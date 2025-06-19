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Маслеха Анастасия
УПОМИНАНИЯ
|19.06.2025
|В ГК «Точно» звонки анализирует искусственный интеллект Сбербанка 1
|04.10.2024
|Т2 обеспечит телеком-инфраструктурой жилые комплексы ГК «Точно» 1
Маслеха Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - СберБизнес Софт 65 1
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2976 1
|Точно ГК - ЮгСтройИмпериал СЗ 7 2
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7679 1
|Ведяхин Александр 142 1
|Яковлева Елена 13 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149889 1
|Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 89 1
|Россия - ЮФО - Краснодарский край 1892 1
|Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2059 1
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