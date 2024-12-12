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Nothing X



12.12.2024 Новинки от CMF by Nothing на российском рынке 1
21.05.2024 Новые наушники Nothing Ear и Ear (a) уже доступны 1
31.05.2023 Беспроводные наушники Nothing Ear (2) на российском рынке 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Nothing X и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - diHouse - Дихаус 188 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 3
Наушники - Headphones 3999 3
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1558 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 2
Микрофон - Microphone 2501 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10136 2
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1400 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 2
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 658 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 777 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1133 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3840 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
Аксессуары 3881 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 254 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14387 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50410 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1402 1
HRA - High-resolution audio - Hi-Res Audio - Аудио высокой четкости 78 1
Nothing Ear 4 2
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 50 2
Nothing - CMF by Nothing 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144223 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Английский язык 6634 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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