ГК «Точно» перенесла ИТ-инфраструктуру в облако Softline

ГК Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, помогла ГК «Точно» провести миграцию сервисов в Softline Cloud. Благодаря этому заказчик получил легко масштабируемую виртуальную инфраструктуру с высокой отказоустойчивостью и круглосуточной технической поддержкой.

ГК «Точно» является инвестиционно-строительной компанией, объединившей под своим брендом застройщика СЗ «ЮгСтройИмпериал».

Первоначально рассматривалось расширение парка серверного оборудования в ИТ-инфраструктуре компании. Специалисты Softline предложили несколько различных вариантов, в том числе размещение в облаке. Так как ранее в ГК «Точно» относились к облачной концепции с недоверием, клиенту было предложено протестировать Softline Cloud перед принятием решения.

В рамках пилотного тестирования, которое длилось более месяца, заказчик оценил надежность предложенного сервиса и выбрал облако Softline. Причины такого решения – удобство и скорость масштабирования, отказоустойчивость, достигаемая за счет геораспределенности кластеров, а также экономия финансовых и трудовых ресурсов.

Полная миграция всей инфраструктуры ГК «Точно» заняла один месяц и включала в себя несколько этапов: планирование необходимых виртуальных ресурсов и расчет совокупной стоимости владения; подготовку виртуальной среды специалистами Softline – настройку маршрутизации и правил межсетевого экрана; составление плана перехода от физической инфраструктуры к виртуальной и его исполнение; исправление ярлыков, ссылок на сервисы и т.д. на клиентских АРМ.

Постепенный вывод виртуальных машин проводился ночью, так как необходимо было соблюсти непрерывность бизнес-процессов, продаж, поддерживать функционирование основных департаментов. В течении двух недель в ночное время каждые полчаса нужно было проверять завершение копирования или конвертации, с чем успешно справились администраторы ИТ-сервисов ГК «Точно».

Специалисты Softline сопровождали процедуру миграции круглосуточно. Менеджер каждый день контролировал процесс перехода на новый ресурс, а в случае возникновения сложностей и вопросов инженеры предоставляли клиенту оперативную поддержку, в том числе в ночное время.

«За время работы с облаком Softline впечатления исключительно положительные. Все задачи, которые мы ставим перед менеджером, успешно выполняются. Отдельно хотелось бы отметить хорошую техническую и инженерную поддержку, что редко встретишь в других компаниях, а также внимательное отношение к клиенту – понимание всех его потребностей», – сказал Андрей Плотер, руководитель отдела сетевой инфраструктуры ГК «Точно».

«Закономерным итогом проекта стал полный переход ГК «Точно» на облачную инфраструктуру. Клиент получил возможность снизить затраты на обслуживание и гибкое масштабирование серверной инфраструктуры, ушла необходимость в покупке нового оборудования. Благодаря круглосуточной технической поддержке клиент может быть уверен в решении любых сложностей. Геораспределенная сеть ЦОДов на территории России позволяет получать повышенный уровень отказоустойчивости и иметь возможность оперативного перемещения своих данных на другие площадки при необходимости», – отметила Елена Гороховская, руководитель группы по работе с клиентами в Softline.