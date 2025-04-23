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Qualcomm Kryo CPU Семейство процессоров на основе ARM архитектуры

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


23.04.2025 Вышел Android-смартфон с огромным аккумулятором и крошечной ценой. Видео 3
28.03.2025 Главный конкурент Xiaomi выпустил мощный и недорогой смартфон с огромной батареей 3
18.03.2025 Qualcomm теснит AMD и Intel. Созданы супермощные игровые ARM-процессоры на замену Core и Ryzen 1
04.03.2025 Создатели «убийц флагманов» выпустили дешевый смартфон с «прозрачным» корпусом. Его официально привезут в Россию. Цена. Видео 3
08.07.2024 Android-смартфоны резко подорожают по вине всего одной компании 1
28.09.2023 Xiaomi привезла в Россию замену iPad Pro. Планшет стоит дешевле, чем в Европе 2
11.09.2023 Смартфон HUAWEI nova 11 Pro — стильная неординарная новинка 2
26.06.2023 Самые мощные мобильные процессоры 2023 года: выбор ZOOM 1
06.06.2023 OnePlus вернула себе умение делать дешевые мощные смартфоны. Выпущен Nord N30 5G с большой батареей и продвинутой камерой 2
19.05.2023 Создан первый в мире ноутбук с виртуальным экраном гигантских размеров 1
06.03.2023 Никаких AMD, Intel и Qualcomm. Samsung переходит на процессоры собственной разработки для смартфонов и ноутбуков 3
24.04.2022 Обзор смартфона HONOR X8: бестселлер сезона весна-лето 2022 2
22.04.2022 Xiaomi начала продажи в России супердешевого антисанкционного смартфона. Цена, видео 3
21.04.2022 Опасный конкурент Xiaomi выпустил дешевые долгоиграющие смартфоны с большим дисплеем 4
30.03.2022 Обзор смартфона Honor 50: теперь с Google 4
11.03.2022 Xiaomi наводнила Россию смартфонами среднего уровня по бешеным ценам 4
20.01.2022 Создан дешевый «убийца» хромбуков на Windows 11 и ARM-процессоре 1
03.12.2021 Qualcomm представила платформы Snapdragon 8cx Gen 3 и 7c+ Gen 3, расширив возможности мобильных компьютеров 1
03.12.2021 Создан первый в мире 5-нанометровый процессор для Windows-ноутбуков. Intel и AMD нечем ответить 2
02.12.2021 Android-смартфоны полностью уничтожат частную жизнь хозяев благодаря новому суперпроцессору 3
16.11.2021 Японский производитель тостеров выпустил неожиданно технологичный Android-смартфон по цене iPhone 3
03.11.2021 В России вышла Nokia G50 на чистом Android. Она лучше и дешевле, чем версия для США 2
03.11.2021 Lenovo выпустила очень мощного и очень дешевого «убийцу» iPad Pro. Цена. Видео 3
14.10.2021 Сердце флагмана: самые мощные мобильные процессоры 2021 года 4
07.10.2021 Начались продажи в России новейшего супертонкого смартфона Samsung с гигантским аккумулятором. Цена, видео 1
01.10.2021 Выпущен уникальный смартфон-конструктор с гигантским сроком гарантии. Хозяева Samsung и Apple о таком только мечтают 2
01.10.2021 Xiaomi привезла в Россию самый дешевый смартфон. Приехав, он резко подорожал. Видео 1
28.09.2021 Samsung выпустила супертонкий смартфон с гигантским аккумулятором. Цена 1
06.09.2021 Создан сверхзащищенный смартфон, за которым не может следить даже Google 2
18.08.2021 Samsung выпустила смартфон-супербестселлер и дешевый смартфон с огромной батареей. Видео 2
09.08.2021 Создан первый в мире смартфон с космическими 20 ГБ оперативной памяти и невидимой фронтальной камерой. Цена, видео 1
25.06.2021 Обзор смартфона vivo X60 Pro: космический флагман 3
23.04.2021 В России начали продавать первый за много лет смартфон Lenovo. Он дешевый и с огромной батареей 1
23.04.2021 Samsung возвращает эпоху дешевых и качественных ноутбуков на Windows 2
22.04.2021 В топовом смартфоне-флагмане Xiaomi найден катастрофический дефект 1
09.04.2021 Nokia отказалась от всех старых смартфонов в пользу совершенно нового модельного ряда. Цены в России 1
30.03.2021 Xiaomi начала продавать в России дешевый смартфон Redmi 9T с большим аккумулятором. Видео 1
30.03.2021 Обзор гибкой раскладушки motorola razr 5G: будущее в стиле ретро 3
05.03.2021 Выпущен первый с мире смартфон с памятью больше, чем у ноутбуков. Цена, видео 1

Публикаций - 114, упоминаний - 191

Qualcomm Kryo CPU и организации, системы, технологии, персоны:

Qualcomm Technologies 1977 53
Samsung Electronics 11070 43
Xiaomi - Сяоми 2237 39
Apple Inc 13166 28
Google LLC 12703 25
MediaTek - Ralink 595 15
Huawei 4677 14
BBK OPPO Electronics 485 13
Intel Corporation 12816 11
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 11
BBK OnePlus 298 10
Microsoft Corporation 25781 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5803 9
Sony 6741 9
Lenovo Group 2449 8
AMD - Advanced Micro Devices 4646 8
Lenovo Motorola 3566 8
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 7
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1104 7
X Corp - Twitter 2939 6
LG Electronics 3735 6
HMD Global - Nokia 144 6
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 6
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 629 5
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 935 5
HTC Corporation 1512 5
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 5
Android Inc 9 4
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 157 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2179 4
ZTE Corporation 800 4
BBK Electronics Corp 333 4
Acer Group - Acer Inc 2782 3
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 80 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 783 3
BBK vivo iQOO 44 3
Essential Products Inc 5 3
Nvidia Corp 4007 2
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 2
Cirrus Logic Inc 57 2
Carl Zeiss AG 307 6
SoftBank Group 284 5
Softbank Vision Fund 13 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 499 4
TÜV Rheinland Group 181 3
Щука - дизайн-студия 26 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8868 2
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 34 1
Автобан ДСК ГК 20 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
Почта России ПАО 2372 1
Связной ГК 1401 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2953 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1312 1
Microsoft - LinkedIn 700 1
Альфа-Банк 1980 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 254 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2432 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 440 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1914 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 329 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 155 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Ford 435 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 31 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5671 41
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 51 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6512 5
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 425 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26830 102
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10376 90
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22598 89
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13499 81
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7947 78
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6465 77
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13259 72
USB Type-C - USB-C - USB 3 2384 68
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10711 66
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2340 64
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 62
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8788 59
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28304 56
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3942 49
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3265 46
Наушники - Headphones 4484 46
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6269 44
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 44
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5390 43
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1156 42
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10603 41
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10175 40
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1410 39
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2063 36
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3149 35
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2537 35
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4625 33
5G - пятое поколение мобильной связи 2573 33
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 31
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29715 31
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8522 29
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 27
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18342 27
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6412 26
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6856 25
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2492 25
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22682 25
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4900 25
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2766 24
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3767 23
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Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 519 92
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LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 575 35
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Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 18
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