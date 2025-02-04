Merlion стала официальным дистрибьютором Tecno в России

Merlion сообщила о начале сотрудничества с производителем электроники Tecno. В рамках этого партнерства Merlion будет развивать продажи смартфонов, ноутбуков и умных устройств компании.

«Бренд Tecno присутствует на российском рынке с 2018 г. и уже зарекомендовал себя среди российских пользователей. Его продукция полностью соответствует нашим принципам качества поставляемой техники и требованиям российских пользователей. Мы уверены, что наше сотрудничество принесет пользу бренду с точки зрения популярности и востребованности и поможет укрепить рыночные позиции обеих компаний в данном сегменте», — отметил Николай Пулич, директор департамента закупок широкопрофильной дистрибуции компаний Merlion и «Ситилинк».

«В 2025 Tecno продолжает активно развиваться, расширяя сеть фирменных магазинов и сервисных центров по всей России. Merlion — ключевой дистрибьютор на российском рынке. Уверены, это сотрудничество позволит усилить позиции обеих компаний. Что немаловажно, Merlion — лидер в B2B сегменте, что дает возможность Tecno развивать корпоративные продажи», — сказал Виктор Колесниченко, коммерческий директор Tecno.