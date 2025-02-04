Колесниченко Виктор
Колесниченко Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|Связной ГК 1371 1
|Manchester City F.C. - английский футбольный клуб 14 1
|Форвард лизинг - Forward Leasing 13 1
|Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2749 1
|Сурков Александр 16 1
|Пулич Николай 11 1
|Бурмистров Михаил 30 1
|Evans Chris - Эванс Крис 8 1
|Блохин Николай 2 1
|Гуров Алексей 11 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144733 5
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17070 3
|Азия - Азиатский регион 5543 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52162 1
|Южная Корея - Республика 6655 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1874 1
|Forbes - Форбс 823 1
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