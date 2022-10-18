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Графен Graphene графеновые технологии двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом

Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом

Графен обладает уникальными свойствами:

  • самый тонкий материал (1 атом) – тоньше листа бумаги в 300 тыс. раз
  • имеет структуру полупроводника, при этом отлично проводит электричество
  • графен — самый прочный из известных материалов: прочнее стали и алмаза
  • графен биосовместим, легко взаимодействует с живыми клетками.

18.10.2022 Россияне создали электропроводящее стекло, которое приведет к революции в мире технологий
07.06.2021 Найден способ увеличить емкость жестких дисков в 10 раз
15.06.2020 Графеновый датчик находит токсины в пище
03.04.2020 Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена
27.01.2020 Разработан новый материал на основе графена, который позволит продлить срок службы устройств хранения данных
18.08.2016 Российские ученые разработали сенсор, определяющий взрывчатку по одной молекуле
17.05.2016 Российские ученые разработали новый тип графенового транзистора
05.08.2015 Графен снизит расход топлива автомобилей
16.06.2015 Самая яркая в мире лампочка накаливания сделана из графена
04.02.2015 Пента-графен удивляет своими свойствами
30.11.2014 Графен защищает от гисперскоростных пуль лучше стали
21.11.2013 Поиск нового применения графена на деньги Гейтса
15.10.2013 Графен закроет бутылки с пивом и баллоны с газом
07.10.2013 Через 2 года наступит эра графена?
22.08.2013 Осуществлен прорыв в производстве гибких смартфонов и планшетов
22.08.2013 3D-графен делает платину ненужной
16.07.2013 Обнаружена новая форма углерода
06.06.2013 Создана графен-йодная топливная ячейка без платины
29.04.2013 Нанопровода на графене строят структуру сами
29.04.2013 Графен существенно снижает трение
07.03.2013 Разработана антенна с поддержкой скорости 1 терабит в секунду
11.01.2013 Графен очищает воду от радиации
05.10.2012 Графен поможет сделать дешевым секвенирование ДНК
27.08.2012 Новый двумерный материал готов продолжить дело графена
17.08.2012 Поведение графена зависит от "обертки"
02.07.2012 У графена появился кремниевый конкурент
28.06.2012 Нанобарабаны из графена стали квантовыми точками
26.04.2012 Найден дорогой и перспективный аналог графена
29.03.2012 Сухой лед удешевит производство графена
02.03.2012 Чем заменить графен? Варианты
30.01.2012 Идеальный фильтр: графен задерживает все, кроме воды
18.01.2012 Графен научили отводить тепло
13.01.2012 Графен сделали пьезоэлектриком
11.01.2012 Графен удалось "превратить" в магнит
10.01.2012 Графен в оптике: новая противолазерная защита
02.01.2012 Создателей графена посвятили в рыцари
12.12.2011 Из графена удалось сплести метровые косички
11.10.2011 Графен вырабатывает электричество из света
22.09.2011 Что даст фотографам графеновая линза?
15.08.2011 Малое Магелланово Облако богато графеном и углеродом сложных форм

Публикаций - 220, упоминаний - 319

Графен упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9234 13
Samsung Electronics 9806 9
РТИ Микрон - Micron 1267 7
Intel Corporation 11722 7
Xiaomi 1356 6
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 546 5
Apple Inc 11330 5
5nine Software 1817 4
Huawei 3562 4
LG Electronics 3548 4
Google LLC 11076 4
BBK OPPO Electronics 343 3
Lenovo Group 2187 3
Qisda BenQ Corp - AUO - AU Optronics 81 2
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6367 2
Qualcomm Technologies 1722 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1037 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2848 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 253 2
Platformix - СИЛА 1 2
Microsoft Corporation 23687 2
BOE Technology 29 2
Kingston Technology 194 2
Plastic Logic 35 2
Прогноз 1677 1
Geozon 7 1
Autodesk AMF - Autodesk Advanced Manufacturing Facility 2 1
Ротек НПП 24 1
Perenio IoT spol.s.r.o. 8 1
Райс - Rise Company 25 1
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel 288 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 325 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 199 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 1
Redmond - Инновационные решения 106 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 59 1
Samsung Display 43 1
Sony 6491 1
Nano Diamond Battery 4 1
Ростех - Росэлектроника - Метеор 53 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6684 56
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2539 10
Лента - Сеть розничной торговли 1763 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6278 7
Открытие ФК - Банк Открытие 2842 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 687 2
LEGO 225 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 614 2
Композит 85 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 392 2
Элма-Малахит НИИ 1 1
Vimeo - Видеохостинг 67 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 59 1
SWISS International Air Lines 52 1
Веста 50 1
Геометрия НПО 127 1
Резонанс НПП 347 1
Tesla Motors 350 1
LG Chem 26 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 1
Сконтел 7 1
TÜV Rheinland Group 99 1
Airbus Group - Airbus Industries 221 1
Volkswagen Group - VW 260 1
Boeing 988 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 76 1
Связной ГК 1347 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 191 1
X5 Group - Перекрёсток 460 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 189 1
BAE Systems 169 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18348 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1929 5
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 198 4
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 339 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3399 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 505 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 865 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4641 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 551 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 140 1
ЦСПС - Центр стандартизации и подтверждения соответствия 3 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 862 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 198 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2473 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 733 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1760 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10559 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1262 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 4
8K Association - Ассоциация 8K 164 1
4CIO 725 1
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Scientific Reports 12 2
Physical Review Letters 112 2
Science Advances 23 2
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VK - Mail.ru Hi-tech 17 1
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PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 88 1
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NYT - The New York Times 1005 1
Nanotechweb 92 1
Wired - Издание 226 1
DxOMark - Издание 36 1
ScienceDaily 400 1
Silicon 511 1
CNews - ZOOM.CNews 1761 1
GigaOM 63 1
Pocket-Lint 71 1
9to5Mac 150 1
9to5Google 86 1
Korea Herald 42 1
Известия ИД 491 1
IBM Research 107 2
IDC - International Data Corporation 4860 1
Juniper Research 508 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7522 1
Markets&Markets Research 105 1
Tractica 7 1
Quantum Technology Readiness Levels 2 1
NPD DisplaySearch 282 1
University of Manchester - Манчестерский университет 52 14
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 921 12
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса 94 10
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 215 7
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 423 6
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 259 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 683 5
РАН - Российская академия наук 1813 5
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 51 4
Columbia University - Колумбийский университет 151 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 226 4
Northwestern University - Северо-Западный университет 104 4
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 103 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1306 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 192 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 3
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 33 3
РАН ИПТМ - Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук 8 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 3
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 2
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 65 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 199 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 214 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 110 2
EMPA - Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt - Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology - Швейцарский Федеральные лаборатории материаловедения и технологий 3 2
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique - Национальный центр научных исследований (НЦНИ) 22 2
Cornell University - Корнеллский университет 163 2
University of Southampton - Саутгемптонский университет 55 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 206 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 87 2
CAE - ShanghaiTech University - Шанхайский технический институт китайской Академии наук 5 2
RMIT - Royal Melbourne Institute of Technology - Мельбурнский королевский технологический университет 7 2
UC Riverside, UCR - University of California, Riverside - Калифорнийский университет в Риверсайде 14 2
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 65 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 383 2
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 11 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 229 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 127 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 358 17
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11783 1
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