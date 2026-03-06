Разделы

Новинки от Nothing в России: смартфон Phone (4a) и наушники Headphone (a)

Компания Nothing представила на российском рынке новые устройства: смартфон Phone (4a) и полноразмерные наушники Headphone (a).

Nothing Phone (4a) получил обновленный прозрачный корпус из стекла с алюминиевыми элементами и представлен в нескольких цветах: черном, белом, розовом и синем. Устройство защищено от пыли и влаги по стандарту IP64 и отличается повышенной прочностью корпуса.

Одной из ключевых особенностей смартфона стала новая световая панель Glyph Bar — система из 63 мини-светодиодов, которая отображает уведомления, таймеры и события с помощью световых сигналов. Она может работать как индикатор записи видео, отображать прогресс задач или служить визуальным уведомлением для звонков и сообщений.

no1.jpg

Nothing

Смартфон оснащен тройной камерой. Основной модуль — 50 МП Samsung с оптической стабилизацией изображения, дополненный ультра широкоугольной камерой и перископическим телеобъективом. Камера поддерживает оптический зум 3,5х, цифровой зум до 70х и съемку видео в 4K при 30 кадрах в секунду. Алгоритмы обработки TrueLens Engine и технология Ultra XDR помогают добиться высокой детализации и широкого динамического диапазона.

Phone (4a) получил 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K, адаптивной частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. За производительность отвечает процессор Snapdragon 7s Gen 4, а объем оперативной памяти может достигать 20 ГБ с использованием функции RAM Booster.

Батарея емкостью 5080 мА·ч обеспечивает до 17 часов смешанного использования. Поддерживается быстрая зарядка 50 Вт, позволяющая зарядить устройство до 60% примерно за 30 минут.

Смартфон работает на Android 16 с фирменной оболочкой Nothing OS 4.1. Среди новых возможностей — набор ИИ-инструментов Essential AI: интеллектуальный поиск по устройству, система хранения заметок Essential Space и функция Essential Voice для преобразования речи в структурированный текст.

no2.jpg

Nothing

Вместе со смартфоном компания представила полноразмерные наушники Nothing Headphone (a). Модель продолжает дизайн-язык бренда и выполнена в прозрачных элементах с яркими цветовыми вариантами — розовым, желтым, черным и белым.

Наушники оснащены 40-мм драйверами с титановым покрытием и поддерживают Hi-Res Audio и кодек LDAC для беспроводной передачи аудио высокого разрешения.

Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле
Цифровизация

Система активного шумоподавления использует несколько микрофонов и алгоритмы ИИ для подавления окружающего шума, а режим прозрачности позволяет слышать внешние звуки.

Для управления воспроизведением предусмотрены механические элементы управления: роллер для регулировки громкости, кнопка для дополнительных функций и переключатель для навигации по трекам. В приложении Nothing X можно настроить эквалайзер, подключить два устройства одновременно и активировать дополнительные функции.

Headphone (a) отличаются длительным временем автономной работы: до 135 часов воспроизведения без шумоподавления и до 75 часов с включенным ANC. Быстрая зарядка обеспечивает до 8 часов работы всего за 5 минут подключения к питанию.

Nothing Phone (4a) и Headphone (a) поступят в продажу будут доступны на маркетплейсах AliExpress и Ozon.

Рекомендуемые цены

ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики
внедрения

Nothing Phone (4a): 8 ГБ + 128 ГБ (черный, белый) — 26 107 руб.; 8 ГБ + 256 ГБ (черный, белый) — 29 552 руб.; 12 ГБ + 256 ГБ (розовый, черный, белый, синий) — 34 374 руб.

Nothing Headphone (a): (розовый, черный, белый, желтый) — 12 330 руб.

