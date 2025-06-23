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2Б Девелопмент
Группа компаний «2Б Девелопмент», специализирующаяся на строительстве
многоквартирных домов в Челябинске и области
УПОМИНАНИЯ
|23.06.2025
|Автоматизация помогла ускорить рабочие процессы застройщика Челябинска ГК «2Б Девелопмент» 1
2Б Девелопмент и организации, системы, технологии, персоны:
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 844 1
|1С 8532 1
|1С:Документооборот КОРП 85 1
|1С Первый Бит - БИТ.Строительство 24 1
|1С-Битрикс - Битрикс24 CRM 28 1
|1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 270 1
|1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 532 1
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