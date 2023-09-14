«Первый бит» автоматизировал учет, управление и работу с клиентами в ГК «Точно»

Краснодарский офис ИТ-интегратора «Первый бит» автоматизировал процессы федерального девелопера ГК «Точно». В холдинге появились современные инструменты для казначейства и бюджетирования в планово-экономическом отделе, комплексная проектная бухгалтерия на основе дорожных карт, современная CRM-система упростила взаимодействие с клиентами.

Группа компаний «Точно» специализируется на строительстве по монолитно-кирпичной технологии и предусматривает весь комплекс работ: от создания идеи проекта до его реализации и управления готовыми девелоперскими проектами.

Компания обратилась в «Первый бит», чтобы улучшить процесс продаж и управление проектами: планировать и контролировать выполнение разных этапов, распоряжаться временными, финансовыми и человеческими ресурсами.

Несмотря на то, что на рынке есть программные продукты, функционал которых на 80% закрывал бы верхнеуровневые цели проекта, было принято решение разработать функционал непосредственно под бизнес-процессы клиента на базе конфигурации «Бит.финанс для «1С:Бухгалтерии» с модулями «Бит.строительство». В качестве CRM для отдела продаж был выбран корпоративный портал «Битрикс24».

Функциональность казначейства гибко настроили под процессы компании. Что помогает систематизировать заявки на оплату, определять критерии для принятия решения об оплате, получать информацию о кассовых разрывах благодаря платежному календарю, а также настраивать цепочки согласований в зависимости от типа платежа.

По разным направлениям в ГК «Точно» решения об оплате должны принимать разные ответственные лица, поэтому созданы разные цепочки согласования. Подписанты принимают решение по заявке: принять, отказать, частично оплатить. Согласовать заявку теперь можно и в мобильном приложении. Для сотрудников настроены права доступа по статьям, ЦФО, проектам. Удобно организовано рабочее место казначея, в котором собраны все заявки, а также платежный календарь.

Среди других доработок, реализованных специально для ГК «Точно»: новое рабочее место для контроля этапов выполнения работ, автоматическое заполнение форм отчетов о выполненных этапах, настройка обмена с «1С:Документооборот» и «Битрикс24» с автоматической интеграцией изменений документов и многое другое.

Модуль «Бит.строительство» позволил минимизировать отраслевые сложности бухгалтерского и налогового учета. Программа умеет формировать все необходимые печатные формы, отражать выручку и расходы «по мере готовности», отделять гарантийные удержания от прочих финансовых документов.

В зависимости от площади объекта и суммы расходов модуль рассчитывает отдельную себестоимость каждого помещения. При этом он делит помещения на категории: купленные по договору долевого участия, собственность компании для дальнейшей продажи, а также помещения-основные средства для собственных нужд компании.

Внедрение решений «Бит.финанс», «Бит.строительство», «1С:Бухгалтерия» и «Битрикс24» всесторонне улучшило административные и операционные процессы холдинга. Сократилось среднее время обработки клиентов менеджерами по продажам, стало проще согласовывать изменения условий, применений акций и льгот. На сбор регламентированной отчетности теперь тратится на 30% меньше времени. Рост прибыли и производительности труда за счет оптимизации трудозатрат оценивают в 20%.