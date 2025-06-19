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Точно ГК ЮгСтройИмпериал СЗ
ГК «ТОЧНО» — инвестиционно-строительная компания Юга России, которая объединила под своим брендом застройщика ООО СЗ «ЮгСтройИмпериал». Группа компаний специализируется на строительстве по монолитно-кирпичной технологии и предусматривает весь комплекс работ: от создания идеи проекта до его реализации и управления готовыми девелоперскими проектами.
УПОМИНАНИЯ
Точно ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Софтлайн 3013 2
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 843 2
|1С 8527 2
|Microsoft Corporation 24886 1
|Цифра ГК 2484 1
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2976 1
|Цифра брокер - ФФИН Банк - Цифра банк 7 1
|ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 49 1
|Донстрой - Дон-Строй Инвест 32 1
|Маслеха Анастасия 2 2
|Исаев Дмитрий 47 1
|Гороховская Елена 1 1
|Плотер Андрей 1 1
|Ведяхин Александр 142 1
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