Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом

Россияне создали электропроводящее стекло, которое приведет к революции в мире технологий электропроводящих прочных нанокомпозитов на основе стекла, — пишет научная группа TERS-Team ТПУ. — Графен является привлекательным материалом в качестве токопроводящего наполнителя. Однако кач

Найден способ увеличить емкость жестких дисков в 10 раз й плотностью записи данных. По утверждению ученых, опубликовавших результаты исследования в статье «Графеновые покрытия для магнитных носителей сверхвысокой плотности хранения» (Graphene overco

Следующее поколение миниатюрной электроники не за горами ых полупроводников, обещает скорое появление следующего поколения миниатюрных электронных устройств.Графеновые наноленты представляют собой сотоподобные структуры и, по сравнению с графеновыми

Графеновый датчик находит токсины в пище ользовать их постоянно слишком затратно. Традиционно используемые для мониторинга пищевых продуктов графеновые устройства, полученные методом низкотемпературного химического осаждения из пара,

Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена оду была открыта сверхпроводимость графена — его способность преобразовывать тепло в электричество. Графен — это аллотроп углерода, состоящий из одного слоя атомов, соединенных в двумерную крис

Разработан новый материал на основе графена, который позволит продлить срок службы устройств хранения данных устройствах», – сказал научный сотрудник Константин Ларионов. «В исследованной нами гетероструктуре графен не вступает в химическое взаимодействие с магнитным материалом, что позволяет сохранит

Российские ученые разработали сенсор, определяющий взрывчатку по одной молекуле я использовать композитные материалы с заданной микроструктурой. Одним из таких материалов является графен – двумерный кристалл, одна из аллотропных модификаций углерода, который можно представ

Российские ученые разработали новый тип графенового транзистора антастические возможности графенового транзистора можно реализовать благодаря тому, что двухслойный графен имеет уникальную структуру энергетических зон и является перспективным материалом для

"Проблема столетия" будет решена к концу 2016? Grabat Energy, дочерняя компания Graphenano, к концу 2016 г. коммерциализирует графеновые аккумуляторы большой емкости для электромобилей. Новые батареи увеличат пробег эле

Графен снизит расход топлива автомобилей анчестера разработали технологию создания недорогого термоэлектрического композитного материала, способного превращать тепло в электричество. Материал на основе оксида стронция и титана с добавлением графена позволит утилизировать 3-5% тепла двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и превратить это тепло в электричество. Термоэлектрик с добавлением графена позволит сэкономить топливо Сов

Самая яркая в мире лампочка накаливания сделана из графена микрочип с источником света на основе графена. Новый источник света очень яркий благодаря тому, что графен можно нагреть до температуры в половину от температуры на поверхности Солнца. Новый чи

Пента-графен удивляет своими свойствами ант углеродного материала, который представляет собой сверхтонкий лист чистого углерода, похожий на графен. Обычный графен представляет собой лист из атомов углерода, образующих шестиуго

Графен защищает от гисперскоростных пуль лучше стали ной брони В ходе экспериментов ученые обстреливали крошечными сферами диоксида кремния многослойные графеновые мембраны толщиной от 10 до 100 нм (это от 30 до 300 слоев графена). Мембраны были

Поиск нового применения графена на деньги Гейтса Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил 100 тысяч долларов Национальному Институту Графена в Манчестере. Графен, сверхтонкий и сверхпрочный материал, открытый в 2004 году, традиционно видится как не

Графен закроет бутылки с пивом и баллоны с газом а сжатом природном газе, продления срока хранения пива или газированных напитков. Секрет в том, что графен намного менее проницаем для молекул газа, чем металл, который сегодня используется для

Через 2 года наступит эра графена? имического осаждения из паровой фазы и непрерывного проката позволят производить высококачественные графеновые электронные компоненты, что откроет рынок электроники нового поколения. В Graphene

Осуществлен прорыв в производстве гибких смартфонов и планшетов Техасского университета в Остине, главы проекта, ученые смогли найти выход из ситуации, использовав графеновые транзисторы. «Я думаю, что сейчас мы вполне можем говорить о гибких смартфонах, пл

3D-графен делает платину ненужной реакции, которая образует карбонат лития (Li2CO3) и сотовый 3D-графен. Li2CO3 помогает формировать графеновые листы и изолирует их друг от друга, препятствуя образованию обычного графита. Кром

Обнаружена новая форма углерода ки из атомов углерода - углеродные нанотрубки, а также плоские листы из отдельных атомов углерода – графен. Новая форма углерода похожа на графен. В частности графен представляет

Создана графен-йодная топливная ячейка без платины и по диаметру стальными шарами, насыпают графит, из которого в процессе вращения шаров производится графен. Затем в шар добавляют хлор, бром или газообразный йод, чтобы получить различные катал

Нанопровода на графене строят структуру сами хода. Выращивание композитных нанопроводов на графеновой подложке является большим достижением. Сам графен обладает массой преимуществ, в сравнении с кремнием. Так, графен гибкий и отлич

Графен существенно снижает трение может заменить смазочные масла между трущимися стальными поверхностями. Эксперименты показали, что графен может резко снизить коэффициент трения и износ металлических деталей без использования

Разработана антенна с поддержкой скорости 1 терабит в секунду - колебанию атомов на поверхности графеновых полосок, - что позволит передавать и принимать данные. Графеновые антенны также могут использоваться для связи компонентов на одном полупроводнике,

Жидкий графеновый транзистор – шаг к "сверхчеловеку" ри человеческого организма быстро выводит электронику из строя. Немецкие исследователи считают, что графен является идеальным материалом для имплантируемой электроники, и демонстрируют его биос

Графен очищает воду от радиации Согласно исследованию международной группы ученых из России и США, оксид графена способен быстро удалить радиоактивные материалы из воды. Таким образом, найден способ очистки вод, загрязненных одним из опаснейших видов токсичных материалов. Химики Джеймс Тур из Унив

Графен поможет сделать дешевым секвенирование ДНК еры из Университета штата Техас в Далласе использовали передовые технологии для того, чтобы сделать графен достаточно малым для чтения ДНК. "Малозатратное секвенирование ДНК позволит ученым и в

Графеновая пленка надежно защитит от коррозии мный потенциал для защиты металла даже в суровых условиях агрессивной среды, например морской воды. Графен представляет собой микроскопический слой атомов углерода, который уже используется, на

Новый двумерный материал готов продолжить дело графена ое использование целого ряда двумерных материалов. Так, например, дисульфид молибдена (MoS2), как и графен, использовался в течение последних десятилетий в качестве промышленного смазочного мат

Поведение графена зависит от "обертки" ости от характера материала, которым он обернут. В зависимости от того, на какой подложке находится графен, его фундаментальные свойства, например, электропроводность и химическая активность, п

У графена появился кремниевый конкурент в апреле этого года, когда группа европейских физиков предсказала его существование и возможности. Графен по-прежнему остается "чудо-материалом" с огромным спектром использования, однако силиц

Нанобарабаны из графена стали квантовыми точками . Барабаны из графена могут менять свои электрические свойства и стать основой электроники будущего Графен представляет собой один слой атомов углерода, расположенных в гексагональной решетке.

Графеновые солнечные панели получили "допинг" овили новый рекорд эффективности графеновых солнечных ячеек. Это достижение позволяет рассматривать графеновые солнечные панели как перспективный источник экологически чистой электроэнергии.

Найден дорогой и перспективный аналог графена нологического университета обнаружили, что тонкие пленки висмут-сурьма по свойствам очень похожи на графен и имеют большой потенциал для создания новых полупроводниковых микросхем и термоэлектр

Сухой лед удешевит производство графена качественных нанолистов графена. Для этого нужен лишь сухой лед и простой производственный процесс. Графен, который состоит из обычного «карандашного» графита, считается наиболее ценным материа

Чем заменить графен? Варианты графеном. Больше того, у 6,6,12-графина обнаружилось очень ценное для электроники свойство, которым графен не обладает, – ток через него может течь только в одну сторону. Похоже, что если когда

Идеальный фильтр: графен задерживает все, кроме воды , исследователи создали слоистый материал. Он в сотни раз тоньше человеческого волоса, но сохраняет графеновые прочность и эластичность и удобен в обращении. Если металлический контейнер накрыт

Графен научили отводить тепло и мощных электронных устройств. Новая форма графена на 60% эффективнее проводит тепло, чем обычный графен, что позволит использовать его в качестве термоинтерфейса в различных электронных устр

Графен сделали пьезоэлектриком спользуются для производства энергии, изготовления искусственных мышц, высокоточных датчиков и т.д. Графен - ультрапрочный углеродный материал, который уже нашел множество потенциальных примене

Графен удалось "превратить" в магнит вместе со своей супругой Ириной Григорьевой (оба из Манчестерского университета) сумели намагнитить графен, о чем написали в статье, попавшей в январский номер научного журнала Nature Physics.