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Графен Graphene графеновые технологии двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом

Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом

Графен обладает уникальными свойствами:

  • самый тонкий материал (1 атом) – тоньше листа бумаги в 300 тыс. раз
  • имеет структуру полупроводника, при этом отлично проводит электричество
  • графен — самый прочный из известных материалов: прочнее стали и алмаза
  • графен биосовместим, легко взаимодействует с живыми клетками.

СОБЫТИЯ

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18.10.2022 Россияне создали электропроводящее стекло, которое приведет к революции в мире технологий

электропроводящих прочных нанокомпозитов на основе стекла, — пишет научная группа TERS-Team ТПУ. — Графен является привлекательным материалом в качестве токопроводящего наполнителя. Однако кач
07.06.2021 Найден способ увеличить емкость жестких дисков в 10 раз

й плотностью записи данных. По утверждению ученых, опубликовавших результаты исследования в статье «Графеновые покрытия для магнитных носителей сверхвысокой плотности хранения» (Graphene overco
13.07.2020 Следующее поколение миниатюрной электроники не за горами

ых полупроводников, обещает скорое появление следующего поколения миниатюрных электронных устройств.Графеновые наноленты представляют собой сотоподобные структуры и, по сравнению с графеновыми

15.06.2020 Графеновый датчик находит токсины в пище

ользовать их постоянно слишком затратно. Традиционно используемые для мониторинга пищевых продуктов графеновые устройства, полученные методом низкотемпературного химического осаждения из пара,

03.04.2020 Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена

оду была открыта сверхпроводимость графена — его способность преобразовывать тепло в электричество. Графен — это аллотроп углерода, состоящий из одного слоя атомов, соединенных в двумерную крис
27.01.2020 Разработан новый материал на основе графена, который позволит продлить срок службы устройств хранения данных

устройствах», – сказал научный сотрудник Константин Ларионов. «В исследованной нами гетероструктуре графен не вступает в химическое взаимодействие с магнитным материалом, что позволяет сохранит
18.08.2016 Российские ученые разработали сенсор, определяющий взрывчатку по одной молекуле

я использовать композитные материалы с заданной микроструктурой. Одним из таких материалов является графен – двумерный кристалл, одна из аллотропных модификаций углерода, который можно представ
17.05.2016 Российские ученые разработали новый тип графенового транзистора

антастические возможности графенового транзистора можно реализовать благодаря тому, что двухслойный графен имеет уникальную структуру энергетических зон и является перспективным материалом для

08.03.2016 "Проблема столетия" будет решена к концу 2016?

 Grabat Energy, дочерняя компания Graphenano, к концу 2016 г. коммерциализирует  графеновые аккумуляторы большой емкости для электромобилей. Новые батареи увеличат пробег эле
05.08.2015 Графен снизит расход топлива автомобилей

анчестера разработали технологию создания недорогого термоэлектрического композитного материала, способного превращать тепло в электричество. Материал на основе оксида стронция и титана с добавлением графена позволит утилизировать 3-5% тепла двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и превратить это тепло в электричество. Термоэлектрик с добавлением графена позволит сэкономить топливо Сов
16.06.2015 Самая яркая в мире лампочка накаливания сделана из графена

микрочип с источником света на основе графена. Новый источник света очень яркий благодаря тому, что графен можно нагреть до температуры в половину от температуры на поверхности Солнца. Новый чи
04.02.2015 Пента-графен удивляет своими свойствами

ант углеродного материала, который представляет собой сверхтонкий лист чистого углерода, похожий на графен. Обычный графен представляет собой лист из атомов углерода, образующих шестиуго
30.11.2014 Графен защищает от гисперскоростных пуль лучше стали

ной брони В ходе экспериментов ученые обстреливали крошечными сферами диоксида кремния многослойные графеновые мембраны толщиной от 10 до 100 нм (это от 30 до 300 слоев графена). Мембраны были

21.11.2013 Поиск нового применения графена на деньги Гейтса

Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил 100 тысяч долларов Национальному Институту Графена в Манчестере. Графен, сверхтонкий и сверхпрочный материал, открытый в 2004 году, традиционно видится как не
15.10.2013 Графен закроет бутылки с пивом и баллоны с газом

а сжатом природном газе, продления срока хранения пива или газированных напитков. Секрет в том, что графен намного менее проницаем для молекул газа, чем металл, который сегодня используется для
07.10.2013 Через 2 года наступит эра графена?

имического осаждения из паровой фазы и непрерывного проката позволят производить высококачественные графеновые электронные компоненты, что откроет рынок электроники нового поколения. В Graphene
22.08.2013 Осуществлен прорыв в производстве гибких смартфонов и планшетов

Техасского университета в Остине, главы проекта, ученые смогли найти выход из ситуации, использовав графеновые транзисторы. «Я думаю, что сейчас мы вполне можем говорить о гибких смартфонах, пл
22.08.2013 3D-графен делает платину ненужной

реакции, которая образует карбонат лития (Li2CO3) и сотовый 3D-графен. Li2CO3 помогает формировать графеновые листы и изолирует их друг от друга, препятствуя образованию обычного графита. Кром
16.07.2013 Обнаружена новая форма углерода

ки из атомов углерода - углеродные нанотрубки, а также плоские листы из отдельных атомов углерода – графен. Новая форма углерода похожа на графен. В частности графен представляет

06.06.2013 Создана графен-йодная топливная ячейка без платины

и по диаметру стальными шарами, насыпают графит, из которого в процессе вращения шаров производится графен. Затем в шар добавляют хлор, бром или газообразный йод, чтобы получить различные катал
29.04.2013 Нанопровода на графене строят структуру сами

хода. Выращивание композитных нанопроводов на графеновой подложке является большим достижением. Сам графен обладает массой преимуществ, в сравнении с кремнием. Так, графен гибкий и отлич
29.04.2013 Графен существенно снижает трение

может заменить смазочные масла между трущимися стальными поверхностями. Эксперименты показали, что графен может резко снизить коэффициент трения и износ металлических деталей без использования
07.03.2013 Разработана антенна с поддержкой скорости 1 терабит в секунду

- колебанию атомов на поверхности графеновых полосок, - что позволит передавать и принимать данные. Графеновые антенны также могут использоваться для связи компонентов на одном полупроводнике,

21.02.2013 Жидкий графеновый транзистор – шаг к "сверхчеловеку"

ри человеческого организма быстро выводит электронику из строя. Немецкие исследователи считают, что графен является идеальным материалом для имплантируемой электроники, и демонстрируют его биос
11.01.2013 Графен очищает воду от радиации

Согласно исследованию международной группы ученых из России и США, оксид графена способен быстро удалить радиоактивные материалы из воды. Таким образом, найден способ очистки вод, загрязненных одним из опаснейших видов токсичных материалов. Химики Джеймс Тур из Унив
05.10.2012 Графен поможет сделать дешевым секвенирование ДНК

еры из Университета штата Техас в Далласе использовали передовые технологии для того, чтобы сделать графен достаточно малым для чтения ДНК. "Малозатратное секвенирование ДНК позволит ученым и в
03.10.2012 Графеновая пленка надежно защитит от коррозии

мный потенциал для защиты металла даже в суровых условиях агрессивной среды, например морской воды. Графен представляет собой микроскопический слой атомов углерода, который уже используется, на
27.08.2012 Новый двумерный материал готов продолжить дело графена

ое использование целого ряда двумерных материалов. Так, например, дисульфид молибдена (MoS2), как и графен, использовался в течение последних десятилетий в качестве промышленного смазочного мат
17.08.2012 Поведение графена зависит от "обертки"

ости от характера материала, которым он обернут. В зависимости от того, на какой подложке находится графен, его фундаментальные свойства, например, электропроводность и химическая активность, п
02.07.2012 У графена появился кремниевый конкурент

в апреле этого года, когда группа европейских физиков предсказала его существование и возможности. Графен по-прежнему остается "чудо-материалом" с огромным спектром использования, однако силиц
28.06.2012 Нанобарабаны из графена стали квантовыми точками

. Барабаны из графена могут менять свои электрические свойства и стать основой электроники будущего Графен представляет собой один слой атомов углерода, расположенных в гексагональной решетке.

30.05.2012 Графеновые солнечные панели получили "допинг"

овили новый рекорд эффективности графеновых солнечных ячеек. Это достижение позволяет рассматривать графеновые солнечные панели как перспективный источник экологически чистой электроэнергии.

26.04.2012 Найден дорогой и перспективный аналог графена

нологического университета обнаружили, что тонкие пленки висмут-сурьма по свойствам очень похожи на графен и имеют большой потенциал для создания новых полупроводниковых микросхем и термоэлектр
29.03.2012 Сухой лед удешевит производство графена

качественных нанолистов графена. Для этого нужен лишь сухой лед и простой производственный процесс. Графен, который состоит из обычного «карандашного» графита, считается наиболее ценным материа
02.03.2012 Чем заменить графен? Варианты

графеном. Больше того, у 6,6,12-графина обнаружилось очень ценное для электроники свойство, которым графен не обладает, – ток через него может течь только в одну сторону. Похоже, что если когда
30.01.2012 Идеальный фильтр: графен задерживает все, кроме воды

, исследователи создали слоистый материал. Он в сотни раз тоньше человеческого волоса, но сохраняет графеновые прочность и эластичность и удобен в обращении. Если металлический контейнер накрыт
18.01.2012 Графен научили отводить тепло

и мощных электронных устройств. Новая форма графена на 60% эффективнее проводит тепло, чем обычный графен, что позволит использовать его в качестве термоинтерфейса в различных электронных устр
13.01.2012 Графен сделали пьезоэлектриком

спользуются для производства энергии, изготовления искусственных мышц, высокоточных датчиков и т.д. Графен - ультрапрочный углеродный материал, который уже нашел множество потенциальных примене
11.01.2012 Графен удалось "превратить" в магнит

вместе со своей супругой Ириной Григорьевой (оба из Манчестерского университета) сумели намагнитить графен, о чем написали в статье, попавшей в январский номер научного журнала Nature Physics.

10.01.2012 Графен в оптике: новая противолазерная защита

о университета Сингапура, Национальной Лаборатории DSO и Кембриджского университета обнаружили, что графен может защитить от интенсивных лазерных импульсов. Первоначально исследователи разрабат

Публикаций - 277, упоминаний - 468

Графен и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 15
Samsung Electronics 11064 11
Huawei 4675 11
Xiaomi - Сяоми 2231 9
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 9
Apple Inc 13154 8
Google LLC 12687 8
Intel Corporation 12811 7
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 5
Interim 6 4
LG Electronics 3735 4
Yandex - Яндекс 9215 3
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Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 2
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Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
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М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 3
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LEGO 260 2
Композит 99 2
Элма-Малахит НИИ 1 1
LG Chem 27 1
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Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 1
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MBDA - Matra BAE Dynamics Aérospatiale 16 1
Связной ГК 1401 1
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Tesla Motors 461 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Boeing 1031 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 1
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Schimmenti Keith - Шимменти Кит 7 2
Свидиненко Юрий 14 1
Кузнецов Виталий 5 1
Feynman Richard - Фейнман Ричард 13 1
Еремец Михаил 4 1
Петрик Виктор 3 1
Троян Иван 1 1
Marianetti Chris - Марианетти Крис 1 1
Hopkins Anthony - Хопкинс Энтони 5 1
Оболенский Дмитрий 2 1
Кулябов Дмитрий 1 1
Xiaogang Liu - Сяоганг Лю 2 1
Nicolosi Valeria - Николози Валерия 1 1
Григорьева Ирина 1 1
Fleurence Antoine - Флоранс Антуан 1 1
Чернозатонский Леонид 1 1
Абакумов Артем 6 1
Talmon Yeshayahu - Талмон Ешаяху 1 1
Туманов Владимир 1 1
Плотников Евгений 11 1
Yoshino Akira - Есино Акира 1 1
Антипов Евгений 8 1
Шермет Евгения 1 1
Шеремет Евгения 5 1
Калмыков Степан 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 77
Россия - РФ - Российская федерация 166163 62
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 36
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 34
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 22
Япония 13807 20
Земля - планета Солнечной системы 10865 15
Южная Корея - Республика 7051 15
Индия - Bharat 5869 14
Германия - Федеративная Республика 13220 14
Мировой океан - World Ocean 528 12
США - Калифорния 4828 11
Нидерланды 3745 9
Европа 24962 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 8
Франция - Французская Республика 8176 8
США - Джорджия 335 7
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 6
США - Нью-Йорк 3180 6
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 6
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 92 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 5
Сатурн - Титан (спутник) 533 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 4
Бразилия - Федеративная Республика 2520 4
Солнечная система - Solar system 2569 4
Испания - Королевство 3839 4
Австралия - Мельбурн 115 4
США - Техас - Остин 189 4
США - Калифорния - Беркли 286 4
Азия - Азиатский регион 5920 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Канада 5081 3
Россия - СФО - Новосибирск 4875 3
США - Колумбия - Вашингтон 1486 3
США - Техас 1048 3
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 3
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 3
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 69
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 67
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 50
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 48
Физика - Physics - область естествознания 2940 41
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 26
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 26
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 25
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 517 25
Молекула - Molecula 1102 25
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 419 23
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 22
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 21
Металлы - Медь - Copper 862 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 18
Физика - Бозон - Конденсат Бозе—Эйнштейна - Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица 118 16
Энергетика - Energy - Energetically 5855 16
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 389 16
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 16
Литий - Lithium - химический элемент 663 16
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 15
Химия - Оксиды - окисел - окись - oxides - бинарное соединение химического элемента с кислородом 163 14
Углерод - Сarboneum - химический элемент 347 13
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 13
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 12
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 12
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 10
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 222 10
Металлы - Серебро - Silver 827 10
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 9
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 494 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 9
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1324 8
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 8
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 8
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 315 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
Закон Мура - Moore's law 214 8
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 7
Nature 832 11
PhysicsWorld 90 5
Phys.org 972 5
EurekAlert 291 5
Nanotechweb 92 3
Nature Nanotechnology 24 3
Nature Materials 20 3
New Scientist 1448 3
Physical Review Letters 164 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
CNews Орудия Апокалипсиса 35 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
РИА Новости 1033 2
Известия ИД 770 2
Science Advances 35 2
Scientific Reports - Nature Scientific Reports 32 2
MIT Technology Review 66 2
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
Psychological Science 8 1
Nature Geoscience 22 1
Guardian Unlimited 15 1
Optics Express 12 1
SingularityHub 2 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
NYT - The New York Times 1099 1
Wired - Издание 276 1
PhoneArena 75 1
DxOMark - Издание 36 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
9to5Google 60 1
Korea Herald 47 1
LetsGoDigital 10 1
Ice Universe - микроблог инсайдера 16 1
VK - Mail.ru Hi-tech 58 1
OnLeaks 20 1
9to5Mac 70 1
Pocket-Lint 71 1
GigaOM 71 1
Silicon 494 1
IBM Research 111 2
IDC - International Data Corporation 4975 1
Juniper Research 131 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Markets&Markets Research 113 1
Tractica 7 1
NPD DisplaySearch 285 1
University of Manchester - Манчестерский университет 77 23
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 13
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 12
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 11
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 9
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 9
ТПУ - Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий ТПУ 20 8
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 7
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 7
РАН - Российская академия наук 2122 6
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 6
RPI - Rensselaer Polytechnic Institute - Ренсселарский политехнический институт - Политехнический институт Ренсселера 63 5
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 4
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 4
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 4
Columbia University - Колумбийский университет 157 4
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 4
РАН ИПТМ - Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук 9 3
CAS USTC - University of Science and Technology of China - Научно-технический университет Китая - Университет науки и техники Китая 18 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 3
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 29 3
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 3
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 3
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
CAE - ShanghaiTech University - Шанхайский технический институт китайской Академии наук 7 2
RMIT - Royal Melbourne Institute of Technology - Мельбурнский королевский технологический университет 14 2
UC Riverside, UCR - University of California, Riverside - Калифорнийский университет в Риверсайде 17 2
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 2
Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 22 2
U.S. Department of Energy - SLAC National Accelerator Laboratory - Stanford Linear Accelerator Center - Национальная ускорительная лаборатория 22 2
Swinburne University of Technology - Технологический университет Суинберна 5 2
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 18
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Samsung Unpacked 41 1
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