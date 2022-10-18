Индексная книга CNews*
Графен Graphene графеновые технологии двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом
Графен обладает уникальными свойствами:
- самый тонкий материал (1 атом) – тоньше листа бумаги в 300 тыс. раз
- имеет структуру полупроводника, при этом отлично проводит электричество
- графен — самый прочный из известных материалов: прочнее стали и алмаза
- графен биосовместим, легко взаимодействует с живыми клетками.
Публикаций - 220, упоминаний - 319
Графен упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 4
|8K Association - Ассоциация 8K 164 1
|4CIO 725 1
|Nature 796 9
|PhysicsWorld 90 5
|EurekAlert 270 5
|Phys.org 973 5
|CNews RND - R&D.CNews 2274 3
|New Scientist 1447 3
|91Mobiles 1723 3
|РИА Новости 812 2
|CNews Орудия Апокалипсиса 35 2
|MIT Technology Review 64 2
|Scientific Reports 12 2
|Physical Review Letters 112 2
|Science Advances 23 2
|Nature Geoscience 16 1
|VK - Mail.ru Hi-tech 17 1
|Psychological Science 8 1
|PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 88 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2713 1
|CNews Межзвездные перелеты 43 1
|NYT - The New York Times 1005 1
|Nanotechweb 92 1
|Wired - Издание 226 1
|DxOMark - Издание 36 1
|ScienceDaily 400 1
|Silicon 511 1
|CNews - ZOOM.CNews 1761 1
|GigaOM 63 1
|Pocket-Lint 71 1
|9to5Mac 150 1
|9to5Google 86 1
|Korea Herald 42 1
|Известия ИД 491 1
|IBM Research 107 2
|IDC - International Data Corporation 4860 1
|Juniper Research 508 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7522 1
|Markets&Markets Research 105 1
|Tractica 7 1
|Quantum Technology Readiness Levels 2 1
|NPD DisplaySearch 282 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1231999, в очереди разбора - 863273.
Создано именных указателей - 117893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1231999, в очереди разбора - 863273.
Создано именных указателей - 117893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.