Создан первый в мире смартфон с космическими 20 ГБ оперативной памяти и невидимой фронтальной камерой. Цена, видео

ZTE выпустила смартфон Axon 30 5G, в котором можно добавлять до 8 ГБ оперативной памяти, «отбирая» этот объем у встроенного накопителя. Суммарный объем ОЗУ может достигать 20 ГБ. Других таких смартфонов на рынке нет. Axon 30 5G также стал одним из первых смартфонов со скрытой под экраном фронтальной камерой. Ее не видно ни под каким углом, а снимает она в разрешении 16 Мп.

Памяти больше, чем в компьютерах

Компания ZTE начала продажи уникального смартфона Axon 30 5G с 20 ГБ оперативной памяти. Как пишет портал GizmoChina, в этом аппарате установлен лишь 12-гигабайтный модуль RAM, а дополнительные 8 ГБ «конвертируются» из его флеш-памяти. В мире пока не существует ни одного другого смартфона с подобной технологией.

Axon 30 5G продается пока только в Китае по цене от 2198 юаней (24,9 тыс. руб.) за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти и до 3068 юаней (34,7 тыс. руб.) за 12/256 ГБ. Расширение ОЗУ за счет ROM возможно и в младшей версии – можно добавить все те же 8 ГБ за счет технологии Memory Fusion. Смартфон поступил в продажу 3 августа 2021 г., однако опцию Memory Fusion ZTE разблокировала лишь трое суток спустя. Купить мобильник можно пока только на территории Китая.

Из-за особенностей внешности Axon 30 5G можно считать не только флагманским, но и имиджевым смартфоном

Axon 30 5G имеет еще одну, пусть и не уникальную, но все еще очень редкую особенность. Она досталась ему от модели Axon 20, и это фронтальная камера, скрытая под экраном. В Axon 20 ее было хорошо видно, что мешало работе с устройством, а в Axon 30 5G этот недочет исправили.

Очень много памяти

Настройка Memory Fusion в ее нынешнем исполнении позволяет пользователю самостоятельно решать, какой объем встроенного накопителя «отсечь» для наращивания оперативной памяти. На выбор дается пять вариантов – 1, 2, 3, 4 и 8 ГБ.

Опция Memory Fusion в действии

Основной модуль RAM в смартфоне Axon 30 5G – это современный LPDDR5. Его распространение началось в феврале 2020 г.

ROM-модуль в Axon 30 5G – это UFS 3.1, самая быстрая мобильная флеш-память на август 2021 г. Некоторые модули могут обеспечить скорость чтения вплоть до 1200 МБ/с.

Axon 30 5G предлагается в четырех конфигурациях – 6/128, 8/128, 8/256 и 12/256.

Дисплей, в который встроили всё

Смартфон Axon 30 5G располагает вытянутым до пропорций 20,5:9 экраном на основе матрицы OLED. Это 6,92-дюймовая панель с хорошо заметными рамками и разрешением Full HD+ или 2460х1080 точек.

Передней камеры не видно, но она точно есть

Дисплей имеет частоту обновления 120 Гц, 10-битное представление цвета и 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3.

ZTE встроила в экран своего смартфона не только камеру для селфи, но и оптический сканер отпечатков пальцев. Невидимый фронтальный модуль снимает в разрешении 16 Мп и может записывать Full HD-ролики, а другие его функции производитель не раскрывает.

Большой аккумулятор и почти флагманский процессор

Axon 30 5G собран на чипе Snapdragon 870, дебютировавшем в конце января 2021 г. Это упрощенная версия недавнего флагмана Qualcomm с индексом 888, который в июне 2021 г. эволюционировал до версии 888 Plus.

Работа фронтальной камеры в Axon 30 5G

Процессор Snapdragon 870 стоит считать улучшенной версией 865 образца декабря 2019 г. У него те же восемь ядер Kryo 585, но с тактовой частотой до 3,2 ГГц, что на 100 МГц быстрее, чем в Snapdragon 865 Plus (лето 2020 г.). Все ядра поделены на три неравных кластера – 1х3,2 ГГц, 3х2,42 ГГц и 4х1,8 ГГц. Также в наличии видеочип Adreno 650 и модуль Wi-Fi 6 (в 865 Plus установлен Wi-Fi 6E, не поддерживаемый в России).

Рынок ИБ захватили UTM-системы: что они дают бизнесу Безопасность

Электроника смартфона работает от аккумулятора на 4200 мАч. Он заряжается по USB-C и поддерживает быструю 55-ваттную зарядку.

Камера и интерфейсы

ZTE сделала в Axon 30 5G акцент именно на технологию Memory Fusion и невидимую фронтальную камеру, а основному модулю много внимания уделять не стала. В результате он ничем особым не выделяется, хотя в его составе есть четыре сенсора. Основной имеет разрешение 64 Мп (Sony IMX682), за ним идет ультраширокая камера (8 Мп, угол обзора 119 градусов), макрокамера (5 Мп, ЭФР 30 мм) и 2-мегаписельный сенсор глубины с апертурой f/2,4.

Смартфон получил два SIM-слота, чип NFC, навигацию по GPS и ГЛОНАСС, модули Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 802.11 ax (2,4 и 5 ГГц), а также поддержку сотовых сетей со второго по пятое поколение включительно. Размеры аппарата составили 170х78х8 мм при весе 189 граммов.

Axon 30 5G поставляется с ОС Android 11 и прошивкой MyOS 11. Сроки начала его продаж за пределами Китая не установлены, хотя другие смартфоны марки ZTE на момент публикации материала присутствовали в официальной российской рознице.