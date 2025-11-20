Разделы

Nothing Ear


СОБЫТИЯ

20.11.2025 Новинки от CMF и Nothing уже в продаже 1
21.05.2024 Новые наушники Nothing Ear и Ear (a) уже доступны 1
25.03.2024 Предзаказы Nothing Phone 2(a) на 34% выше предзаказов предыдущей модели 1
12.07.2023 «М.Видео-Эльдорадо» запускает предзаказ на смартфон Nothing Phone (2)  1
31.05.2023 Беспроводные наушники Nothing Ear (2) на российском рынке 1

М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 114 2
Ланит - diHouse - Дихаус 237 2
Qualcomm Technologies 1906 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2249 1
MediaTek - Ralink 569 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2678 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25568 4
Наушники - Headphones 4266 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8149 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12932 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12193 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2783 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5838 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27079 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17779 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10516 2
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1536 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21769 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6298 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2352 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6243 1
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1450 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 510 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3999 1
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 266 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 719 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5626 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12870 1
Микрофон - Microphone 2693 1
Аксессуары 4110 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14339 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4628 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1119 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1684 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14962 1
OIS - Optical Image Stabilization - Optical Image Stabilizer - Оптическая стабилизация изображения - Оптический стабилизатор изображения 371 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4664 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7641 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72611 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2671 1
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1311 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10193 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9816 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56844 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25965 1
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1362 1
Nothing Phone 17 2
Google Android 14627 2
Nothing X 5 2
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 72 1
Nothing OS 3 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1617 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 1
Россия - РФ - Российская федерация 155976 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1001 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1388 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14460 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5885 3
Английский язык 6861 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25842 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2266 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5827 1
