Разделы

Цифровизация Электроника Розница
|

Новинки от CMF и Nothing уже в продаже

Компания diHouse объявляет о поступлении на российский рынок новых наушников — модель CMF Headphone Pro от бренда CMF by Nothing и модель Nothing Ear (3) от бренда Nothing. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Согласно аналитическим данным, спрос на наушники в III квартале 2025 в. на 13%. За период с июля по сентябрь было продано 8,4 млн устройств на общую сумму 18 млрд руб. Наибольшей популярностью пользовались беспроводные модели, а также устройства с системой шумоподавления и повышенной автономностью.

Наушники CMF Headphone Pro обладают безупречным качеством звука благодаря PMI-драйверам 40 мм; поддерживают кодек LDAC и Hi-Res Audio для детального и чистого звучания. Гибридное активное шумоподавление до 40 дБ и технология объемного звука 360° способствуют глубокому погружению, звук оптимизирован для режимов «Кинотеатр» и «Концерт».

Высокая автономность до 100 часов, быстрая зарядка и функция Dual Connection обеспечивают удобство использования, а в приложении Nothing X можно создать персональный звуковой профиль и настроить управление с помощью программируемой кнопки Action, роллера и ползунка. Особенность модели — яркий практичный дизайн со сменными амбушюрами и система из 5 микрофонов с защитой от ветра для четких звонков.

fera_4_buds_both_700.jpg

На российском рынке появились новые модели наушников
Павел Каштанов, «Синтеллект»: С ростом доверия компаний к ИИ мы видим все больше областей его применения в проектах СЭД
Цифровизация

Наушники Nothing Ear (3) получили особую опцию Super Mic: с помощью кнопки на кейсе можно подключить дополнительный встроенный двойной микрофон с AL-шумоподавлением, обеспечивающим высокую четкость звонков. Модель оснащена обновленным драйвером 12 мм, поддерживают кодек LDAC и обеспечивают детальное звучание аудио 24 бит. Система активного шумоподавления блокирует до 45 дБ внешних шумов, а режим прозрачности позволяет оставаться на связи с окружающими. Nothing Ear (3) поддерживают двойное подключение Dual Connection и передачу звука с низкой задержкой. Легкий и компактный корпус с защитой IP54 и автономностью до 10 часов позволяет использовать наушники в течение долгих прогулок и занятий спортом.

Ориентировочная розничная стоимость новинок составляет: CMF Headphone Pro – 9,99 тыс. руб., Nothing Ear (3) – 15,99 тыс. руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics впервые опубликовал карту российского рынка решений для унифицированных коммуникаций

Мощная кибератака поразила 50 000 роутеров Asus в России и США

Павел Перов, «Корус Консалтинг»: Платформы для управления информацией эволюционируют в системы знаний

Рынок криптовалют потерял $1,2 трлн всего за месяц

Обзор: DevOps-платформы с полным циклом автоматизации 2025

«Яндекс» выпустил новую умную колонку с более мощным звуком, умной подсветкой и ИИ-ассистентом

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще