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Колесниченко Виктор



04.02.2025 Merlion стала официальным дистрибьютором Tecno в России 1
05.10.2023 В России открывает сеть магазинов лютый конкурент Xiaomi, блокирующий смартфоны россиян 2
14.08.2023 В России резко подорожали смартфоны. Цены взлетели более чем на 30%, и это лишь начало 1
10.04.2023 Tecno запускает программу Tecno Upgrade 1
01.10.2021 Counterpoint Research: кнопочные телефоны itel заняли 26% доли рынка 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Колесниченко Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

Transsion Holdings - Tecno Mobile 225 5
Infinix Mobile - Infinix Mobility 145 3
Apple Inc 12115 2
Xiaomi 1739 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 396 2
Samsung Electronics 10272 2
Transsion Holdings 62 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 596 1
Merlion - Мерлион 805 1
BBK OnePlus 216 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 1
BBK OPPO Electronics 384 1
BBK Electronics Corp 313 1
LeEco - LeTV 61 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 1
LeEco Russia and Eastern Europe - LeRee 26 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 188 1
itel 31 1
Связной ГК 1371 1
Manchester City F.C. - английский футбольный клуб 14 1
Форвард лизинг - Forward Leasing 13 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2749 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24200 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14410 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66297 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8577 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27894 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24508 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13825 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19434 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7601 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4492 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11977 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5058 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7110 1
Кнопочное управление 556 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13513 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7602 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4873 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2084 1
AIoT - AI + IoT - искусственный интеллект и интернет вещей 44 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 777 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4415 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 431 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Transsion Holdings - Tecno Phantom - серия смартфонов 19 1
Transsion Holdings - Tecno Camon - серия смартфонов 43 1
Transsion Holdings - Tecno POVA - серия смартфонов 21 1
Transsion Holdings - Tecno Megabook 17 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7093 1
Сурков Александр 16 1
Пулич Николай 11 1
Бурмистров Михаил 30 1
Evans Chris - Эванс Крис 8 1
Блохин Николай 2 1
Гуров Алексей 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 144733 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17070 3
Азия - Азиатский регион 5543 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52162 1
Южная Корея - Республика 6655 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6960 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24158 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14382 2
Импортозамещение - параллельный импорт 486 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2258 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51180 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9967 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16333 1
Спорт - Футбол 647 1
Паспорт - Паспортные данные 2516 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1874 1
Forbes - Форбс 823 1
INFOLine-Аналитика 55 1
Counterpoint Research 89 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338507, в очереди разбора - 770557.
Создано именных указателей - 167720.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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