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Маслеха Анастасия


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 В ГК «Точно» звонки анализирует искусственный интеллект Сбербанка 1
04.10.2024 Т2 обеспечит телеком-инфраструктурой жилые комплексы ГК «Точно» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Маслеха Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберБизнес Софт 65 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2976 1
Точно ГК - ЮгСтройИмпериал СЗ 7 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7679 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53402 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24971 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15247 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 176 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 230 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5042 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 894 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3552 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21209 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8187 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6574 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28334 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9477 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68676 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8692 1
СалютДевайсы - GigaChat 259 1
СалютДевайсы - SaluteSpeech - SaluteSpeechInsights 30 1
Ведяхин Александр 142 1
Яковлева Елена 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 149889 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 89 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1892 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2059 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6093 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2795 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5046 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 728 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24900 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 621 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366703, в очереди разбора - 751088.
Создано именных указателей - 177067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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