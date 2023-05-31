Беспроводные наушники Nothing Ear (2) на российском рынке

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») представляет на российском рынке новинку – беспроводные наушники Nothing Ear (2), отличающиеся запоминающимся дизайном. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Nothing — английская компания, специализирующаяся на потребительских технологиях

Благодаря двухкамерной конструкции поток воздуха в наушниках Nothing Ear (2) становится более плавным, а также уменьшается реверберация. Бренд разработал собственный динамический драйвер 11,6 мм, а также внедрил изготовленные на заказ компоненты мембранного динамика. Детали произведены из двух материалов: полиуретана, который воспроизводит басы в полном объеме, и графена, жесткость и легкость которого обеспечивают четкость высоких частот.

Мобильное приложение Nothing X дает возможность адаптировать звук под себя. Для настройки индивидуального профиля проводится звуковой тест через приложение. Делать это лучше в тихом месте для более точного результата.

Nothing Ear (2)

Наушники Ear (2) могут подключаться к двум устройствам одновременно и автоматически переключаться между ними. Модернизированный чипсет повышает мощность и снижает энергопотребление. Время работы с учетом шумоподавления: с зарядным кейсом – 22,5 часа, без зарядного кейса – 4 часа. Время работы без шумоподавления: с зарядным кейсом – 36 часов, без зарядного кейса – 6,3 часов.

Новая технология LHDC 5.0 (Low latency High Definition audio Codec) увеличивает скорость беспроводной передачи звука до высочайшей степени – 1 Мбит/с/24 бит/192 кГц. Интеллектуальная система активного шумоподавления ANC снижает интенсивность посторонних звуков до 40 дБ. Можно выбрать функцию адаптивного шумоподавления или же активировать режим самостоятельно через мобильное приложение.

Технология Clear Voice 2.0 повышает комфорт во время звонков: 3 микрофона и умный алгоритм шумоподавления; обнаружение внутренних и внешних шумов; оптимизированная защита от ветра; микрофон обратной связи и разговорный микрофон взаимодействуют для повышения естественности голоса.

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Прозрачный корпус зарядного кейса изготовлен методом цельного литья. Уровень прочности – 3B. Специальное покрытие предотвращает пожелтение корпуса. Кейс поддерживает беспроводную зарядку Qi, а наушники поддерживают быструю зарядку от кейса. Время зарядки в кейсе – 10 минут.

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diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2022 г. составил 73,7 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.