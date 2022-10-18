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Графен Graphene графеновые технологии двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом
Графен обладает уникальными свойствами:
- самый тонкий материал (1 атом) – тоньше листа бумаги в 300 тыс. раз
- имеет структуру полупроводника, при этом отлично проводит электричество
- графен — самый прочный из известных материалов: прочнее стали и алмаза
- графен биосовместим, легко взаимодействует с живыми клетками.
СОБЫТИЯ
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|18.10.2022
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Россияне создали электропроводящее стекло, которое приведет к революции в мире технологий
электропроводящих прочных нанокомпозитов на основе стекла, — пишет научная группа TERS-Team ТПУ. — Графен является привлекательным материалом в качестве токопроводящего наполнителя. Однако кач
|07.06.2021
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Найден способ увеличить емкость жестких дисков в 10 раз
й плотностью записи данных. По утверждению ученых, опубликовавших результаты исследования в статье «Графеновые покрытия для магнитных носителей сверхвысокой плотности хранения» (Graphene overco
|13.07.2020
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Следующее поколение миниатюрной электроники не за горами
ых полупроводников, обещает скорое появление следующего поколения миниатюрных электронных устройств.Графеновые наноленты представляют собой сотоподобные структуры и, по сравнению с графеновыми
|15.06.2020
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Графеновый датчик находит токсины в пище
ользовать их постоянно слишком затратно. Традиционно используемые для мониторинга пищевых продуктов графеновые устройства, полученные методом низкотемпературного химического осаждения из пара,
|03.04.2020
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Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена
оду была открыта сверхпроводимость графена — его способность преобразовывать тепло в электричество. Графен — это аллотроп углерода, состоящий из одного слоя атомов, соединенных в двумерную крис
|27.01.2020
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Разработан новый материал на основе графена, который позволит продлить срок службы устройств хранения данных
устройствах», – сказал научный сотрудник Константин Ларионов. «В исследованной нами гетероструктуре графен не вступает в химическое взаимодействие с магнитным материалом, что позволяет сохранит
|18.08.2016
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Российские ученые разработали сенсор, определяющий взрывчатку по одной молекуле
я использовать композитные материалы с заданной микроструктурой. Одним из таких материалов является графен – двумерный кристалл, одна из аллотропных модификаций углерода, который можно представ
|17.05.2016
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Российские ученые разработали новый тип графенового транзистора
антастические возможности графенового транзистора можно реализовать благодаря тому, что двухслойный графен имеет уникальную структуру энергетических зон и является перспективным материалом для
|08.03.2016
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"Проблема столетия" будет решена к концу 2016?
Grabat Energy, дочерняя компания Graphenano, к концу 2016 г. коммерциализирует графеновые аккумуляторы большой емкости для электромобилей. Новые батареи увеличат пробег эле
|05.08.2015
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Графен снизит расход топлива автомобилей
анчестера разработали технологию создания недорогого термоэлектрического композитного материала, способного превращать тепло в электричество. Материал на основе оксида стронция и титана с добавлением графена позволит утилизировать 3-5% тепла двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и превратить это тепло в электричество. Термоэлектрик с добавлением графена позволит сэкономить топливо Сов
|16.06.2015
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Самая яркая в мире лампочка накаливания сделана из графена
микрочип с источником света на основе графена. Новый источник света очень яркий благодаря тому, что графен можно нагреть до температуры в половину от температуры на поверхности Солнца. Новый чи
|04.02.2015
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Пента-графен удивляет своими свойствами
ант углеродного материала, который представляет собой сверхтонкий лист чистого углерода, похожий на графен. Обычный графен представляет собой лист из атомов углерода, образующих шестиуго
|30.11.2014
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Графен защищает от гисперскоростных пуль лучше стали
ной брони В ходе экспериментов ученые обстреливали крошечными сферами диоксида кремния многослойные графеновые мембраны толщиной от 10 до 100 нм (это от 30 до 300 слоев графена). Мембраны были
|21.11.2013
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Поиск нового применения графена на деньги Гейтса
Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил 100 тысяч долларов Национальному Институту Графена в Манчестере. Графен, сверхтонкий и сверхпрочный материал, открытый в 2004 году, традиционно видится как не
|15.10.2013
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Графен закроет бутылки с пивом и баллоны с газом
а сжатом природном газе, продления срока хранения пива или газированных напитков. Секрет в том, что графен намного менее проницаем для молекул газа, чем металл, который сегодня используется для
|07.10.2013
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Через 2 года наступит эра графена?
имического осаждения из паровой фазы и непрерывного проката позволят производить высококачественные графеновые электронные компоненты, что откроет рынок электроники нового поколения. В Graphene
|22.08.2013
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Осуществлен прорыв в производстве гибких смартфонов и планшетов
Техасского университета в Остине, главы проекта, ученые смогли найти выход из ситуации, использовав графеновые транзисторы. «Я думаю, что сейчас мы вполне можем говорить о гибких смартфонах, пл
|22.08.2013
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3D-графен делает платину ненужной
реакции, которая образует карбонат лития (Li2CO3) и сотовый 3D-графен. Li2CO3 помогает формировать графеновые листы и изолирует их друг от друга, препятствуя образованию обычного графита. Кром
|16.07.2013
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Обнаружена новая форма углерода
ки из атомов углерода - углеродные нанотрубки, а также плоские листы из отдельных атомов углерода – графен. Новая форма углерода похожа на графен. В частности графен представляет
|06.06.2013
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Создана графен-йодная топливная ячейка без платины
и по диаметру стальными шарами, насыпают графит, из которого в процессе вращения шаров производится графен. Затем в шар добавляют хлор, бром или газообразный йод, чтобы получить различные катал
|29.04.2013
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Нанопровода на графене строят структуру сами
хода. Выращивание композитных нанопроводов на графеновой подложке является большим достижением. Сам графен обладает массой преимуществ, в сравнении с кремнием. Так, графен гибкий и отлич
|29.04.2013
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Графен существенно снижает трение
может заменить смазочные масла между трущимися стальными поверхностями. Эксперименты показали, что графен может резко снизить коэффициент трения и износ металлических деталей без использования
|07.03.2013
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Разработана антенна с поддержкой скорости 1 терабит в секунду
- колебанию атомов на поверхности графеновых полосок, - что позволит передавать и принимать данные. Графеновые антенны также могут использоваться для связи компонентов на одном полупроводнике,
|21.02.2013
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Жидкий графеновый транзистор – шаг к "сверхчеловеку"
ри человеческого организма быстро выводит электронику из строя. Немецкие исследователи считают, что графен является идеальным материалом для имплантируемой электроники, и демонстрируют его биос
|11.01.2013
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Графен очищает воду от радиации
Согласно исследованию международной группы ученых из России и США, оксид графена способен быстро удалить радиоактивные материалы из воды. Таким образом, найден способ очистки вод, загрязненных одним из опаснейших видов токсичных материалов. Химики Джеймс Тур из Унив
|05.10.2012
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Графен поможет сделать дешевым секвенирование ДНК
еры из Университета штата Техас в Далласе использовали передовые технологии для того, чтобы сделать графен достаточно малым для чтения ДНК. "Малозатратное секвенирование ДНК позволит ученым и в
|03.10.2012
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Графеновая пленка надежно защитит от коррозии
мный потенциал для защиты металла даже в суровых условиях агрессивной среды, например морской воды. Графен представляет собой микроскопический слой атомов углерода, который уже используется, на
|27.08.2012
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Новый двумерный материал готов продолжить дело графена
ое использование целого ряда двумерных материалов. Так, например, дисульфид молибдена (MoS2), как и графен, использовался в течение последних десятилетий в качестве промышленного смазочного мат
|17.08.2012
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Поведение графена зависит от "обертки"
ости от характера материала, которым он обернут. В зависимости от того, на какой подложке находится графен, его фундаментальные свойства, например, электропроводность и химическая активность, п
|02.07.2012
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У графена появился кремниевый конкурент
в апреле этого года, когда группа европейских физиков предсказала его существование и возможности. Графен по-прежнему остается "чудо-материалом" с огромным спектром использования, однако силиц
|28.06.2012
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Нанобарабаны из графена стали квантовыми точками
. Барабаны из графена могут менять свои электрические свойства и стать основой электроники будущего Графен представляет собой один слой атомов углерода, расположенных в гексагональной решетке.
|30.05.2012
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Графеновые солнечные панели получили "допинг"
овили новый рекорд эффективности графеновых солнечных ячеек. Это достижение позволяет рассматривать графеновые солнечные панели как перспективный источник экологически чистой электроэнергии.
|26.04.2012
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Найден дорогой и перспективный аналог графена
нологического университета обнаружили, что тонкие пленки висмут-сурьма по свойствам очень похожи на графен и имеют большой потенциал для создания новых полупроводниковых микросхем и термоэлектр
|29.03.2012
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Сухой лед удешевит производство графена
качественных нанолистов графена. Для этого нужен лишь сухой лед и простой производственный процесс. Графен, который состоит из обычного «карандашного» графита, считается наиболее ценным материа
|02.03.2012
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Чем заменить графен? Варианты
графеном. Больше того, у 6,6,12-графина обнаружилось очень ценное для электроники свойство, которым графен не обладает, – ток через него может течь только в одну сторону. Похоже, что если когда
|30.01.2012
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Идеальный фильтр: графен задерживает все, кроме воды
, исследователи создали слоистый материал. Он в сотни раз тоньше человеческого волоса, но сохраняет графеновые прочность и эластичность и удобен в обращении. Если металлический контейнер накрыт
|18.01.2012
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Графен научили отводить тепло
и мощных электронных устройств. Новая форма графена на 60% эффективнее проводит тепло, чем обычный графен, что позволит использовать его в качестве термоинтерфейса в различных электронных устр
|13.01.2012
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Графен сделали пьезоэлектриком
спользуются для производства энергии, изготовления искусственных мышц, высокоточных датчиков и т.д. Графен - ультрапрочный углеродный материал, который уже нашел множество потенциальных примене
|11.01.2012
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Графен удалось "превратить" в магнит
вместе со своей супругой Ириной Григорьевой (оба из Манчестерского университета) сумели намагнитить графен, о чем написали в статье, попавшей в январский номер научного журнала Nature Physics.
|10.01.2012
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Графен в оптике: новая противолазерная защита
о университета Сингапура, Национальной Лаборатории DSO и Кембриджского университета обнаружили, что графен может защитить от интенсивных лазерных импульсов. Первоначально исследователи разрабат
Графен и организации, системы, технологии, персоны:
|ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
|VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
|Национальная квантовая лаборатория 9 1
|IBM Research 111 2
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|Juniper Research 131 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|Markets&Markets Research 113 1
|Tractica 7 1
|NPD DisplaySearch 285 1
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