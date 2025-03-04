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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 170043
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Nothing OS


04.03.2025 Создатели «убийц флагманов» выпустили дешевый смартфон с «прозрачным» корпусом. Его официально привезут в Россию. Цена. Видео 1
02.10.2024 Новый смартфон CMF by Nothing Phone 1 на российском рынке 1
12.07.2023 «М.Видео-Эльдорадо» запускает предзаказ на смартфон Nothing Phone (2)  1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Nothing OS и организации, системы, технологии, персоны:

М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 1
Sony 6555 1
Ланит - diHouse - Дихаус 193 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 260 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2404 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9681 2
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1026 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24324 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20915 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5113 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8636 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13847 1
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1215 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2101 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 663 1
Аксессуары 3917 1
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1877 1
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 975 1
Освещение - яркость источника света 684 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2158 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4437 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6075 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9389 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25570 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12129 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2302 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5334 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24332 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1277 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7657 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 997 1
Nothing Phone 11 2
Google Android 14 77 1
Nothing - CMF by Nothing 3 1
MediaTek Dimensity - серия мобильных платформ для смартфонов 123 1
OpenAI ChatGPT 362 1
Nothing Ear 4 1
Google Android 14088 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1561 1
Россия - РФ - Российская федерация 145757 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 945 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1302 1
Английский язык 6670 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24298 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5566 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344381, в очереди разбора - 765879.
Создано именных указателей - 170043.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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