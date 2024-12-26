Николаев Айсен
Николаев Айсен и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3171 7
|Медведев Дмитрий 1654 6
|Семенов Анатолий 32 6
|Никифоров Николай 1136 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Теплов Олег 30 2
|Дроздов Игорь 45 2
|Петрова Надежда 2 2
|Греф Герман 419 2
|Колодезников Алексей 3 2
|Осеевский Михаил 315 1
|Иванов Алексей 131 1
|Логинов Александр 43 1
|Дворкович Антон 2 1
|Пушкин Василий 11 1
|Иванов Александр 101 1
|Вермишян Геворк 63 1
|Ахмеров Тимур 87 1
|Чибис Андрей 31 1
|Евраев Михаил 262 1
|Массух Илья 231 1
|Калин Сергей 30 1
|Юргелас Мария 41 1
|Качанов Олег 114 1
|Шклярук Мария 15 1
|Опенышева Светлана 64 1
|Мау Владимир 6 1
|Жунич Марина 5 1
|Бородянский Борис 24 1
|Кочкин Станислав 1 1
|Рафаилова Ольга 1 1
|Коробова Анна 25 1
|Бехтерев Дмитрий 13 1
|Комарова Наталья 15 1
|Лебедев Александр 29 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Карташов Андрей 8 1
|Беляков Алексей 30 1
|Акимкин Владимир 1 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 81 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|Сердитый Гражданин 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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