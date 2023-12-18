Якутия протестирует аварийное оповещение и мониторинг транспорта на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» без сотовой связи

Якутия станет пилотным регионом страны для тестирования сервисов аварийного оповещения и мониторинга транспортных средств без использования сотовой связи, созданных и разрабатываемых на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Реализацию проекта обеспечат Научно-образовательный центр «Север» и АО «ГЛОНАСС». Соответствующее соглашение подписано руководителями организаций в присутствии главы Республики Саха (Якутия), председателя наблюдательного совета НОЦ «Север» Айсена Николаева.

Развитие российских технологий связи обеспечит импортонезавимость решений для повышения безопасности перевозок и снижения транспортно-логистического неравенства для территорий, где отсутствует покрытие сотовой сети. В рамках соглашения в навигационный сезон будет протестирован мониторинг маломерных судов, в зимний период – пассажирских перевозок по «зимникам». Помимо этого, в рамках эксперимента для подтверждения маршрутов авиабеспилотников будет использоваться спутниковый трекер, разрабатываемый АО «ГЛОНАСС».

«Взаимодействие АО «ГЛОНАСС» и НОЦ «Север» и реализация совместных проектов на территории республики – логичное продолжение договоренностей, достигнутых на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года. Подписанное сегодня соглашение – очередной шаг к практическому применению российских технологий и перспективных научных разработок и новый этап цифровизации Якутии. Главная цель этой работы – безопасность перевозок, развитие логистики и доступности удаленных районов, масштабирование беспилотных технологий. А в перспективе эти решения позволят распространять уникальный опыт Якутии на все регионы России», — отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Совместная работа НОЦ «Север» и АО «ГЛОНАСС» создаст платформу для научных открытий и последующей трансформации их в практические решения в интересах миллионов россиян, государства и бизнеса.

«В рамках подготовки концепции нашей программы на 2025-2030 гг. особое внимание уделяется системам связи и навигации и, в частности, беспилотным авиационным системам. Индустриальный партнёр в лице АО «ГЛОНАСС» поможет сформировать приоритеты и разработать технологии, актуальные для конкретных задач наших партнёров», — сказал глава НОЦ «Север» Евгений Колганов.

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Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич добавил, что проект, который нацелен на решение актуальных задач на территории Якутии, станет важным шагом для повышения безопасности перевозок людей и грузов в Арктике, Субарктике, Дальнем Востоке и во многих регионах России.

«Сегодня порядка 70% территории страны не покрыто сотовой связью, это экономически нецелесообразно. При этом перевозки в таких местах не прекращаются, и при возникновении любой нештатной ситуации, тысячи людей не могут сообщить о происшествии и получить своевременную помощь экстренных служб. Также непрерывный трекинг с помощью наших технологий нацелен на повышение надежности работы логистики и эффективности управления автотранспортом, маломерными водными судами и беспилотной авиацией», — отметил Райкевич.

Также в рамках сотрудничества планируется дальнейшее масштабирование интеллектуальной системы комплексной безопасности для вузов, торговых центров и промышленных объектов, разработанной и успешно протестированной АО «ГЛОНАСС» и Томским госуниверситетом. Технология индор-навигации позволяет экстренным службам получить информацию на поэтажном цифровом плане здания о числе людей, оказавшихся в зоне ЧС, и оперативно принять необходимые меры для оказания помощи, граждане получают оптимальные пути для безопасной эвакуации из здания.