«1С‑Рарус» запустила электронные путевые листы в отраслевых решениях

Фирма «1С» и компания «1С-Рарус» реализовали новую функциональность для работы с электронными путевыми в совместных отраслевых решениях: «1С:Управление автотранспортом стандарт»; «1С:Управление автотранспортом проф»; «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом корп».

Свыше 13 тыс. предприятий выбрали эти решения для управления процессами эксплуатации транспорта и транспортировки грузов.

В марте 2023 г. появились возможности создания и обмена электронными транспортными накладными (ЭТрН) для всех участников перевозок: грузоотправителей, перевозчиков, грузополучателей. В последнем летнем релизе линейки для всех пользователей стали доступны преимущества работы с электронными путевыми листами (ЭПЛ): перевозчикам предоставлена возможность выписывать и обрабатывать ЭПЛ; данные для ЭПЛ теперь заполняются автоматически, а формат документа оптимизирован для соответствия последним приказам Минтранса и ФНС; добавлены настройки для назначения ролей при заполнении титулов ЭПЛ и ограничения прав доступа; не выходя из программ «1С» можно отслеживать статусы, подписывать и обмениваться цифровыми документами.

В ближайшем будущем планируется развитие функций по работе с электронными перевозочными документами в отраслевых решениях «1С-Рарус».

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Министерство транспорта РФ активно прорабатывает введение электронных перевозочных документов.

«Сегодня появилась возможность оформить путевой лист в цифровом виде на добровольной основе. Совместно с федеральными органами исполнительной власти, с Минцифры, МВД и ФНС мы дадим возможность поработать год в таком режиме. И с 2024 г. будем работать над введением обязательных требований по использованию электронного документооборота. Это позволит обелить рынок и увеличить поступления в бюджет», — сказал Дмитрий Баканов, заместитель министра транспорта РФ.