Опасный конкурент Xiaomi начал продавать в России супердешевый смартфон с аккумулятором космической емкости

Под брендом Tecno, в августе 2022 г. занявшем свыше 7% российского мобильного рынка, вышел смартфон Pova Neo 2. Это недорогой мобильник стоимостью от 12 тыс. руб. с батареей на 7000 мАч. Быстрый рост популярности Tecno делает его серьезным соперником Xiaomi – одним из самых популярных брендов смартфонов в России и в мире.

Внушительный аккумулятор по минимальной цене

Компания Tecno сообщила CNews о пополнении своего российского модельного ряда смартфонов моделью Pova Neo 2. Главные отличительные черты моноблокам – это низкая цена и аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой ускоренной зарядки.

В России новый Pova Neo 2 представлен в трех оттенках корпуса – черном, серебристом и светло-синем. Комплектаций тоже три, из которых базовая поставляется с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти и оценивается в 12 тыс. руб.

Также доступная флагманская версия с 6/128 ГБ памяти по цене 14 тыс. руб. Стоимость промежуточной версии 4/128 ГБ к моменту выхода материала не раскрывалась. Редакция CNews обратилась с этим вопросом к представителям Tecno и ожидает ответа.

В Pova Neo 2 встроена функция виртуального наращивания оперативной памяти – до 6 ГБ в базовой версии и до 11 ГБ в топовой. Такое встречается, как правило, в более дорогих смартфонах.

Разработчики очень креативно подошли к решению вопроса дизайна тыльной панели

В российской рознице Pova Neo 2 появится 3 октября 2022 г.

Tecno – это китайский бренд, известный в России в первую очередь благодаря своим смартфонам, включая дизайнерские модели. Впрочем, до конца осени 2022 г. в России также появится и первый в истории компании ноутбук – Megabook T1.

Все имеющиеся расцветки смартфона

Tecno стремительно завоевывает мобильный рынок России – в августе 2022 г. она достигла 7,5% против 10,9% у Samsung и 9,7% у Apple. Эти две компании ушли из России еще весной 2022 г., так что теперь основные конкуренты Tecno – это китайские Xiaomi и Realme, не спешащие покидать российские просторы, в отличие от китайской же Huawei.

Экран и процессор

В смартфоне Pova Neo 2 за 12 тыс. руб. Tecno разместила экран с диагональю 6,82 дюйма на базе матрицы IPS. Его разрешение – 1640х720 пикселей (формат HD+), плюс в наличии повышенная до 90 Гц частота обновления.

Также, в отличие от большинства недорогих смартфонов, в Pova Neo 2 нет каплевидного выреза в экран под фотокамеру. Она вписана в небольших размеров круглое отверстие.

Внутри смартфона установлен процессор MediaTek Helio G85. По словам разработчиков, это игровой CPU начального уровня.

Экран Pova Neo 2 явно позаимствован более дорогих моделей

Helio G85 появился в апреле 2020 г. и с тех пор выпускается по 12-нанометровому техпроцессу. Это восьмиядерное решение, где два ядра – это Cortex A75 на 2 ГГц, а оставшиеся шесть – это Cortex A55 на 1,8 ГГц.

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В AnTuTu 9 процессор набирает около 239 тыс. баллов. В многоядерном режиме в GeekBench 5 он выдает примерно 1300 баллов, в одноядерном – немногим менее 400.

Батарея и фотокамеры

Производитель заявляет, что одного заряда аккумулятора в Pova Neo 2, с учетом его емкости в 7000 мАч, хватает на два дня работы при умеренном использовании. Сценарии работы со смартфоном у каждого пользователя свои, поэтому кому-то 7000 мАч «умеренного использования» может хватить на неделю, а кому-то – на несколько часов. По этой причине производитель привел более точный показатель автономности – 31 час в режиме разговора без подзарядки.

Смартфон поддерживает ускоренную зарядку мощностью 18 Вт по интерфейсу USB-C. Блок питания, в отличие от современных Apple iPhone 14, входит в комплект поставки.

Производитель заявляет более суток работы на одном заряде в режиме разговора

Параметры фотокамер смартфона в Tecno не раскрыли. Известны лишь разрешения фронтальной (8 МП) и одной из основных (16 МП) камер. Дополнительный сенсор на тыльной панели – это датчик глубины, разрешение которого не установлено.

Дополнительные функции

Новинка Tecno поставляется с двумя слотами под SIM-карты и поддержкой карт microSD объемом до 128 ГБ. Сканер отпечатков пальцев разработчики перенесли с тыльной панели в боковую кнопку включения.

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Pova Neo 2 поддерживает сети 4G и работает под управлением ОС Android 12 из коробки. Это одна из новейших версий Android – она вышла в 2021 г.