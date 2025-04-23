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Qualcomm Kryo CPU Семейство процессоров на основе ARM архитектуры
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 114, упоминаний - 191
Qualcomm Kryo CPU и организации, системы, технологии, персоны:
|GizmoChina 171 8
|Bloomberg 1629 4
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 4
|CNews - ZOOM.CNews 1866 4
|Android Authority 62 3
|WinFuture 15 3
|The Verge - Издание 620 3
|DxOMark - Издание 36 3
|ITHome 46 2
|GizChina - Издание 84 2
|GSM Arena 78 2
|SamMobile 57 1
|MySmartPrice 4 1
|Ice Universe - микроблог инсайдера 16 1
|Neowin 217 1
|NotebookCheck 18 1
|NokiaPowerUser 13 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6097 1
|Tom’s Hardware 602 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 267 1
|WCCFTech - Издание 111 1
|Wired - Издание 276 1
|DigiTimes - Издание 1331 1
|9to5Google 60 1
|Liliputing 76 1
|SlashGear 134 1
|Ars Technica 450 1
|TENAA 19 1
|Windows Central 36 1
|Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464693, в очереди разбора - 724498.
Создано именных указателей - 199507.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464693, в очереди разбора - 724498.
Создано именных указателей - 199507.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.