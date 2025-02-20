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Transsion Holdings Tecno Megabook



20.02.2025 Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM 2
20.09.2024 Tecno представил новый MegaBook T1 с диагональю 14 дюймов на процессоре AMD Ryzen 6
18.09.2024 Обзор ноутбука TECNO MEGABOOK K16S AMD: заметный игрок в доступном сегменте 2
03.09.2024 Как выбрать смартфон и ноутбук для учебы в 2024 году: лучшие устройства от TECNO 2
24.08.2024 Лучшие доступные ноутбуки для учебы: выбор ZOOM 2
16.08.2024 Tecno Megabook T16 2024: идеальный партнер для работы и развлечений 4
07.08.2024 Tecno представляет новый ноутбук Megabook K16S с процессором AMD 5
14.02.2024 TECNO представляет новую серию ноутбуков MEGABOOK K 4
24.01.2024 Линейка ноутбуков Tecno Megabook T1: теперь в новых конфигурациях 3
17.08.2023 Megabook S1 — новая флагманская линейка ноутбуков Tecno 5
10.04.2023 Tecno запускает программу Tecno Upgrade 1
26.01.2023 Обзор ноутбука MEGABOOK T1: дебют бренда TECNO 2
19.12.2022 Tecno анонсировал старт продаж флагманского смартфона Phantom X2, Ноутбука Megabook T1 и наушников Sonic 1 4
07.12.2022 Tecno представила флагманскую серию премиальных смартфонов и свои первые ноутбуки. Фото 5
20.09.2022 Опасный конкурент Xiaomi начал продавать в России супердешевый смартфон с аккумулятором космической емкости 1
02.09.2022 Tecno презентовал первый ноутбук Megabook T1 на IFA 2022 3
02.09.2022 Конкурент Xiaomi выпустил свой первый ноутбук. Россиянам он достанется раньше всех 2
05.11.2004 MSI представила ноутбук со сменными панелями 1

Публикаций - 18, упоминаний - 54

Transsion Holdings и организации, системы, технологии, персоны:

Transsion Holdings - Tecno Mobile 227 16
AMD - Advanced Micro Devices 4247 8
Intel Corporation 12218 6
Transsion Holdings 62 5
Samsung Electronics 10286 2
Apple Inc 12146 2
Xiaomi 1749 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 403 2
TÜV 58 2
Transsion Holdings - Tecno Audio Lab 2 2
Huawei 3950 1
Microsoft Corporation 24667 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 608 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 609 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 74 1
Орбита 292 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 182 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1356 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2385 2
Форвард лизинг - Forward Leasing 13 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14444 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24273 16
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20875 14
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9665 14
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9363 13
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3231 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13697 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6067 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8613 9
DTS HD - DTS-HD MA - DTS-HD Master Audio - DTS++ - DTS-HD High Resolution Audio - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 400 8
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2144 8
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2356 8
USB Type-C - USB-C - USB 3 1924 7
Наушники - Headphones 4030 7
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2809 7
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2489 7
Микрофон - Microphone 2515 7
TÜV Rheinland Eye Comfort - сертификат 38 7
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1047 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25507 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7629 6
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2590 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6065 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6055 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24266 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3839 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50955 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12525 5
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 593 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10016 5
DDR - Double data rate 2740 4
USB Type-A - USB-A 522 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3649 4
AIoT - AI + IoT - искусственный интеллект и интернет вещей 45 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4896 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7325 4
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1021 4
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 779 4
Соотношение сторон экрана - Отношение ширины кадра к высоте - Форматное соотношение - aspect ratio - Размеры экрана 652 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12570 4
Transsion Holdings - Tecno VOC 8 8
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 498 7
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1343 4
Microsoft Windows 11 551 3
Transsion Holdings - Tecno POVA - серия смартфонов 21 3
Transsion Holdings - Tecno Camon - серия смартфонов 43 3
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 628 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1797 3
Linux OS 10017 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1298 2
MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 348 2
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 359 2
MediaTek Dimensity - серия мобильных платформ для смартфонов 121 2
Microsoft Windows 15722 2
Transsion Holdings - Tecno Phantom - серия смартфонов 19 2
Huawei DC Dimming 24 2
Intel Turbo Boost Technology 210 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 468 2
MediaTek Imagiq - Image Signal Processor, ISP 8 2
Intel Core - Семейство процессоров 1206 2
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 143 2
Google Android 14060 1
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 114 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 437 1
Intel Tiger Lake 63 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 367 1
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 154 1
Google Android 12 - Android Snow Cone 116 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 793 1
Apple iPhone 14 132 1
BBK Realme X и XT - Серия смартфонов 28 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 722 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 1
Google YouTube - Видеохостинг 2760 1
Microsoft Linux SONiC - Microsoft Software for Open Networking in the Cloud 106 1
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 184 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 582 1
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 1
AMD Mobility Radeon 232 1
Honor MagicBook - серия ноутбуков 69 1
Колесниченко Виктор 5 1
Гуров Алексей 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 145338 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17127 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5194 2
Индийский океан 158 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4977 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24240 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1376 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29290 2
Галлий - Gallium - химический элемент 316 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4908 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4020 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3665 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 508 1
Паспорт - Паспортные данные 2525 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6991 1
Литий - Lithium - химический элемент 544 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13633 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 230 1
Blacklist - Чёрный список 623 1
Ergonomics - Эргономика 1601 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 603 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 730 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2671 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 556 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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