Пулич Николай
Пулич Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Merlion - Мерлион 797 6
|Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 591 4
|Lenovo Group 2294 2
|ASUS - AsusTek Computer Inc 2052 2
|ZTE Corporation 747 2
|HTC Corporation 1499 2
|Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 2
|Xiaomi 1735 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8748 1
|Yandex - Яндекс 7351 1
|Apple Inc 12106 1
|Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 148 1
|Zorgtech 4 1
|Meizu Technology - DreamSmart Group 163 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336481, в очереди разбора - 772279.
Создано именных указателей - 166678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.