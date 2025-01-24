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Пулич Николай



24.01.2025 Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с производителем компьютерного оборудования под брендом PCCooler 1
16.10.2024 Merlion – эксклюзивный дистрибьютор смартфонов Meizu в России 1
13.09.2024 Компания Merlion стала дистрибьютором Zorgtech 1
16.08.2024 «Ситилинк» заморозил цены на товары для школы, бытовую технику и электронику 1
24.05.2024 Hisense и Merlion объявили о доступности новых моделей коммерческих дисплеев в России 1
03.04.2024 На Ozon и «Яндекс Маркет» покупателям придется платить дополнительные 15% за любимую технику. Способы оплаты до жути неудобные 1
05.03.2024 Директором департамента закупок ШПД группы компаний Merlion назначен Николай Пулич 1
23.06.2016 «Связной»: смартфоны Xiaomi предзаказывают больше других А-брендов 1
28.03.2016 Доля китайских смартфонов в России достигла исторического максимума 1
28.03.2016 «Связной»: Доля китайских смартфонов в России достигла исторического максимума 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Пулич Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Мерлион 797 6
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 591 4
Lenovo Group 2294 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2052 2
ZTE Corporation 747 2
HTC Corporation 1499 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 2
Xiaomi 1735 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8748 1
Yandex - Яндекс 7351 1
Apple Inc 12106 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 148 1
Zorgtech 4 1
Meizu Technology - DreamSmart Group 163 1
Связной ГК 1369 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Почта России ПАО 2113 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1332 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2349 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 648 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24157 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12026 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9285 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4406 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9372 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12191 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2367 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4486 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9607 1
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение 169 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5034 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3464 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1030 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6048 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2190 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5317 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12489 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7998 1
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 295 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 365 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2237 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21147 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14391 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1176 1
Оповещение и уведомление - Notification 4617 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13402 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1704 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5896 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 550 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт 476 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 777 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3013 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25363 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5039 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 259 2
Huawei P20 - Серия смартфонов 134 2
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Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 42 1
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Яндекс.Маркет 938 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 931 1
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Россия - УФО - Екатеринбург 3944 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2250 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43192 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17386 2
Россия - СФО - Новосибирск 4295 2
Южная Корея - Республика 6651 1
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3102 1
Китай - Тайвань 3986 1
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1955 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1498 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1477 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1540 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1140 1
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MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2255 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51053 2
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5524 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29055 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5419 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6128 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8395 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14334 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 983 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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