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1С Первый Бит БИТ.Строительство


01.04.2025 «Дюна-строй» снизила перерасход материалов на 20% благодаря автоматизации складского учета 1
28.11.2024 «Первый Бит» консолидировал учет строительной компании «Домоведовъ» в единой базе данных 1
22.07.2024 Генподрядчик «Инновационный кластер» впервые автоматизировал учет в «1С» и «Бит.Строительство» 1
27.05.2024 Российский застройщик автоматизировал продажи при помощи «Битрикс24» с квартирограммой 1
23.05.2024 Уральский девелопер White Group автоматизировал оперативное бюджетирование и казначейство в программе «БИТ.Строительство» 1
08.04.2024 «Первый Бит» автоматизировал процессы складского учета и снабжения в строительной компании в Челябинске 1
02.11.2023 «Первый бит» создал единую систему управленческого и оперативного учета для строительной компании Волгтрансстрой 2
01.11.2023 «Первый бит» создал единую систему управленческого и оперативного учета для строительной компании «Волгтрансстрой» 2
14.09.2023 «Первый бит» автоматизировал учет, управление и работу с клиентами в ГК «Точно» 2
05.09.2023 «Первый бит» автоматизировал учет и управление инженерной компании «ЛИИС» при помощи «Бит.строительство» и «Бит.финанс» 1
22.06.2023 «Первый бит» выпустил решение для учета средств индивидуальной защиты, управления их выдачей и закупками «Бит.СИЗ» 1
08.06.2023 «Первый бит» помог торговой сети «Командор» перейти на единую систему расчета зарплаты для 11 тыс. сотрудников на базе «1С:ЗУП КОРП» 1
03.12.2019 «Первый бит» внедрил в «Жилстройинвесте» системы «Бит.строительство/Корпорация» и «1С:Бухгалтерия» 1
14.10.2019 «Первый бит» создал единую базу для учета в ГК «Высотка» 1
08.10.2019 Conteq автоматизирует процессы бюджетного управления в группе «Пионер» на базе «БИТ.Строительство» 1
30.08.2019 «Первый бит» открыл офис во Владивостоке 1
03.12.2018 «Электрические системы» автоматизировали бизнес-процессы с помощью «Первого БИТа» 1
09.07.2015 «Первый БИТ» интегрировал продукты на базе «1C» с мессенджером Telegram 1
03.02.2015 «Первый БИТ» разработал мобильное приложение для строительных компаний 2
15.12.2014 «Первый БИТ» автоматизировал учет в «АлМакс-Строе» 1
09.12.2014 «Астерра» внедрила «БИТ.Строительство» 1
30.07.2014 «Уралэлектромонтаж» оптимизировал управление бизнесом с помощью «Первого БИТа» 1
11.06.2014 «1С:Первый БИТ» автоматизировал группу «Еврострой» 2

Публикаций - 23, упоминаний - 28

1С Первый Бит и организации, системы, технологии, персоны:

1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 824 21
8354 8
Telegram Group 2100 1
Conteq - Контек ГК - Контек-Софт - Контек-Сервис 20 1
Финансист 64 1
ЛИИС инженерные решения - ЛИИС Технологии 3 1
Высотка ГК 1 1
ЖилСтройИнвест ГК 1 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Астерра ГК 2 1
Уралэнергомаш - Уралэлектромонтаж 1 1
Командор ТД 10 1
Точно ГК - ЮгСтройИмпериал СЗ 6 1
Федеральное казначейство России 1794 8
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 110 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 154 1
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