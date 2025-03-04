Создатели «убийц флагманов» выпустили дешевый смартфон с «прозрачным» корпусом. Его официально привезут в Россию. Цена. Видео

Бренд Nothing, созданный основателем OnePlus, представил смартфон Phone (3a) и его Pro-версию. Это недорогие устройства, реализованные на базе серии Phone (2a) образца 2024 г. OnePlus известна своими недорогими смартфонами с флагманскими характеристиками – она сделала себе имя на них, и Nothing берет с нее пример.

Третье поколение

Состоялся анонс смартфонов Phone (3a) и (3a) Pro компании Nothing, которую создал основатель бренда OnePlus Карл Пей (Carl Pei). OnePlus известна тем, что выпускает недорогие смартфоны с топовыми характеристиками, которые ранее называла «убийцами флагманов». Их отличительная особенность – имитация прозрачности корпуса со стороны тыльной панели.

Смартфоны Nothing очень напоминают первые модели OnePlus в этом плане – они зачастую стоят дешевле аналогичных по характеристикам моделей других брендов.

Смартфоны Phone (3a) и (3a) Pro созданы на базе Phone (2a) и (2a) Pro соответственно, вышедших в марте 2024 г., и пришли им на смену. С точки зрения аппаратных спецификаций они почти неотличимы – базовые характеристики полностью идентичны.

Представитель PR партнера проекта Nothing в России Новинки Nothing

Индия станет одной из первых стран, где новинки появятся в рознице. Phone (3a) будет стоить 23 тыс. рупий (23,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 4 марта 2025 г.) за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Комплектация 8/256 ГБ стоит 25 тыс. рупий (25,5 тыс. руб.). доступные цвета – черный, белый и синий.

Nothing Phone (3a) Pro обойдется в 28 тыс. рупий (28,6 тыс. руб.) за 8/128 ГБ памяти, 30 тыс. рупий (30,6 тыс. руб.) за 8/256 ГБ и 32 тыс рупий (32,6 тыс. руб.) за 12/256 ГБ. Цвета корпуса – серый и черный.

Релиз в России

Существует вероятность, что Nothing Phone (3a) и (3a) Pro будут официально продаваться в российской рознице. Редакция CNews получила соответствующее электронное письмо от «представителя PR партнера проекта Nothing в России», содержащее информацию о приблизительных сроках релиза мобильников, сети магазинов, где они появятся, и об их стоимости.

На вопрос CNews о названии «PR партнера проекта Nothing в России» его представитель не ответил. Согласно предоставленной им информации, смартфон Phone (3a) будет доступен в России в черном, белом и синем цветах корпуса по цене 34 тыс руб. за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Модель с 12 ГБ RAM и 256 ГБ ROM обойдется в 40 тыс. руб.

Представитель PR партнера проекта Nothing в России Фирменные глифы на месте

За смартфон Nothing Phone (3a) Pro, который будет продаваться в сером и черном оттенках, придется выложить 49 тыс. руб. доступна лишь одна комплектация – с 12 ГБ RAM и 256 ГБ ROM.

Таким образом, в России Phone (3a) и Phone (3a) Pro будут стоить ощутимо дороже, чем в Индии. К тому же обе версии будут доступны россиянам не во всех существующих конфигурациях.

Представитель «PR партнера проекта Nothing в России» сообщил CNews, смартфоны в «ближайшее время» появятся в продаже и будут доступны исключительно в сети DNS. На вопрос редакции, когда именно стоит их ждать, представитель ответил, что старт продаж запланирован на конец марта – начало апреля 2025 г.

Представитель PR партнера проекта Nothing в России Цвета корпуса сдержанные, без ярких оттенков

К моменту выхода материала на сайте DNS были доступны только смартфоны серии Phone (2a).

Что входит в стоимость

Обе новинки Nothing получили OLED-экран на 6,77 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость экрана достигает 3000 нит, что на 131% больше по сравнению с Phone (2a).

В основе смартфонов лежит процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, вышедший в августе 2024 г. это 4-нанометровое решение с графикой Andreno 810, одним ядром Kryo Prime (Cortex-A720) на 2,5 ГГц, тремя ядрами Kryo Gold (Cortex-A720) на 2,4 ГГц и четырьмя ядрами Kryo Silver (Cortex-A520) с частотой 1,8 ГГц. Результат в AnTuTu 10 – 750 тыс. баллов, в GeekBench 6 – около 3100 баллов.

В смартфонах есть функция RAM Booster, при помощи которой можно виртуально увеличить объем оперативной памяти до 20 ГБ за счет встроенного накопителя. Обе модели, Phone (3a) и Phone (3a) Pro, получили батарею емкостью 5000 мАч. По заверениям разработчика, с обновленной быстрой зарядкой мощностью 50 Вт смартфоны можно зарядить с 0 до 50% менее чем за 20 минут.

Основные различия

Почти полностью идентичные, Phone (3a) и его Pro-версия различаются фотокамерами. В Phone (3a) установлен базовый сенсор 50 МП с оптической стабилизацией изображения, а также телеобъектив на 50 МП с 30-кратным цифровым и двукратным оптическим зумом. Третий сенсор – сверхширокоугольный с разрешением 8 МП. Фронтальная камера снимает в разрешении 32 МП.

Представитель PR партнера проекта Nothing в России Различия в цене и названии смартфонов обусловлены возможностями камер

В распоряжении Phone (3a) Pro есть фронтальная камера на 50 МП с записью 4К-видео. Сзади установлен основной сенсор 50 МП, рядом с которым есть сверширокоугольная камера на 8 МП и перископическая камера на 50 МП с 60-кратным цифровым и трехкратным оптическим зумом.

Phone (3a) Pro также поддерживает eSIM (за исключением модели для рынка Индии).

Программная составляющая

Обе новинки Nothing с завода поставляются с прошивкой Nothing OS 3.1. Она установлена поверх Android 15.

Пока в продаже есть только второе поколение смартфонов

Производитель заявляет о длительном сроке поддержки смартфонов. Phone (3a) и Phone (3a) Pro будут получать обновления в течение шести лет «с момента, когда устройство впервые стало доступно на сайте nothing.tech».

Но в данном случае речь лишь об обновлениях безопасности и прошивки. Обновления непосредственно ОС Android будут поступать лишь в течение трех лет.