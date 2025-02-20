Transsion Holdings Tecno Megabook
Transsion Holdings и организации, системы, технологии, персоны:
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1356 3
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2385 2
|Форвард лизинг - Forward Leasing 13 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145338 9
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17127 2
|Солнце - звезда Солнечной системы 5194 2
|Индийский океан 158 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341755, в очереди разбора - 767154.
Создано именных указателей - 169070.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.