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Точно ГК ЮгСтройИмпериал СЗ


ГК «ТОЧНО» — инвестиционно-строительная компания Юга России, которая объединила под своим брендом застройщика ООО СЗ «ЮгСтройИмпериал». Группа компаний специализируется на строительстве по монолитно-кирпичной технологии и предусматривает весь комплекс работ: от создания идеи проекта до его реализации и управления готовыми девелоперскими проектами.

УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 В ГК «Точно» звонки анализирует искусственный интеллект Сбербанка 1
04.10.2024 Т2 обеспечит телеком-инфраструктурой жилые комплексы ГК «Точно» 1
25.06.2024 Глобальное обновление цифровой экосистемы для девелоперов от резидента «Сколково» Profitbase 1
27.05.2024 Российский застройщик автоматизировал продажи при помощи «Битрикс24» с квартирограммой 1
21.11.2023 Дмитрий Исаев, Softline: Тренд на частные облака продлится минимум до 2025 года 1
14.09.2023 «Первый бит» автоматизировал учет, управление и работу с клиентами в ГК «Точно» 2
29.08.2023 ГК «Точно» перенесла ИТ-инфраструктуру в облако Softline 3

Публикаций - 7, упоминаний - 10

Точно ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3013 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 843 2
8527 2
Microsoft Corporation 24886 1
Цифра ГК 2484 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2976 1
Цифра брокер - ФФИН Банк - Цифра банк 7 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 49 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 32 1
Федеральное казначейство России 1822 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12132 1
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