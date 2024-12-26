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Николаев Айсен



26.12.2024 Решения Security Vision обеспечат киберзащиту критически важных инфраструктур Республики Саха (Якутия) 1
25.09.2024 Владимир Путин поручил предусмотреть выделение средств на поддержку разработки игр 1
05.09.2024 Якутия вместе с Чукоткой подключат населенные пункты Заполярья к магистральному интернету 2
06.06.2024 Якутская компания «Экстра Синема» подписала договор о привлечении 100 млн руб. на расширение производства проекторов собственной разработки 1
09.02.2024 Еще в одном арктическом районе Якутии появился высокоскоростной интернет 1
09.02.2024 Президент России Владимир Путин открыл новый онкоцентр в Якутске с умными операционными MVS 1
18.12.2023 Якутия протестирует аварийное оповещение и мониторинг транспорта на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» без сотовой связи 2
10.11.2023 Лаборатория искусственного интеллекта откроется в Якутске при участии «Сбера» 1
30.10.2023 В Якутии создают подразделение операторов БПЛА на базе инженерных войск ВС РФ  1
12.09.2023 Якутия и «Сбер» займутся развитием искусственного интеллекта 1
04.09.2023 «Ростелеком» в Арктике: Анабарский улус стал первым полностью охваченным оптическими линиями арктическим районом Якутии 1
23.06.2023 Власти удаленного региона решили удержать от отъезда разъезжающихся игровых разработчиков 1
06.02.2023 В Якутии будут разрабатывать программное обеспечение для беспилотников 1
26.01.2023 В Якутии в 2023 г. подготовят более 300 операторов беспилотников 1
25.11.2022 Высокоскоростной интернет пришел во второй арктический район Якутии 1
11.10.2022 Якутия начинает реализацию масштабного проекта по цифровизации Арктики 1
07.09.2022 Дмитрий Чернышенко: В каждом регионе России созданы и функционируют штабы по борьбе с киберугрозами 1
07.09.2022 ГК «Элемент» запускает первую фабрику по разработке электроники в Якутии 1
26.05.2022 В «Сколково» стартовала Х международная конференция Startup Village 1
26.05.2022 Беспилотники «последней мили», город будущего уже сегодня и поиск инвестора за пять минут: юбилейная конференции Startup Village 2022 1
03.12.2021 В Якутии сельчан обучат ИТ-профессиям 1
01.10.2021 Беспилотники будут доставлять грузы в Якутии 1
02.06.2021 Искусственный интеллект поможет работать с обращениями граждан в Якутии 2
02.04.2021 Василий Пушкин: объединение усилий бизнеса и государства способствует развитию ИТ-сферы в период пандемии 1
12.02.2021 В Якутии создали приложение для популяризации якутского языка 1
29.01.2021 Мегафон» и Якутия договорились о сотрудничестве в рамках проекта Arctic Connect 1
02.12.2020 «Ростелеком» проложил ВОЛС в Оленёкском районе Якутии 1
27.04.2020 «Яндекс.Переводчик» начал переводить с якутского языка 1
11.09.2018 «Ростелеком» реализует проекты в сфере цифровой экономики в Якутии 1
12.01.2016 «Техносерв» участвует в создании системы видеонаблюдения Якутска 2
06.10.2013 Как привлечь граждан к управлению государством 2
30.07.2013 Краудсорсинг-портал г. Якутска будет принимать обращения к властям всего региона 2
23.07.2013 Новое движение «кликеров» поможет мэрии Якутска решать городские проблемы 1
06.06.2013 Общественные организации просят Путина и Медведева ввести бесплатный интернет для многодетных и приемных семей 1
21.05.2013 Мэр Якутска предложил сделать интернет для многодетных и приемных семей бесплатным 1
02.04.2013 Дмитрий Медведев поручил разобраться с высокими ценами на интернет в Якутии 1
18.03.2013 Глава Якутска предложил решать городские проблемы через интернет 1

Публикаций - 37, упоминаний - 43

Николаев Айсен и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9701 7
Технопарк Якутия ГАУ - ИТ Парк Якутск 6 3
inDriver 17 2
Yandex - Яндекс 7340 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Google LLC 11775 1
МегаФон 8805 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 1
БАРС Груп 545 1
Открытые технологии 701 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 83 1
Центр микроэлектроники 23 1
Apple Inc 12100 1
Якутск Gj 1 1
data.ai - App Annie 85 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Ростелеком - Сахателеком 63 1
Abraham Technology - Абрахам Технолоджи 1 1
Rosweb - АРКТЕЛ - АрктикТелеком - Арктел-Инвест 82 1
ГЛОНАСС АО 187 1
Сайберия 4 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 1
MVS - Medical Visual Systems - Медицинские системы визуализации 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Совкомбанк ПАО 256 1
Superjob - Суперджоб 503 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 34 1
Якутия Венчурная компания 2 1
Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия) 3 1
РЖД ТЖД - Тихоокеанская железная дорога 3 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 6
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 61 6
Окружная администрация Якутска - Якутская Городская Дума - органы государственной власти 16 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 76 1
МВД РФ - МУВД - Межмуниципальное управление внутренних дел 3 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 1
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 9 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 170 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
Единая Россия - Молодая гвардия - Российская политическая партия 7 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 28 1
ГосИнформСистемы 126 1
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