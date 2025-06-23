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2Б Девелопмент


Группа компаний «2Б Девелопмент», специализирующаяся на строительстве
многоквартирных домов в Челябинске и области

УПОМИНАНИЯ


23.06.2025 Автоматизация помогла ускорить рабочие процессы застройщика Челябинска ГК «2Б Девелопмент» 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

2Б Девелопмент и организации, системы, технологии, персоны:

1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 844 1
8532 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4215 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68758 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6910 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7123 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12912 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1263 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32143 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4213 1
1С:Документооборот КОРП 85 1
1С Первый Бит - БИТ.Строительство 24 1
1С-Битрикс - Битрикс24 CRM 28 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 270 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 532 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1620 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 281 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5754 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49484 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7116 1
Бухгалтерия - Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 78 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6131 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367264, в очереди разбора - 750899.
Создано именных указателей - 177333.
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