного процесса. Именно поэтому мы приняли решение о снижении цен на ряд товаров по предложению Федеральной антимонопольной службы. Мы стремимся обеспечить равные возможности для всех учащихся и надеемся, что это поможет им в учебе», – сказал Александр Лозовский, генеральный менеджер компании «Ситилинк».

«Как социально ответственная компания «Ситилинк» учитывает интересы покупателей и регулярно проводит сезонные распродажи и акции со скидками, кэшбеками, подарками. Так, до 22 августа доступны скидки до 50% на товары для учебы, работы и развлечений. До середины октября проходит акция с бесплатной сборкой ПК, а до конца декабря можно обновить ноутбук, планшет или ПК с выгодой до 15%. Ассортимент товаров в Ситилинке будет поддерживаться в максимальном соответствии покупательскому спросу, ценовая политика остается прежней – с предельной честностью к покупателям», – сказал Николай Пулич, директор департамента закупок «Ситилинк» и Merlion.

С полным списком товаров, участвующих в программе, можно ознакомиться на официальном сайте онлайн-ритейлера.