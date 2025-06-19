ГК «ТОЧНО» — инвестиционно-строительная компания Юга России, которая объединила под своим брендом застройщика ООО СЗ «ЮгСтройИмпериал». Группа компаний специализируется на строительстве по монолитно-кирпичной технологии и предусматривает весь комплекс работ: от создания идеи проекта до его реализации и управления готовыми девелоперскими проектами.