1С:УАТ 1С:Управление автотранспортом


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


04.08.2025 Подтвержден статус «1С:Совместимо» для «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП»

Продукт «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП» получил очередной сертификат «1С:Совместимо». Отраслевое решение «1С-Рарус» и фирмы «1С» протестировано и соответствует стандартам разработки в среде «1С:Предпр
08.04.2025 «Первый Бит» модернизировал работу отдела транспортной логистики с помощью единого информационного поля

одернизировала работу отдела транспортной логистики с помощью единого информационного поля на базе «1С:УАТ» у поставщика ветроэнергетики «АТС». Благодаря модернизации работы получение управленч
09.04.2024 WiseAdvice-IT автоматизировала работу ГК «Спектр»

вая интегрированная система управления создана на базе решений «1С:ERP», «1С:Документооборот» и «1С:Управление автотранспортом.Модуль для 1С:ERP». Оптимизировано управление финансами, производс
06.03.2024 Prof-IT Group завершила проект внедрения «1С:УАТ» в компании «Салаир-Транс»

Prof-IT Group завершила проект внедрения «1С:УАТ» в компании «Салаир-Транс», которая открыла собственный грузовой автопарк из 50 машин.
06.02.2024 «1С-Рарус» и «Газстройпром» завершили предпроектное обследование процессов управления автотранспортом

ппе компаний. Основой системы стало отраслевое решение «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП». В ходе предпроектного обследования определено более 300 тре
27.11.2023 «1С:Управление автотранспортом стандарт» прошло сертификацию «1С:Совместимо»

» получил сертификат «1С:Совместимо» на отраслевое решение для транспорта и транспортной логистики «1С:Управление автотранспортом стандарт, ред. 2.2». Об этом CNews сообщили представители «1С-Р
05.09.2023 Мосгортранс запустил электронные путевые листы на базе решений «1С» и «1С‑Рарус»

ронных путевых листов. В течение месяца автобусы выходят на линию с ЭПЛ, оформленными с помощью «1С:Управление автотранспортом ПРОФ». В решение бесшовно встроен сервис обмена перевозочными доку
02.08.2023 «1С‑Рарус» запустила электронные путевые листы в отраслевых решениях

али новую функциональность для работы с электронными путевыми в совместных отраслевых решениях: «1С:Управление автотранспортом стандарт»; «1С:Управление автотранспортом проф»; «1С:Трансп
06.06.2023 «Северсталь» управляет автопарком из 2900 единиц с «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП»

ерсталь-инфоком» с привлечением специалистов ООО «1С‑Рарус» автоматизировали транспортные перевозки ПАО «Северсталь». Система, построенная на базе решения «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП», помогает эффективно использовать ресурсы собственного автопарка и оценивать работу подрядчиков. Об этом CNews сообщили представители «1С‑Рарус». Группа компани
28.03.2023 Торговая сеть «Верный» перешла на систему управления логистикой на базе «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП»

у управления логистикой. На базе программного продукта «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП» выстроена единая система бесперебойного снабжения 1140 униве
02.03.2023 «ОРЭС» управляет строительством и ремонтом электросетей с помощью новой версии «1С:Управление автотранспортом»

«Объединенные региональные электрические сети» перешли на новую версию «1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом ПРОФ». Миграция данных выполнена с помощью разработанных компанией
13.05.2020 «Северсталь» внедрила решение «1С:Транспортная логистика, экспедирование и УАТ КОРП»

«Северсталь» на Череповецком металлургическом комбинате внедрила программу «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП» для учета работы более 500 единиц собственного и подрядного транспорта. В системе организована работа заказчиков и подрядчиков, а логисты получили удобный инстр
30.09.2019 «1С-Рарус» доработала линейку «1С:Управление автотранспортом»

альность линейки продуктов для транспорта и логистики. В новом релизе 1.1.7.1 «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП, редакция 1» и релизе 2.2.7.1 «1С:Управление Автотранспортом ПРОФ, редакция 2.1» произошло немало изменений. Появились новые интеграции, усовершенствованы функции для удобства работы пользователей. Представляем небольшой обзор нового функ
26.09.2019 «1С-Рарус» автоматизировал учет работы автотранспорта в ТК «Приволжье-транс»

аботы автотранспорта в транспортной компании «Приволжье-транс». Учетная система на базе решения «1С:Управление автотранспортом ПРОФ» объединила работу всех структурных подразделений компании. О
09.09.2016 В «УралАвто» интегрировали решения Omnicomm Online и «1С:Управление автотранспортом»

Компания «Омникомм-Сервис», партнёр «1С-Раруса» по внедрению решений мониторинга транспорта Omnicomm, завершила процесс интеграции программного обеспечения Omnicomm Online c системой «1C:Управление автотранспортом Проф» в компании «УралАвто». Об этом CNews сообщили в компании «1С-Рарус». Для обеспечения удобства анализа данных, поступающих с бортовых терминалов Omnicomm, и минимизации руч
09.06.2016 «Аренда 1С» помогает «Эвересту» оперативно обрабатывать заказы

троили удаленный доступ к информационной системе, созданной на основе 5 решений: «1C:CRM Корп», «1С:Управление автотранспортом Проф», «1С:Управление торговлей», «1C:Бухгалтерия 8 Проф» и «1С:За
21.12.2015 Android-приложение «Водитель УАТ» от «1С-Раруса» автоматизирует взаимодействие водителей с диспетчерским центром

или CNews в «1С-Рарусе». Мобильное приложение «Водитель УАТ» предназначено для обмена данными с «1С:Управление автотранспортом Проф». Разработка обеспечивает управление списком маршрутных листо
12.08.2015 За 10 лет на базе «1С:Управления автотранспортом» выполнено свыше 7 тыс. проектов

Совместная разработка компании «1С-Рарус» и фирмы «1С» — «1С:Управление автотранспортом» — перешагнула 10-летний рубеж. Как сообщили CNews в «1С-Рарусе»,

22.07.2015 «1С-Рарус» автоматизировал бизнес-процессы «Нижегородоптхозторга»

ли проект по комплексной автоматизации компании «Нижегородоптхозторг». Об этом CNews сообщили в «1С-Рарусе». Новая система создана на основе решений «1С:Управление производственным предприятием 8» и «1С:Управление автотранспортом». В результате проекта обеспечен точный расчет стоимости более 50 тыс. наименований товаров. Дисконтная система помогает контролировать рентабельность продаж, прив
25.05.2015 «1С-Рарус» предложил новое поколение решения «1С:Управление автотранспортом Проф»

Компания «1С-Рарус» при поддержке фирмы «1С» выпустила редакцию 2.0 отраслевой программы «1С:Управление автотранспортом Проф». Разработка автоматизирует управленческий и оперативный учет в автотранспортных предприятиях, в транспортных подразделениях компаний с различной отраслевой спецификой, исп
10.02.2015 Продукт «1С:Управление автотранспортом Проф» вновь сертифицирован «1С»

Продукт «1С:Управление автотранспортом Проф», совместная разработка компании «1С-Рарус» и фирмы «1С», вно
21.03.2014 Система «Скаут» интегрирована с «1С:Управлением Автотранспортом Проф»

Группы компаний «Скаут» и «1С-Рарус» реализовали проект по интеграции собственных разработок — продуктов «Скаут-Платформа» и «1С:Управление Автотранспортом Проф». Интегрированное решение позволяет оперативно обмениваться данными об использовании транспорта — из системы «Скаут» в 1С поступает информация о топливе и пробеге. В дальне
13.12.2013 «1С-Рарус» представил второе поколение решения «1С:Управление автотранспортом Стандарт»

Компания «1С-Рарус» сообщила о выпуске второй редакции совместного с фирмой 1С решения «1С:Управление автотранспортом Стандарт». Обновленная программа позволит пользователям работать в режиме тонкого и веб-клиента, перенести основную «вычислительную» нагрузку на сервер и экономно исп
22.08.2013 «1С:Первый БИТ» построил систему управления для «Сервисной Логистической Компании»

Специалисты «1С:Первого БИТа» оптимизировали бизнес-процессы в «Сервисной Логистической Компании». В ходе проекта при помощи программных решений «1С:Управление автотранспортом 8» и «1С:Управление торговлей 8» был создан механизм управления автопарком из 800 единиц техники, сообщили CNews в «1С:Первом БИТе». «Сервисная Логистическая Компа
04.10.2011 Cистема контроля расхода топлива Omnicomm интегрирована в «1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом»

m интегрирована в «1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом». Теперь решение «1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Проф», предназначенное для автоматизации управленческого и операти
04.10.2011 «1С-Рарус» выпустил новый продукт «1С:Управление автотранспортом Проф»

Компания «1С-Рарус» объявила о выпуске нового отраслевого решения. «1С: Предприятие 8. Управление автотранспортом Проф» предназначенного для автоматизации управленческого и операти
05.09.2011 «1С-Рарус» автоматизировал управление автотранспортом в строительной компании «ПромГиб»

Компания «1С-Рарус» завершила проект по автоматизации автотранспортного подразделения строительной компании «ПромГиб». С помощью программного продукта «1С:Предприятие 8. Управление Автотранспортом» создана база данных по транспортным средствам и запчастям, автоматизировано формирование заданий водителям. Новая информационная система позволяет руководству получа
15.04.2008 ЕИС национального автоперевозчика Украины построена на базе «1С:Предприятия 8»

:Предприятие 8» и прикладные решения «1С:Управление производственным предприятием 8 для Украины» и «1С:Управление автотранспортом 8». Программный продукт «1С:Управление автотранспортом 8
10.01.2008 «УралСпецАвто» управляет автотранспортом с помощью «1С:Предприятия 8»

1С:Франчайзи «Баланс-Сервис», партнером ВЦ «1С-Рарус», объявили об успешном завершении внедрения системы автоматизации на базе программных продуктов «1С:Управление производственным предприятием 8» и «1С:Управление автотранспортом 8». Автоматизированная система обеспечивает расчет финансового результата по каждой единице автотранспорта и позволяет проводить детальный анализ затрат предприяти
31.08.2007 Саткинский филиал «Грант-Моторс» автоматизирован на базе «1С:Предприятия 8»

на базе программных продуктов «1С:Бухгалтерия 8», «1С:Зарплата и Управление персоналом 8», а также «1С:Управление автотранспортом». В качестве партнера по автоматизации было выбрано представите
19.09.2005 "1С" выпустила ПО для управления автотранспортом

Фирма «1С» выпустила программный продукт «1С:Предприятие 8.0. Управление Автотранспортом». Продукт разработан компанией «1С-Рарус» в рамках реализуемой фирмой «1С» программы выпуска совместных отраслевых решений для «1С:Предприятие 8.0». Программный проду

